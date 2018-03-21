Добровинский выиграл суд у француза, обвинявшего Киркорова в плагиате

СЕГОДНЯ 23:00 2018-03-21T23:07:34+03:00

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Этот музыкальный скандал прогремел еще в конце прошлого года. Напомним: некий музыкант Жильбер Синуэ заявлял, что король российской поп-сцены «увел» у него песню Далиды «Helwa ya Baladi». Француз утверждал, что Киркоров скопировал его произведение в своей песне «Шелковая нить». Синуэ требовал с российского артиста аж 15 миллионов рублей. Плюс ко всему француз попросил суд запретить Филиппу исполнять эту композицию.

Ирония состоит в том, что юристом Синуэ выступил тот самый Игорь Трунов, который недавно представлял другого француза — музыканта Дидье Маруани. Последний, как вы помните, тоже попытался обвинить Филиппа в плагиате, но потерпел поражение. Композитор «Жестокой любви» (именно эта песня была предметом спора-Ред.) Олег Попков доказал, что его хит была написан на пять лет раньше композиции Маруани.

Видимо, фиаско с «делом Маруани» и привело к тому, что Трунов отправился на поиски новых оппонентов Киркорова. Однако и в этом судебном скандале он потерпел фиаско.

Как сообщил «Комсомолке» звездный адвокат Александр Добровинский, в минувший понедельник Савеловский суд Москвы отклонил иск французского музыканта.

- Самое главное, что мы наконец встретились с нашими оппонентами в суде. До этого мы видели от них только одни угрозы. Это были публичные претензии к Киркорову, которые были необоснованны, но об этом писала пресса. Они не шли в суд, а только говорили какие-то слова, - вспоминает Александр Добровинский. - Наконец все это закончилось. Стало понятно, что истцы - абсолютно юридически девственные люди. Суд по всему, они не знают законодательство, не понимают о чем говорят и путают музыкальные произведения. Думаю, они рассчитывали запугать Киркорова в надежде, что он заплатит им и дело не дойдет до суда. А на суде стало ясно, что это разговор ни о чем. Сплошная путаница. Они перепутали песни: есть песня на русском языке, есть на французском языке, есть на арабском. Когда мы это расшифровали суду, то для наших оппонентов наступил полный коллапс.

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Вот уже который день общественность гадает: кто же прав в конфликте Киркоров - Маруани? Кто вымогатель - Филипп утверждает, что Маруани, а кто клеветник - Дидье уверен, что наш певец. Напомним: лидер группы Space узнал, что песня «Жестокая любовь», которую с 2001 года поет Киркоров, похожа на его композицию. Он решил предъявить иск в плагиате, но согласился на мировое соглашение и компенсацию в миллион евро. Но оказалось, переписку от лица Киркорова с Маруани вели пранкеры. А когда француз приехал в банк за деньгами, его задержала полиция по обвинению в вымогательстве (подробнее). Сейчас Дидье Маруани свободен и перед возвращением во Францию рассказал свою версию. (подробно)