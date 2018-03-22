Юнна Мориц: Кто это право дал кретину совать звезду под гильотину?

СЕГОДНЯ 00:26 2018-03-22T00:31:42+03:00

Говоря о хамских нарушениях свободы слова, Великая Поэтесса впервые прибегла к нецензурной лексике, но мы ее всё же "запикали" [аудио]

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- ...Дорогая Юнна Петровна, я к вечеру прочитал ваш "Мгновеник" у вас на официальном сайте - про "Звезду" и "гильотину, - и понял, что минувшая среда, которая во всем мире отмечалась как День Поэзии, преодолена мною в этой жизни не зря!

- У тебя, Саша, есть две минуты?

- Да! Для вас Юнна Петровна - хоть тысячу!

Вот так завершалось у меня 21-е число и.. Начиналось интервью с Юнной Мориц!

- ...И вот я читаю ваше великое стихотворение (читатели прочтут его ниже), которое вы выстрадали в начале 1960-х юной девушкой, и думаю: а кто сегодня "Звезда", а что - "гильотина"?

- Ну...

- Вот "гильотина" - она где сейчас стоит?

- Она стоит сейчас в Лондоне и в Америке. Стоит в Польше. Она стоит во всех странах, для которых ненависть к России и пропаганда ненависти к России являются главной добычей средств к существованию.

- А "Звезда" - это...

- Россия! Россия! А я опять в блокаде - в Фейсбуке. Ну, сволочи! Ну, сволочи! В День Поэзии! (далее - нецензурная лексика.)

- Не обращайте внимания!

- Я не могу! Я - поэт!

- А теперь, не теряя ни минуты, я Юнну Мориц выставляю на сайт.

- Давай! Пока...

И вот вам 'Мгновеник" Великой Поэтессы. Она, как всегда, назвала его "по-поэтски"...

"СОВЕСТЬ ЕСТЬ ВЕСТЬ

В мае 1962 года была декада (слово греческое, означает – десять дней, десятидневка) русской поэзии в Грузии. В делегации (слово латинское, означает – собрание людей) были Твардовский, Тарковский, и меня, не члена Союза писателей, тоже включили в это собрание людей...

Сегодня многие подлецы стонут, что когда-то я писала такие прекрасные стихи, как "Памяти Тициана Табидзе", а теперь пишу такие "ужасные" стихи... Но именно из таких ужасных стихов, как "Памяти Тициана Табидзе" выросли все мои ужасные стихи в защиту Прав Человека, в защиту от преступной ненависти к России, от русофобщины гитлеровского фашизма, сжигающего живьём людей в Одессе, расстреливающего на улице Киева журналиста, писателя, философа Олеся Бузину – за то, что ему отвратительна ненависть к России, героизация фашистов, бандеровцев, где совместимы проспект Бандеры и Бабий Яр!..

Совесть есть весть о том, что Сопротивление истреблению совести, вклад в неистребление совести – святой труд, святое дело, святая честь. И только для подлецов, торгующих подлогами, это – ужас и кошмар под кличкой "антиамериканизм, патриотизм, антиевропейство".

Где были и чем занимались эти подлецы, когда я переводила лучших поэтов запада – Европы, Америки, а также писала стихи "Памяти Тициана Табидзе"? Они были там же, где и теперь: в средствах массовой информации, в руководящих органах творческих союзов, в кабинетах, где стряпали "чёрные списки" для отделов культуры ЦК КПСС, чьи партбилеты они сжигали потом и рвали в клочья, изображая себя жертвами режима, "оков тоталитаризма", диктатуры Гулага, и теперь продавая "один товар – за другой"!

* * *

Цитата из книги Л.Чуковской "Записки об Анне Ахматовой" 1963-1966".

"Я достала из портфеля номер журнала «Юность». Прочла Анне Андреевне... стихи Юнны Мориц. Я уже несколько раз прочла их дома, но мне хотелось опять и опять видеть их напечатанными, не веря глазам своим:

ПАМЯТИ ТИЦИАНА ТАБИДЗЕ

На Мцхету падает звезда.

Крошатся огненные волосы,

Кричу нечеловечьим голосом:

На Мцхету падает звезда!..

Кто разрешил её казнить?

Кто это право дал кретину

Совать звезду под гильотину?

Кто разрешил её казнить?

Кто смерть на август назначал,

И округлял печатью подпись?

Казнить звезду – какая подлость!

Кто смерть на август назначал?

Война тебе, чума тебе,

Убийца, выведший на площадь

Звезду, чтоб зарубить, как лошадь!

Война тебе, чума тебе!

На Мцхету падает звезда.

Уже не больно ей разбиться,

Но плачет Тициан Табидзе.

На Мцхету падает звезда.

– «Война– тебе! Чума – тебе!» – повторила Анна Андреевна.., и велела мне читать еще раз…

…Уехала она еще до марта – до погрома! – а приедет после. Сейчас уже нельзя ожидать, чтобы где-нибудь напечатали:

Кто это право дал кретину – Совать звезду под гильотину?

Никакой гильотины, оказывается, никогда не было. То есть она, конечно, была, но словно ее и не было. А кретин? Кретин, конечно, тоже был, но он, оказывается, был не совсем кретин. И те, кто не хочет забыть ни о гильотине, ни о кретине – с теми теперь надо бороться.

Что же, сколько уже погромов мы пережили, и гораздо более грозных. Переживем еще один."

18-21.03.18."

Сайт Юнны Мориц