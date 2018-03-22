2018-03-22T18:55:09+03:00
Профессии будущего

Студенты Тимирязевки побывали в гостях у «Комсомольской правды»

Учащиеся РГАУ-МСХА узнали, как делаются новости для газеты, сайта и радио
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Студенты Тимирязевской академии в редакции "Комсомольской правды".Студенты Тимирязевской академии в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Студенты Тимирязевской академии побывали в редакции «Комсомольской правды»: с учащимися главного аграрного университета встретились заместитель главного редактора «КП» Евгений Сазонов, 1-й заместитель шеф-редактора сайта kp.ru Виктор Канский и фотокорреспондент Виктор Гусейнов.

Сотрудники редакции рассказали студентам об истории любимой газеты и сайта КП, современных методах журналистики, специфике и трудностях работы журналистов, редакторов и фотокорреспондентов.

С учащимися РГАУ-МСХА встретились заместитель главного редактора «КП» Евгений Сазонов, 1-й заместитель шеф-редактора сайта kp.ru Виктор Канский и фотокорреспондент Виктор Гусейнов. Фото: Иван МАКЕЕВ

С учащимися РГАУ-МСХА встретились заместитель главного редактора «КП» Евгений Сазонов, 1-й заместитель шеф-редактора сайта kp.ru Виктор Канский и фотокорреспондент Виктор Гусейнов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Студенты познакомились с жизнью редакции, прошли с экскурсией по ее этажам и узнали, как делаются новости для сайта, радио и газеты. Редакторы «КП» рассказали, что такое современное мультимедийное СМИ, и какой контент востребован на различных платформах. Ребята выяснили, какие требования сейчас предъявляются к журналистам, и что нужно знать и уметь для успешной работы.

Встреча прошла в непринужденной атмосфере, гости задавали много вопросов и получили на них исчерпывающие ответы.

Ребята узнали, как работают современные СМИ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ребята узнали, как работают современные СМИ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Студенты Тимирязевской академии в редакции "Комсомольской правды". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Студенты Тимирязевской академии в редакции "Комсомольской правды".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов
В Сети появилось видео задержания Надежды Савченко
СМИ сообщили о разводе короля Марокко
Памфилова намерена заменить двух председателей избиркомов
Автомобиль въехал в автобусную остановку на востоке Москвы
Сейм Латвии поддержал перевод русских школ на латышский язык обучения
Фруктовые соки признали опасными для здоровья
В России подвели итоги Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Выготского
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Матвиенко предложила заменить обязательное медстрахование на добровольное
ЦИК планирует 23 марта подвести итоги президентских выборов
Путин поговорил по телефону с президентом Хорватии
В Тюмени стартует финальный этап Кубка мира по биатлону
СМИ: англичане приедут на ЧМ-2018 со своими поварами и едой
Британский совет прекратил свою деятельность в России
Песков назвал преждевременными разговоры о прорыве в отношениях России и США
Депутат Верховной рады: Савченко может грозить до десяти лет лишения свободы
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу
В МВД исключили возможность автопродления водительских прав
МИД РФ: ФСБ и ЦРУ продолжают вести интенсивный диалог
Отца полковника Захарченко отпустили из СИЗО под домашний арест