Студенты Тимирязевки побывали в гостях у «Комсомольской правды»

СЕГОДНЯ 18:50 2018-03-22T18:55:09+03:00

Учащиеся РГАУ-МСХА узнали, как делаются новости для газеты, сайта и радио

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Студенты Тимирязевской академии побывали в редакции «Комсомольской правды»: с учащимися главного аграрного университета встретились заместитель главного редактора «КП» Евгений Сазонов, 1-й заместитель шеф-редактора сайта kp.ru Виктор Канский и фотокорреспондент Виктор Гусейнов.

Сотрудники редакции рассказали студентам об истории любимой газеты и сайта КП, современных методах журналистики, специфике и трудностях работы журналистов, редакторов и фотокорреспондентов.

С учащимися РГАУ-МСХА встретились заместитель главного редактора «КП» Евгений Сазонов, 1-й заместитель шеф-редактора сайта kp.ru Виктор Канский и фотокорреспондент Виктор Гусейнов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Студенты познакомились с жизнью редакции, прошли с экскурсией по ее этажам и узнали, как делаются новости для сайта, радио и газеты. Редакторы «КП» рассказали, что такое современное мультимедийное СМИ, и какой контент востребован на различных платформах. Ребята выяснили, какие требования сейчас предъявляются к журналистам, и что нужно знать и уметь для успешной работы.

Встреча прошла в непринужденной атмосфере, гости задавали много вопросов и получили на них исчерпывающие ответы.

Ребята узнали, как работают современные СМИ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ