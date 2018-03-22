"Голос" нашел возможность обмануть закон об иностранных агентах

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-22T19:52:42+03:00

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В разгар президентских выборов в России пуще прежнего активизировались правозащитники, поддерживаемые западными политиками. Есть такое движение "Голос", оно якобы борется за честные выборы. На деле, как выяснили журналисты, ее сотрудники готовили провокации, чтобы поставить под сомнение итоги голосования.

Этот самый "Голос" признан в России иностранным агентам. Но его руководство ухитрилось найти лазейку в законодательстве. Как сообщает РЕН ТВ http://ren.tv/ «Для сбора пожертвований: по некоторым данным, для этой цели представители организации используют "Лигу избирателей". Дело в том, что НКО "Лига избирателей" не входит в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Таким образом, "Голос", собирая деньги через некоммерческую организацию, может принимать денежные средства из любых источников, в том числе и зарубежных». А по данным Минюста, бюджет и общая сумма пожертвований, отправленных в «Лигу избирателей», не меньше 3 миллионов рублей в год.

В апреле 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал ассоциацию «Голос» иностранным агентом и обязал ее исполнять предписания прокуратуры и зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Суд установил, что один из учредителей «Голоса» является иностранным гражданином, а при регистрации ассоциации он внес средства в уставный капитал.

- «Голос» не просто признан иностранным агентом, а он еще ликвидирован по решению суда в 2016-м году, - поделился с «КП» юрист Илья Ремесло. – Тогда создали «прокладку» в виде организации «Лига избирателей». Эта структура не имеет банковского счета и собирает пожертвования с физических лиц. И вот туда уже поступают все деньги, которые передают из «Лиги избирателей» в «Голос». А сам «Голос» просто не может собирать пожертвования.

- Эти движения используют, чтобы вмешиваться в наши выборы, - рассказал «Комсомолке» депутат Госдумы Виталий Милонов. - У нас и так много оппозиционных наблюдателей на участках, которые стараются разглядеть каждый неверный чих. А этот "Голос" получает зарубежные гранты, берет деньги от западных политиков. Если бы Россия такое сделала в США, то американцы выгнали бы людей из страны.