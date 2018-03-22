Оппозиционер Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых

СЕГОДНЯ 21:05 2018-03-22T21:05:39+03:00

Сделал он это ради ее квартиры в Москве

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Известный московский муниципальный депутат Илья Яшин сдал свою бабушку Александру Яшину в дом престарелых. Избавившись от пенсионерки-инвалида, он получил возможность пользоваться ее квартирой в столице. И самое страшное - загремела пенсионерка-инвалид в приют в Красногорске.

Хотя на муниципальных выборах Яшин ратовал за судьбу стариков.

- Мы прибавим пенсии. 6–8 тысяч в Костромской области. Я даже не сравниваю с Москвой, где пенсии 24 тысячи, - сказал он тогда.

Но как только дело коснулось квартиры, Яшин сбагрил старушку в приют. Теперь бабушка страдает в доме престарелых.

- Документов никаких нет, ничего нет, - признается бабушка. - У меня нет никакого дома, все его.

А внук к ней даже не приходит.

- Зачем ему приходить? Все что надо – он взял, - жалуется Яшина.

И чего же лишилась Александра Дмитриевна? Квартиры в Москве недалеко от метро «Планерная». Такая квартира стоит около 8 миллионов рублей….