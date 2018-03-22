2018-03-22T21:05:39+03:00
Политика

Оппозиционер Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых

Сделал он это ради ее квартиры в Москве
Антон ВЛАСОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Изменить размер текста:

Известный московский муниципальный депутат Илья Яшин сдал свою бабушку Александру Яшину в дом престарелых. Избавившись от пенсионерки-инвалида, он получил возможность пользоваться ее квартирой в столице. И самое страшное - загремела пенсионерка-инвалид в приют в Красногорске.

Хотя на муниципальных выборах Яшин ратовал за судьбу стариков.

- Мы прибавим пенсии. 6–8 тысяч в Костромской области. Я даже не сравниваю с Москвой, где пенсии 24 тысячи, - сказал он тогда.

Но как только дело коснулось квартиры, Яшин сбагрил старушку в приют. Теперь бабушка страдает в доме престарелых.

- Документов никаких нет, ничего нет, - признается бабушка. - У меня нет никакого дома, все его.

А внук к ней даже не приходит.

- Зачем ему приходить? Все что надо – он взял, - жалуется Яшина.

И чего же лишилась Александра Дмитриевна? Квартиры в Москве недалеко от метро «Планерная». Такая квартира стоит около 8 миллионов рублей….

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Турции разбился военный самолет
Трамп заявил о готовности дать показания по «российскому делу»
Суд по делу Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск
Захарова напомнила Западу о хэштеге #freesavchenko
Минфин не получал официальных предложений по повышению НДФЛ
Американские конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
Минобороны РФ: Путин рассказал не обо всем новейшем вооружении России
Палата представителей США приняла бюджет на остаток 2018 финансового года
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Россия окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике
ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов