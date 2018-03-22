2018-03-22T18:24:18+03:00
Умные вещи

В Сколково впервые в России запустили сеть с поддержкой 5G

Поучаствовать в тестировании совместного проекта “Ростелекома” Nokia и Фонда “Сколково” может любой стартап или научный коллектив
Григорий ПУШКАРЁВ
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Стандарт 5G позволяет обмениваться данными на очень высокой скорости, которая была ранее недоступна стандартам беспроводной связи 3G и 4G.Стандарт 5G позволяет обмениваться данными на очень высокой скорости, которая была ранее недоступна стандартам беспроводной связи 3G и 4G.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На территории инновационного центра “Сколково” начались первые тестирования сети нового поколения 5G. В реализации проекта приняли участие “Ростелеком”, Nokia и непосредственно Фонд “Сколково”.

Опытная зона - это часть территории технопарка, где пользователи могут подключиться к сети нового поколения и протестировать ее возможности. Стандарт 5G позволяет обмениваться данными на очень высокой скорости, которая была ранее недоступна стандартам беспроводной связи 3G и 4G.

По мнению представителей “Ростелекома”, в ходе исследований специалисты должны продемонстрировать пользу от 5G в различных отраслях экономики и бизнеса. После этого “Ростелеком” определит возможность использования конкретных радиочастот для распространения 5G в будущем.

“Сети 5G - это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике”, - заявил президент “Ростелекома” Михаил Осеевский.

Для получения доступа к зоне 5G, стартапам и научным коллективам необходимо подать заявку на участие на официальном сайте проекта.

Представители “Ростелекома” отметили, что 5G “изменит жизнь людей, экономику и все виды связи, открыв ранее недоступные сферы применения коммуникаций”. Благодаря пиковой скорости в 10 Гбит/с, стандарт связи 5G позволит “совершить настоящую революцию в мире”. В перспективе технологию планируют применять в беспилотном транспорте, промышленном интернете и ряде других сфер.

По мнению представителей “Сколково”, первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны до конца 2018 года, а первую коммерческую сеть нового поколения готовят к запуску в 2020 году.

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