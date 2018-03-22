2018-03-22T18:56:29+03:00
Политика

Эксперты: Если Порошенко посадит Савченко в тюрьму, то придаст ей ореол мученика

Героя Украины сегодня обвинили в подготовке теракта и взяли под арест
Филипп КЛЕЙМЁНОВradiokp@radio_kp
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Надежда Савченко держит в руках награду "Герой Украины" во время выступления в Верховной раде, 22 марта 2018 г.Надежда Савченко держит в руках награду "Герой Украины" во время выступления в Верховной раде, 22 марта 2018 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 22 марта, в Киева лишили неприкосновенности депутата Верховной рады Надежду Савченко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в подготовке теракта против высшего руководства страны и государственного переворота. Вот как прокомментировали ситуацию с задержанием национального героя Украины эксперты в эфире Радио «Комсомольская правда»:

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ:

- Такие действия можно прокомментировать как расправу со своими политическими оппонентами со стороны Петра Порошенко. Но для него ситуация не очень удобная. Если он подержит Савченко немного в СИЗО и выпустит, то она получит статус мученика и при этом будет обладать личной свободой. Это предполагает ведение если не политической, то медийной деятельности. Но если Порошенко посадит Савченко в тюрьму, то придаст ей еще больший ореол мученика. И в случае каких-либо изменений в политике в Киеве она опять таки может оказаться на свободе - и составить Порошенко конкуренцию. Пока что видно, что президент незалежной поставил себе цель лишить ее имиджа героини Украины, максимально обвинить в том, что наиболее чувствительно для силовиков, для праворадикалов. И как-то нивелировать ее политическую активность. Может быть, итогом давления станет договоренность, чтобы Савченко не выступала против Порошенко.

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета:

С учетом особенностей украинской политической системы варианты будущего госпожи Савченко совершенно различны. Принцип из грязи в князи и обратно — он выражен ярко. С ней может произойти что угодно: и стать героем нации, и сгинуть в безвестности за решеткой. Гипертрофированно развитый канал активности в публичной сфере дает возможность ей в очень короткий срок завоевать популярность электората и сделать хорошую карьеру. Потому она опасна для всех политических групп на Украине, которые видят в ней реального конкурента.

КСТАТИ

Из депутатов - в изолятор: после заседания Верховной Рады Надежду Савченко арестовали

Утром на входе в Верховную Раду (ВР) Украины, наряду с мужчинами, впервые появились женщины-охранники. По всей видимости, для обысков женщин-депутатов, чтобы они не могли пронести в зал заседаний оружие. Впрочем, пищали на рамках только мужчины. Владимира Парасюка, например, хотели раздеть до трусов, но он сумел доказать, что пищал ремень. В парламенте единственной гастролью давали премьеру постановки «Снятие с Героя Украины, народного депутата Надежды Савченко депутатской неприкосновенности, задержание и арест подозреваемой Савченко по обвинению в попытке совершения терактов и государственного переворота». И обычно пустой сессионный зал ВР на этот раз был заполнен почти до отказа. А под стенами Рады одновременно проходили две демонстрации. Одна требовала наказать Савченко по всей строгости, другая скандировала: «Руки прочь от Нади!» (подробности)

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