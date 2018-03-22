Профессор Юрий Вяземский: «У наших детей должен быть базовый уровень знаний»

СЕГОДНЯ 19:50 2018-03-22T20:16:28+03:00

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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — это документ, в котором прописаны нормативы для такого тонкого процесса, как обучение. По сути — основа основ. Не удивительно, что изменения в ФГОС, представленные Министерство образования и науки, вызвали широкий резонанс в обществе. Но стоит хотя бы немного углубиться в проблему, как станет понятно, что изменения эти назрели давно.

УЧИМСЯ ВРАЗНОБОЙ

Действующие стандарты внедрили в 2010 году, и почти сразу они начали вызывать вопросы и у преподавателей, и у родителей учеников. Дело в том, что документы эти слишком вольные и свободные. Они лишь дают общие установки, а что и в какой последовательности изучать, решает сама школа. Такой подход приводит к ситуациям, когда знания нового в школе ребенка не совпадают с тем, что успели освоить его одноклассники.

- Обновление ФГОС необходимо и необходимо срочно. Проблема в том, что у нас в стране нет единого образовательного пространства. В одних школах преподают так, в других эдак, - уверен заведующий кафедры мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД РФ профессор Юрий Вяземский. - Я однажды заглянул к коллегам на экзамен по русской литературе. И там была девушка, она ничего не знала про «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Ни на один вопрос не смогла ответить. Но когда я поговорил с ней после экзамена, оказалось, что она очень хорошо знает Серебряный век: увлекается Велимиром Хлебниковым, цитирует Ходасевича. И таких примеров тысячи, когда образование у наших детей с какими-то дикими лакунами.

В условиях, когда глава государства поставил задачу сформировать единое образовательное пространство, такой разнобой просто недопустим. Поэтому чиновники и эксперты, засучив рукава, принялись за новые документы.

Работа была проделана титаническая. Над новым ФГОС трудилось 300 специалистов, в том числе эксперты Российской академии наук, Российской академии образования, Московского педагогического государственного университета. Больше того, спросили мнение самих школьников, которым предстоит осваивать предусмотренный стандартом знания.

- В рабочую группу входили даже физиологи детства. Это говорит об ответственном подходе, - отметил Юрий Вяземский.

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ

- Обновление ФГОС нацелено не на структурные изменения, а на добавление в них базового предметного содержания, того необходимого минимума, который обязан знать каждый учащийся по каждому предмету, - объяснила министр образования страны Ольга Васильева 21 марта на заседании Совета ведомства по федеральным государственным образовательным стандартам. - У нас есть поручение Президента о создании единого образовательного пространства, работа над которым затрагивает три вещи: стандарты, учебники и экспертизы учебников, и это все взаимосвязано. Подчеркну, что добавление базового содержания в стандартах не запрещает педагогу и ученику углублять и расширять знания по предмету, а создает тот необходимый минимум, на котором можно выстраивать по кирпичику свое дальнейшее развитие.

Один из главных аргументов против нового стандарта — он якобы ограничивает свободу учителя.

- Подобные доводы критиков звучат достаточно наивно. Разве преподаватель король? Нет, он должен заложить основу, а потом уже углубляться в интересные ему детали. У школьников должен быть некий базовый уровень. Они просто должны это знать, - заявил «КП» Юрий Вяземский.

Стоит отметить, что содержание рассматриваемого ФГОС рассчитано примерно на две трети учебного времени. Оставшаяся треть остается на усмотрение учителя.

- Мы должны понимать, в чем действительно заключается творчество учителя. Вряд ли оно состоит только в том, чтобы определять, когда, в какой год обучения должна изучаться та или иная тема по учебному предмету. Подлинное творчество учителя проявляется в формах организации урока, разнообразии методик, которые он применяет на уроках, - прокомментировала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

По итогам голосования членов Совета проект ФГОС начального общего образования большинством голосов принят без изменений. Проект ФГОС основного общего образования будет доработан с последующим повторным рассмотрением, при этом ни один член Совета не проголосовал за отклонение его принятия. Предложения по доработке проекта ФГОС основного общего образования будут внесены до 28 марта.