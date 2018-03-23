Высокие отношения: Принц Гарри пригласил на свадьбу трех своих бывших девушек

СЕГОДНЯ 02:00 2018-03-23T02:19:41+03:00

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Британский принц Гарри точно знает, как расставаться друзьями: внук Елизаветы II пригласил на собственную свадьбу… сразу трех своих бывших девушек. Как уверяет британская газета The Sun, невеста принца, американская актриса Меган Маркл совершенно не против.

Бракосочетание Гарри и Меган назначено на 19 мая. Пара уже разослала приглашения – изящные карточки с напечатанным золотом текстом. Три таких приглашения получили и бывшие пассии Гарри. Одна из них – певица Элли Голдинг - уже совершенно точно ответила согласием. Две других - актриса и модель Крессида Бонас и дочь миллионера из Зимбабве Челси Дэйви, скорее всего, тоже придут.

С Элли Голдинг Гарри встречался непродолжительное время в 2016 году. Принц и поп-звезда расстались, но сохранили добрые отношения. Семь лет назад Элли исполнила один из своих хитов на свадьбе брата Гарри принца Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон. Петь на торжестве Гарри Элли не собирается – максимум, скажет тост за счастье молодых. К слову, прийти на свадьбу 31-летняя певица планирует вместе со своим нынешним бойфрендом Каспаром Джоплингом.

- Гарри остался в дружеских отношениях с Челси и Крессидой, поэтому они тоже будут присутствовать на свадьбе, - рассказал источник из королевской семьи Daily Mail. - Я не думаю, что Меган будет против.

К слову, сама Меган не собирается пригашать на свадьбу бывшего мужа. В 2011 году актриса вышла замуж за продюсера Тревора Энгельсона, с которым встречалась с 2004 года. Они были вместе до 2013 года, пока окончательно не поняли, что жизнь на две страны (Тревор – в Лос-Анджелесе, Меган – в Торонто, где она снималась в сериале «Форс-мажоры») – не самая лучшая идея для брака. К тому же Меган стремительно набирала популярность, а ее муж так и прозябал в тени. Впрочем, сейчас карьера Тревора может взлететь в гору: американские СМИ сообщили, что он начал снимать комедию под рабочим названием «Развод – это тяжело». Сценарий Энгельсон написал сам, и он – вот совпадение – о девушке, которая оставила мужа ради принца.

Меган вышла замуж за продюсера Тревора Энгельсона в 2011 году и развелась в 2013-м.Фото: EAST NEWS

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

Девушки принца Гарри, которых прочили ему в жены

1. Челси Дэйви

Челси Дэйви - первая любовь Гарри.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наследница многомиллионного состояния знала Гарри с пеленок и училась с ним в школе по соседству. Они встречались шесть лет (с 2004 по 2010 годы): веселились на бурных вечеринках с алкоголем, курили тайком «косячки» (периодически попадаясь на глаза папарацци) и изменяли друг другу направо и налево. Челси очень не нравилась Елизавете II, и Гарри расстался с девушкой.

2. Флоренс Браденелл-Брюс

Флоренс Браденелл-Брюс - девушка с обложки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель, «лицо» бельевого бренда Triumph — они встречались в 2011 году.

3. Крессида Бонас

Крессида Бонас едва не стала женой принца.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юную аристократку, дочь модели и светской львицы леди Керзон называли главной претенденткой на роль жены Гарри. Они были вместе больше двух лет (с 2012 по 2014 годы), но расстались по неизвестным причинам.

4. Элли Голдинг

Элли Голдинг поднимет на свадьбе Гарри тост за здоровье молодых.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С Элли Гарри познакомился на одном из светских мероприятий. Пара встречалась несколько месяцев в 2016 году и рассталась без взаимных обид и претензий.