Генетики раскрыли тайну гуманоида Алешеньки и его «сестры» из Чили

СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-23T14:08:19+03:00

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Кажется, в эпопее Кыштымского карлика, как еще называют гуманоида Алешеньку, пора ставить точку. Его мумифицированные останки, найденные в 1996 году в Челябинской области, исчезли, так и не попав в руки профессиональных ученых. Это дало повод сторонникам конспирологических теорий утверждать, что Алешенька - никто иной, как представитель внеземной цивилизации.

Алешеньку уже не вернуть и не исследовать, однако в руки ученых попала его «сестра» Ата. Сверток с яйцеголовой женской мумией высотой 15 сантиметров - полной копии Алешеньки - был обнаружен коллекционером редкостей Оскаром Муньосом в 2003 году в заброшенном чилийском городке Ла-Нория. Это место находится в пустыне Атакама, отсюда прозвище мумии - Ата. С тех пор находку тщательно изучают ученые. С помощью рентгеновских снимков исследователи установили, что несмотря на крошечные размеры, скелет Аты имеет множество аномалий. Например, мумия насчитывала всего 10 пар ребер, а не 12, как обычно. А плотность тканей соответствовала уровню развития ребенка возраста 6-8 лет. При этом было установлено, что матерью Аты является уроженка Западного побережья Южной Америки, а сама девочка появилась на свет всего несколько десятков лет назад.

Однако все точки над «i» расставило всеобъемлющее исследование международной команды ученых под руководством профессора иммунологии и микробиологии Медицинской школы Стэндфорского университета Гарри Нолана.

Исследователи провели полный анализ генома Аты и однозначно установили: мы имеем дело с человеческим ребенком, который был недоношен или умер сразу после рождения. Необычный внешний вид объясняется целой серией генетических мутаций, связанных с карликовостью и другими аномалиями развития скелета и черепа. Некоторые из этих мутаций хорошо известны ученым, некоторые встречаются впервые.

- Девочка была настолько больна, что не могла нормально питаться, - говорит Гарри Нолан. - Она могла бы выжить только в том случае, если бы сразу после рождения попала в палату интенсивной терапии неонатального отделения, где выхаживают детей с тяжелыми патологиями. Но учитывая место, где Ата была найдена, у нее не было ни единого шанса.

Исследователи провели полный анализ генома Аты. Фото: Bhattacharya et al

По мнению Нолана, деформации скелета могли быть следствием повреждений ДНК, вызванных воздействием нитратов. В пустыне Атакама находится крупнейшее в мире месторождение натриевой селитры. До первой мировой войны Чили являлась одним из ведущих мировых экспортеров селитры, ее использовали в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Доходы от продажи составляли 2/3 бюджета страны. Как раз неподалеку от места обнаружения Аты находятся заброшенные шахты по добыче натриевой селитры. Они были закрыты после того, как был изобретен способ производства синтетических нитратов.

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