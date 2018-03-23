Под крики «Аллах акбар». Что известно о захвате магазина во Франции

СЕГОДНЯ 17:19 2018-03-23T18:34:53+03:00

Три человека погибли и столько же ранены в теракте в магазине Super-U [видео]

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В пятницу днём французскую провинцию Аквитания потрясла двойная атака. Вначале в популярном историческом местечке Каркасон вооруженный мужчина вступил в перестрелку с полицией, ранил одного офицера. Боевик смог удрать, захватив первую попавшуюся машину и убив водителя. Затем, проехав восемь километров, в соседнем городке Треб он ворвался в универсам Super-U, где в тот момент находились около порядка полутора сотен покупателей и сотрудников. Возможно, цель была выбрана не случайно — в пятитысячном городке таких супермаркетов всего несколько, и в пятничный день туда пришло немало людей, стремившихся закупиться до выходных. По словам мэра Треба, Эрика Менасси, боевик выкрикивал «Аллах акбар».

— Я увидела дверь в морозильную камеру, позвала всех, кто был рядом. Мы там забаррикадировались и ждали около часа, слышали много выстрелов, потом убежали через аварийный выход, — рассказывает свидетельница теракта, продавщица по имени Кэрол.

Французские полицейские готовятся обезвредить террориста, взявшего в заложники покупателей и сотрудников супермаркета Super-U.Фото: REUTERS

Остальные посетители также смогли благополучно эвакуироваться. В итоге 45-летний офицер полиции обменял себя на последнего остававшегося в руках боевика заложника. Затем спецназ начал штурм, в ходе которого преступник был убит. Общее количество жертв — трое погибших и около пяти раненых. Как сообщили «Комсомолке» в посольстве РФ во Франции, никто из россиян в инциденте не пострадал. Премьер-министр республики Эдуар Филипп признал произошедшее терактом. Личность джихадиста устанавливается, но уже известно, что он требовал выпустить из тюрьмы Салаха Абдесалама, одного из организаторов бойни в парижском «Батаклане» (см. «Из истории вопроса» — Ред.), а также симпатизировал ИГ (запрещённой в РФ и многих других странах экстремистской организации).

— После трагедии в «Батаклане»-2015 тогдашний президент Франсуа Олланд ввёл чрезвычайное положение. Нынешний глава государства Эммануэль Макрон режим ЧП отменил, но и он постоянно говорит об опасности новых атак, — комментирует специалист по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. — Связано это с тем, что ни один мировой игрок не может ликвидировать терроризм в одиночку. Такая борьба требует более тесного партнёрства с Россией (например, в деле борьбы с боевиками в Сирии), к чему на Западе сегодня готовы далеко не все.

Из истории вопроса

Пятую Республику вновь захлестнула серия хорошо скоординированных актов устрашения. Но если полвека назад волну насилия поднимали ультранационалисты, не согласные с ликвидацией французской колониальной империи, то сейчас за убийствами и взрывами по большей части стоят «лица с миграционным прошлым». Вот самые кровавые инциденты:

Январь 2015. Террористы устраивают бойню в редакции парижского сатирического журнала «Шарли Эбдо», ранее опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Погибло 11 и ранено почти столько же журналистов. Организаторы акта устрашения, братья Саид и Шериф Куади, через пару дней найдены и убиты полицией.

Ноябрь 2015. В пятницу, 13-е, боевики одновременно атакуют театр «Батаклан», стадион «Стад де Франс» и несколько ресторанов в Париже. Погибло 130, ранено почти 400 человек. Семеро террористов ликвидированы, как минимум один до сих пор в бегах.

Июль 2016. Ницца, Английская набережная — одно из самых популярных туристических мест на Лазурном берегу. 14 июля, в главный национальный праздник, День взятия Бастилии, боевик на «шахид-мобиле» протаранил толпу гуляющих. Он ехал по пешеходной зоне почти два километра, убив 87 и ранив свыше трёхсот прохожих. В итоге смертника ликвидировала полиция. Им оказался уроженец Туниса, 31-летний Мохаммед Лауж-Булель.

Июль 2016. Городок Сент-Этьен-дю-Рувре, католический храм святого Стефана. Двое исламистов берут в заложники нескольких прихожан и священнослужителей церкви. 85-летнему священнику демонстративно перерезают горло. Подоспевшей полиции удаётся уничтожить боевиков. Их имена — Абдель-Малик Птижан и Адель Кермиш.