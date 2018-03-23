Москвичам расскажут, как сохранить у дошколенка здоровые зубы

СЕГОДНЯ 17:30 2018-03-23T18:03:42+03:00

Учиться заботиться о красивой улыбке нужно с юных лет. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

25 марта состоится лекция о профилактике и лечении заболеваний полости рта, которые могут быть у дошколят и младших школьников

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Общественная организация под началом Лео Бокерии «Лига здоровья наций» начала проект «Здоровые дети». Каждое воскресенье на ВДНХ, в павильоне № 70 совершенно бесплатно ведущие специалисты рассказывают про здоровье наших детей. И дают полезные советы, как его укрепить и сохранить.

25 марта в 12.30 состоится лекция «Заболевания полости рта у дошкольников». Лекцию проведет детский стоматолог, врач-гигиенист Алена Петренко.

- Мало кто знает, что «взрослые проблемы» - кровоточивость десен, кариес, неприятный запах изо рта - начинают проявлять себя даже у самых маленьких детей, - говорит Алена Петренко. - Они наблюдаются уже у трети двухлетних малышей! А к подростковому возрасту достигают 98 процентов. Поэтому очень важно, чтобы родители знали о профилактической стратегии, которая поможет сохранить здоровье детских зубов.

Полезная лекция о здоровых зубах дошкольников будет состоять из нескольких тем:

+ Самые распространенные заболевания дошколят и школьников: кариес, стоматит, гингивит, кровоточивость десен, неприятный запах изо рта. Профилактика, причины заболеваний, лечение.

+ Молочные зубы. В каких случаях медицинское вмешательство необходимо, а в каких - нет.

+ Как правильно ухаживать за зубами каждый день - учим детей.

+ Профилактика страха перед посещением врача и лечением зубов.

Лекция абсолютно бесплатная, но, чтобы ее посетить, необходима регистрация. Для этого направьте свое имя и фамилию на почту partner@ligazn.ru. И 25 марта в 12.30 приходите на ВДХ, в павильон № 70, офис Лиги здоровья нации, лекционный зал. Вход свободный.