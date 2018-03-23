СМИ: Дженнифер Энистон и Брэда Питта застали целующимися на улице

СЕГОДНЯ 20:20 2018-03-23T20:41:10+03:00

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Папарацци застали Брэда Питта и Дженнифер Энистон целующимися на улице после романтического свидания: экс-супруги опять встречаются, и у них снова роман. По крайней мере, так утверждает американский журнал Star Magazine, обложку которого урасили Брэд, Джен и броский заголовок «Мировой эксклюзив: Они снова вместе!».

Как уверяет источник издания, Питта и Энистон свел их общий друг Джордж Клуни, после того, как услышал о том, что Дженнифер разошлась со своим мужем, актером Джастином Теру. Якобы Брэд начал тайно встречаться с бывшей женой спустя две недели после новости о ее разводе. По версии Star Magazine, именно Джордж Клуни первым позвонил Питту, чтобы утешить его во время развода (бывшая жена актера Анджелина Джоли подала документы на расторжение их брака в декабре 2016 года). А когда Клуни узнал, что брак Энистон тоже дал трещину, решил, что воссоединение бывших супругов — отличная идея. И что их отношениям нужно дать второй шанс.

«Они снова вместе!» - утверждает заголовок на обложке журнала.

Именно Клуни привез Брэда Питта к дому Энистон 3 марта - тогда состоялось первое свидание пары. Брэд и Дженнифер отлично провели время, много болтали, смеялись и вспоминали прежние времена. Первое свидание прошло так успешно, что за ним последовали и другие. А там дело дошло и до поцелуев.

Правда, многие поклонники Энистон и Питта не слишком поверили в напечатанную Star Magazine историю. И предположили, что снимок на обложке — фейк, сделанный с помощью фотошопа. Голливудский портал Gossipcop.com даже провел собственное расследование и выяснил: обложка действительно липовая. Она составлена из двух фотографий: первая — кадр Энистон из фильма «Больше, чем друг» 2009 года, где она целуется с партнером по фильму. А снимок Питта — его старая фотография, на которой он в 2010 году снят вместе с Анджелиной Джоли.

По информации Gossipcop.com, Питт и Энистон не то что не встречаются — они вообще не видели друг друга больше десяти лет. А пресс-агент Джорджа Клуни заверил, что актер никогда не выступал в роли Купидона и не пытался восстановить отношения Брэда и Дженнифер.

Как утверждают друзья Питта, ему сейчас вообще не до свиданий. Он пытается привести в порядок свою жизнь, окончательно встать на путь трезвости (актер бросил пить сразу после того, как от него ушла Анджелина) и вернуть себе опеку над детьми. Брэд регулярно встречается со своими шестью отпрысками, правда, не так часто, как ему бы хотелось. В личной жизни голливудского красавца пока полный штиль: он видится с друзьями, ходит на выставки и концерты, но только с приятелями — никаких романтических отношений в его жизни нет.

Брэд Питт и Анджелина Джоли уже больше года ведут бракоразводный процесс. Супруги никак не могут поделить опеку над своими детьми.Фото: EAST NEWS

Анджелина тоже ни с кем не встречается. Джоли стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей, для которых развод родителей стал психологической травмой. Анджелина и ее дети живут в недавно купленном актрисой шикарном поместье в пригороде Лос-Анджелеса. Дом и прилегающие угодья обошлись звезде в 25 миллионов доллларов. Особняк расположен недалеко от старого дома звездного семейства, в котором сейчас в одиночестве обитает Брэд Питт. По словам окружения Питта, он делает все, чтобы вернуть себе опеку над детьми, которой его лишила бывшая жена.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон разошлись в 2005 году.Фото: EAST NEWS

Напомним, Дженнифер Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей. Зато с Анджелиной появилось целых шестеро. В 2012 году Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру – до свадьбы пара встречалась 15 месяцев. В феврале 2018 года стало известно, что они подали на развод.