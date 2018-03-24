Трагедия на ЧМ по фигурному катанию в Милане: Загитова трижды упала и стала пятой

СЕГОДНЯ 00:27 2018-03-24T00:42:40+03:00

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В пятницу, 23 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане были разыграны медали в женском одиночном катании. Главной надеждой нашей сборной в этом виде программы была 15-летняя Алина Загитова, которая месяц назад выиграла Олимпиаду в Пхенчхане. После короткой программы россиянка шла второй, чуть-чуть уступая лидировавшей Каролине Костнер из Италии.

Однако же, в произвольной программе произошла настоящая трагедия. Загитова допустила три падения во время своего выступления и по итоговому решению судей, а россиянка выступала препоследней, сразу же отошла на четвертое место. Завершив свои выступления, Алина, покинув лед, обняла своего тренера Этери Тутберидзе и заплакала после неудачи на мировом первенстве. Ей не удалось выиграть три главных старта этого сезона. Ранее юная спортсменка была первой на чемпионате Европы в Москве и на Олимпиаде в Пхенчхане.

В финале же на лед вышла лидировавшая после короткой программы Каролина Костнер. И она - тоже падает! И все - на усмотрение судей. И она - тоже мимо пьедестала, итальянка - четвертая.

И в итоге неожиданно для всех победу одерживает канадка Кейтлин Осмонд. Второе и третье места - за японками Вакабой Хигучи и Сатоко Мияхарой. У Осмонд по итогам двух выступлений - 223,23 балла, у нашей Алины Загитовой - 207,72 балла.

Другие российские фигуристки расположились чуть ниже. Мария Сотскова на 8-й позиции (196,61), а Станислава Костантинова - 19-я (153,03).