2018-03-24T18:56:08+03:00
Общество

В Волоколамске создали группу общественного контроля над полигоном «Ядрово»

Представители Общественной палаты попросили разрешить гражданам доступ в штаб МЧС, где фиксируются все текущие экологические показатели
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В подмосковном Волоколамске сегодня, 24 марта, прошла многосторонняя встреча с участием чиновников, экологов, представителей общественных организаций и местных жителей. На ней обсуждается ситуация вокруг полигона «Ядрово», на котором продолжается подготовка к дегазации - извлечению из недр мусорки свалочного газа.

- Нам поступило предложение объединить все гражданские группы в одну, - рассказала на встрече зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. - Должна быть создана единая группа общественного контроля.

Кроме того, региональная Общественная палата просит открыть жителям района свободный доступ в развернутую на мусорном полигоне палатку МЧС.

- Это необходимо, чтобы можно было наглядно увидеть схему ликвидации фильтрата, будущую систему дегазации, чтобы мы понимали, что будет происходить дальше, - заявила Дмитриева. - Необходимо сделать объект открытым для организованных групп общественников.

В свою очередь зампред Правительства Московской области Александр Чупраков, ранее назначенный губернатором своим спецпредставителем в Волоколамске, сообщил о создании группы в мессенджере Telegram, через которую граждане будут получать всю оперативную информацию по полигону.

- Мы договорились, что в эту войдут общественники, новый глава района, - заявил Чупраков журналистам. - Параллельно мы формируем списки рабочей группы. Жду фамилии с контактами и специализацией, кто что готов организовывать.

Напомним, на территории полигона твёрдых бытовых отходов «Ядрово» введен режим ЧС - из-за неприятного запаха, который уже долгое время чувствуют жители Волоколамска и пригородных поселков. Ранее подмосковные власти сообщали, что в ночь на среду на полигоне из-за погодных условий произошёл выброс свалочного газа. Тогда с жалобами на ухудшение самочувствия в больницу обратились несколько десятков детей. Шестерых из них пришлось госпитализировать. Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отправил главу Волоколамского района Евгения Гаврилова в отставку.

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