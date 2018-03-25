2018-03-25T12:11:10+03:00
Спорт

Костя Цзю пережил инфаркт из-за повышенного холестерина

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу признался в эфире программы Елены Малышевой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Костя Цзю.Костя Цзю.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный в прошлом боксер Костя Цзю перенес инфаркт. После чего он пережил операцию на сосудах сердца. Причиной стал оторвавшийся тромб. Обо всех подробностях своей болезни бывший абсолютный чемпион мира по боксу поведал в эфире программы "Жить здорово!" у Елены Малышевой на Первом канале.

- Утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина. Своих детей я уже проверил. У них все в норме! - заявил Костя Цзю во время передачи.

Все началось с того, что Цзю сделал перерыв в тренировках, а когда же вернулся к прежнему режиму занятий, то вдруг почувствовал проблему. После серии упражнений он чувствовал себя плохо. Не мог понять, что же с ним происходит. И тогда попросил помощи у Елены Малышевой, которая направила к специалистам. Вскоре Косте Цзю была сделана операция по укреплению стенок сосудов сердца.

Сейчас состояние спортсмена находится в норме.

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