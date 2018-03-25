2018-03-25T13:59:29+03:00
Общество

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки: "Я - максималистка, если работать, то на 150%, поблажек и скидок не хочу"

Девушка рассказала, как начала новую жизнь с протезом
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Пока девушка не может даже держать ложку или вилку, но уже научилась с помощью протеза пить, чистить зубы, одеватьсяПока девушка не может даже держать ложку или вилку, но уже научилась с помощью протеза пить, чистить зубы, одеватьсяФото: Алиса ТИТКО
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Ленинградский вокзал, поезд "Москва-Санкт-Петербург". К третьему вагону подходит хрупкая Маргарита Грачева, которая несколько дней назад вернулась из Германии. Сыновья пока не видели, что у их мамы теперь "руки, как у робота". В немецком городке Дудерштадт девушке сделали протез правой руки. Стоит напомнить, что это та самая Рита из подмосковного Серпухова. Это ее история взбудоражила и заставила сопереживать не только россиян. В декабре прошлого года муж отрубил ей топором кисти рук. Дмитрий Грачев не мог простить, что жена подала на развод. Тогда врачи чудом спасли Маргарите левую руку, правую - пришлось создавать немецким ортопедам (специалистам по протезированию).

- Сейчас поеду в Питер разрабатывать левую руку. И я уже с новым протезом, - показывает Маргарита. - Еще только учусь как с ним обращаться, но я уже успела разбить планшет не рассчитала силы и раздавила стекло.

Пока девушка не может даже держать ложку или вилку, но уже научилась с помощью протеза пить, чистить зубы, одеваться. Искусственная рука Рите очень помогает в быту. Она ее так и называет - "помощница". Девушка говорит, что двумя руками смогла бы еще больше делать. Как раз в Санкт-Петербурге в клинике имени Н.И. Пирогова ей должны помочь вернуть своей левой кисти чувствительность с помощью электростимуляций. Реабилитация займет около месяца, почти как в Германии, но для полного восстановления функциональности руки может уйти около двух лет.

- В Германии было неплохо, но там очень скучно, все очень правильно, цивилизованно. В России все как-то разнообразнее, сумбурно. Я рада, что вернулась в Россию. Я люблю Россию, - говорит Маргарита.

Зная историю Риты Грачевой, не перестаешь удивляться, откуда у этой девушки силы улыбаться, шутить. Ее оптимизму можно только завидовать.

Детишки Риты еще не видели маму с протезом, а ей хочется скорее их обнять Фото: Алиса ТИТКО

Детишки Риты еще не видели маму с протезом, а ей хочется скорее их обнятьФото: Алиса ТИТКО

- Мне нужно жить дальше. Искать пути решений всех задач. Если я просто сяду и буду плакать, то от этого ничего не изменится, руки не вырастут. Мне нужно учиться жить с этим. О работе пока ближайшие годы думать не буду, потому что мне нужно научиться управлять протезом. Я же максималистка, если работать, то на 150%, поблажек и скидок я не хочу. Пока я так не могу. Но вот рекламой - тем, чем занималась - я, наверное, и в будущем смогу. Мне кажется, что сейчас я вообще могу рекламировать что угодно. Но прежде пойму, что я все же могу с протезом и буду потом уже искать себе работу по своим силам, - говорит Маргарита Грачева.

Остаются еще и нерешенные вопросы по уголовным делам. Маргариту все еще вызывают на допросы. В Серпухове ей снова пришлось говорить о своем обидчике - бывшем супруге.

- Вчера допрос был 5 часов, - скажет Инна Шейкина, мама Риты Грачевой. - Дело по лишению родительских прав приостановлено - пока его (прим. - Дмитрия Грачева) не лишают. Дело по похищению - адвокат хотел, чтобы его завели еще в декабре, но его тоже пока не завели. А то дело, которое завели на участкового по халатности, Рита пока не признана потерпевшей, она проходит, как свидетель.

Мама будет с Ритой рядом везде. И в клинике Санкт-Петербурга. Инна Шейкина верит, что дочери только пока сложно, но со временем станет легче. Осложнять будут и некоторые нюансы - протезы боятся воды, их нужно на ночь снимать и менять раз в два-три года (срок использования небольшой). В соцсетях Рите уже многие пишут и рассказывают, как быстрее привыкнуть к протезам. Но кроме моральных сил девушке потребуются еще и финансовые затраты - на реабилитации и замену протезов. Маргарита с мамой очень благодарны за помощь (собранные деньги), которую оказали им небезразличные люди. Иначе девушке сначала пришлось ждать, когда ей дадут инвалидность, а позже воспользоваться протезами от государства. А так Рита уже с искусственной рукой и учиться жить по-новому. Детишки Риты еще не видели маму с протезом, а ей хочется скорее их обнять.

Когда в Германии врачи узнали, что у Риты есть детки, то предложили сделать два протеза. Один хрупкий для повседневной жизни, второй - для домашней работы - на нем работают только большой и указательный пальцы, но он более надежный, можно что-то поднять, потянуть. Второй протез Рита пока еще не осваиваивала, девушка вообще не ищет легких путей, поэтому сразу стала привыкать к более сложному протезу. Он весит около килограмма. Рита говорит, что уже почувствовала нагрузку на плечи, мыщцы иногда не слушаются и тогда протез не работает. Нужно прислушиваться к себе - протез открывается и закрывается при подаче импульсов.

Мама будет с Ритой рядом везде. И в клинике Санкт-Петербурга Фото: Алиса ТИТКО

Мама будет с Ритой рядом везде. И в клинике Санкт-ПетербургаФото: Алиса ТИТКО

- Но это не операция вживления, как кажется многим. Протез нужно на ночь снимать, утром снова прикреплять. Ей нужен человек, который будет рядом, чтобы помогать. И этот человек я, - говорит мама Риты.

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Корреспондент «КП» побывал в гостях у Маргариты Грачевой

Рита старается. Показывает, чему смогла научиться за последние недели. Вместо правой руки у 25-летней Риты культя. Но она уже вовсю печатает на планшете - локтем.

- Подруги смеются. Говорят, что я уже быстрее их писать наловчилась, - рассказывает Рита. - Только долго пока не могу - рука затекает. (подробности)

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