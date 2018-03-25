Илья Авербух: Главное испытание для Алины Загитовой - это взросление

СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-25T19:46:40+03:00

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- Илья, наши лидеры-одиночники попадали, и Коляда, и Загитова...

- Давайте обо все по порядку. Ведь даже учитывая, что мы остались в Милане без побед, можно сказать, что чемпионат мира прошел для нас достаточно неплохо. В трех видах мы получили призовые места.

МУЖЧИНЫ ВЫИГРАЛИ ТРИ ПУТЕВКИ

Наверное, надо начать с мужского одиночного катания, потому что уже давно российские фигуристы не поднимались на пьедестал почета чемпионата мира. Я бы поздравил и Мишу Коляду (3-е место), и Диму Алиева (7-е место) с очень хорошим сезоном, и считаю, что Алимева, конечно, сильно засудили в короткой программе, а так бы он тоже мог бороться за более высокие места. Конечно, на этом чемпионате не было двух главных фаворитов – испанца Фернандеса и японца Ханю, но все равно, я считаю, что это успех, ведь мы получили три путевки на следующий чемпионат мира. Это шаг к развитию и внутри команды у ребят появляется больше стимулов, потому что больше шансов попасть на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Так что спасибо ребятам, выступили очень достойно. Прибавлять им, конечно, есть куда, но результат хороший.

Михаил Коляда с бронзовой медальюФото: REUTERS

ПАРНОЕ КАТАНИЕ - БОЛЬШАЯ КОНКРЕНЦИЯ

В парном катании результат прогнозируемый, на данный момент олимпийские чемпионы Савченко - Массо, если они не ошибаются, сильнее наших ребят. При этом Тарасова и Морозов обошли всех остальных, и впервые в своей жизни заняли второе место на чемпионате мира. Я уверен, что это все в копилку их опыта, который они приобретают. И, конечно, они рассматриваются в следующем четырехлетии как одни из главных лидеров. Я думаю, что немецкий дуэт все-таки завершит карьеру и борьба будет идти с китайцами и французами. Но у наших ребят есть все шансы для того, чтобы следующее четырехлетие было их.

Так же надо отметить Забияку и Энберта, их четвертое место подитожило их очень удачный сезон. В общем, в парном катании у нас большой потенциал, но, конечно, и соперники очень сильно прибавили.

ТАНЦЫ - ОЧЕРЕДЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ

Что касается танцев на льду, то я верю, что Степановой и Букину все-таки удасться сломать эту стену предвзятого, на мой взгляд, к ним судейства. Пара очень сильная, интересная, и им нужен определенный прорыв, к которому, я думаю, они придут. Но пока, к сожалению, им дают только шестое или седьмое место, хотя, конечно, должны получать большее.

Александра Степанова и Иван БукинФото: REUTERS

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!

А что касается женского одиночного катания, то мы должны в первую очередь сказать огромное спасибо и Этери Тутберидзе и Алине Загитовой. Очень тяжелая психологическая нагрузка свалилась на 15-летнюю девочку, и при этом весь сезон она сражалась, как лев. И выпала такая история, что она на равных соревновалась с великой фигуристкой, со своим товарищем, Женей Медведевой. И в падениях Алины прежде всего сыграло роль не отсутствие физических сил, а именно эмоциональное и психологическое давление. После первой ошибки, на мой взгляд, она просто растерялась, хотя готова была очень хорошо. Не надо это воспринимать как какую-то катастрофу. В любом случае, даже если бы она выиграла этот чемпионат мира, мы бы ждали, что будет с Алиной Загитовой в следующем сезоне. Для нее он большое испытание, потому что она повзрослеет, у нее волей-неволей все равно произойдут какие-то антропометрические изменения тела и очень важно, как она это пройдет. Сейчас самое важное, интересное и самое сложное – это ее долголетие в спорте. Я думаю, что здесь Этери Тутберидзе уже обладает большим опытом, ей удалось пройти этот сложнейший период с Женей Медведевой. Я думаю, что, если тандем будет очень прочным и ученица будет абсолютно слушать своего тренера, то все шансы, что Алина Загитова тоже пройдет этот сложной период.

Очень тяжелая психологическая нагрузка свалилась на 15-летнюю девочкуФото: REUTERS

Ну и, конечно, мы ждем на лед возвращения Жени Медведевой, она продолжает свою карьеру. Также я могу сказать, что у нас есть целая плеяда талантливых девочек, которые еще присоединятся к чемпионкам… В общем, у нас все равно очень сильные позиции в женском одиночном катании, ну а спорт, он без ошибок не бывает, даже бразильцы проигрывают в футболе…

- Только не нашим...

- Согласен (смеется).

- Илья, а вот говорили, что Алина Загитова за сезон чуть ли не на три сантиметра подросла…

- То, что такие вещи мешают, это однозначно. Но при этом мы видели, что раскоординации не произошло. Алина Загитова справилась с своим сложнейшим каскадом, и, как говорила Татьяна Тарасова, всю разминку провела блестяще и все у нее получалось. То есть, она не потеряла прыжки. А когда происходит быстрый рост, то происходит раскоординация и человек теряет прыжок. А Алина их делает…

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Мужчины. 1. Натан Чен (США) – 321,40. 2. Сома Уно (Япония) – 273,77. 3. Михаил Коляда – 272,32… 7. Дмитрий Алиев (оба – Россия) – 252,30.

Пары. 1. Алёна Савченко / Брюно Массо (Германия) – 245,84. 2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 225,53. 3. Ванесса Джеймс / Морган Кипре (Франция) – 218,36. 4. Наталья Забияко / Александр Энберт – 207,88... 8. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (обе пары – Россия) – 202,16.

Танцы. 1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 207,20. 2. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) – 196,64. 3. Кейтлин Вивер / Эндрю Поже (Канада) – 192,35… 7. Алекандра Степанова / Иван Букин – 184,01. 8. Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (оба дуэта – Россия) – 180,42.

Женщины. 1. Кейтлин Осмонд (Канада) – 223,23. 2. Вакаба Хигути – 210,90. 3. Сатоко Мияара (обе – Япония) – 210,08... 5. Алина Загитова – 207,72... 8. Мария Сотскова – 196,61... 19. Станислава Константинова (все – Россия) – 153,03.