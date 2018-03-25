2018-03-25T16:43:57+03:00
Общество

Протесты в Волоколамске из-за мусорного полигона «Ядрово» пошли на спад

Местные жители прогнали с митинга приезжих, которые пытались развернуть флаги с политическими лозунгами
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В подмосковном Волоколамске ситуация потихоньку успокаивается. Напомним, в среду здесь прошёл стихийный народный сход, в котором приняли участие до 300 местных жителей. Накануне в больницу доставили несколько десятков детей, которые резко почувствовали себя плохо. Волоколамцы связывали это с выбросом свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово», который находится в нескольких километрах от города. (Однако превышения различных веществ в воздухе в итоге не нашли). Одним из требований собравшихся была отставка главы района Евгения Гаврилова. В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьёв освободил его от должности и назначил на пост главы Андрея Вихарева (до этого чиновник возглавлял городской округ Лосино-Петровский).

Вчера в Волоколамске прошла встреча с участием жителей Волоколамска, экологов, представителей общественных организаций, нового главы района и спецпредставителя губернатора в Волоколамске зампреда подмосковного Правительства Александра Чупракова.

Напомним, на территории свалки введён режим чрезвычайной ситуации, однако население оперативно информируют о результатах мониторинга воздуха и ходе подготовительных работ по рекультивации полигона «Ядрово». Члены инициативных групп имеют круглосуточный доступ на свалку, где развернут оперативный штаб. Глава Волоколамского района Андрей Вихарев провёл минувшую ночь в штабе, контролируя ситуацию.

Отмечается, что протестные настроения в городе пошли на спад. Сегодня днём в центре Волоколамска на санкционированном митинге собрались несколько десятков местных жителей. В какой-то момент среди них появились трое мужчин, поспешно развернувших красные флаги с политическими лозунгами от одной из партий. Местные активисты заставили их немедленно опустить кумачи.

- Убирайте свою агитацию! - потребовали волоколамцы. - У нас одно требование - чтобы власти навели порядок на полигоне «Ядрово». Никаких политических требований мы не выдвигаем! Что это за провокация? С флагами идите за территорию города. Хотите, чтобы вас телевидение снимало и потом все писали, что у нас политические требования? Не надо нам такого!

Мужчины с флагами признались, что приехали из Москвы «поддержать Волоколамском», но в итоги с митинга их вытолкали взашей.

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