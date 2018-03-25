«Возможно, прощайте...» На пожаре в Кемерово без вести пропал целый 5 «А» класс сельской школы
В списках пропавших без вести на пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» числятся сразу восемь детей из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области. Это ученики 5 «А» класса местной школы - Виктория Почанкина, Вероника Понушкова, Елена Черникова, Татьяна Курчевская, Сергей Манешкин, Виктория Зипунова, Анастасия Смирнова и Диана Низовская.
Сегодня утром они вместе с классным руководителем отправились на экскурсию в областной центр: так педагоги и родители решили их поздравить с началом весенних каникул. Но поездка обернулась настоящим кошмаром.
Пожар в кемеровском торговом центре.Среди погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове есть дети
В пятом часу вечера по местному времени дети начали звонить своим родственникам и говорить, что они находятся в горящем кинотеатре, задыхаются и не могут выйти. Как оказалось, они пошли на мультфильм в кинотеатре, который находится в ТЦ «Зимняя вишня». После начала пожара пути к основному из кинотеатра оказались заблокированы огнем, и дети сквозь слезы говорили, что не могут выбраться и прощались со своими родителями. До сих пор об их судьбе ничего неизвестно.
- Из всего в класса на экскурсию не поехали только двое учеников, - рассказала тетя одной из пропавших школьниц Евгения Оганисян. - Сейчас родители объезжают больницы в надежде найти детей среди госпитализированных.
Судя по страничкам пропавших без вести школьников класс у них был дружный. «Я люблю своих одноклассников. С ними очень весело», - написала одна из девочек Вика Почанкина под сделанным в школе совместным селфи.
Удалось спастись классному руководителю 5 «А» школы поселка Трещевский. Женщины просто не было в кинозале в момент пожара. Она в этот момент решила прогуляться по торговому центру.
Напомним, по последним данным в списках пропавших без вести числятся 69 человек, среди них - 40 детей.
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