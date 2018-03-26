При какой власти в России жилось лучше всего

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-26T01:11:24+03:00

При Иване Грозном, если верить киноклассике, украшением стола были: «почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная...». А вот с икрой заморской, баклажанной, случались проблемы... Фото: Кадр из фильма

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На пороге нового исторического отрезка, после президентских выборов, мы решили оценить уровень жизни в разные периоды истории нашего государства. Только по одному показателю - потреблению продовольствия. Естественно, в этих цифрах не учтены многие важные нюансы - доступность продуктов, равномерность их распределения по разным социальным группам и др. Это, так сказать, средний паек по общероссийской столовой...

При каком правителе в России жилось сытнее всегоФото: Алексей СТЕФАНОВ

1913

При Николае II

Население - 166 млн. человек, в пределах нынешних границ РФ - 67,5 млн.*

Легендарный 1913 год долгое время был своеобразным эталоном уровня спокойной, мирной, зажиточной жизни. В советское время достижения социализма было принято сравнивать с уровнем именно 1913 года. 86% населения тогда составляли крестьяне. А на селе под словом «еда» понимали в первую очередь хлеб, овощи и молоко. Низкое потребление мяса объясняется не столько бедностью, сколько повсеместной религиозностью: в постные дни его заменяли рыбой. Сахара, фруктов тогда ели значительно меньше, чем сегодня. Тем не менее средний дневной рацион составлял свыше 3000 калорий: на тот же уровень удастся выйти лишь полвека спустя - к 1960 году, да и то только на бумаге.

* Данные в целом по Российской империи. Цифры в статистике соответствуют реальности, искажать их не было никакой нужды.

1950

При Сталине

Население СССР - 179, 2 млн. человек, в том числе РСФСР - 102,1 млн. Данные в целом по СССР.*

Пять лет спустя после Великой Отечественной войны. Три года назад отменены продуктовые карточки. Становится веселее: открываются новые рестораны, театры, расцветает эстрада. В 1950 году в СССР с продуктами стало заметно лучше, чем перед войной, но еще не так сытно, как в 1913 году. Глядя на вышедший годом раньше фильм «Кубанские казаки», кинозрители вздыхали: «Где это изобилие?»

Советские люди выживают за счет картошки с личных огородов. Потребление картофеля в тот год было рекордно высоким: почти в три с лишним раза выше, чем в 1913 году. Картошка заменила и хлеб, и овощи, которых стали есть меньше. По мясу и рыбе страна вышла примерно на уровень 1913 года, по сахару - превзошла этот уровень.

* Цифры в статистике соответствуют реальности, поскольку носили закрытый характер.

1960

При Хрущеве

Население СССР - 209 млн. человек, в том числе РСФСР - 119 млн.*

Четыре года спустя осуждения культа личности на XX съезде КПСС. Колхозники начали массово получать паспорта - могут выбирать место жительства и работы. Первый в мире спутник уже крутится вокруг Земли, до полета Гагарина всего год. Народ тянется к искусству. Многократно растет число автолюбителей: впервые советский автопром массово выпускает автомобили («Москвич»), ориентируясь на частный спрос. Появляется лозунг «Догнать и перегнать Америку». Пытаются перенимать американский опыт - «царицей полей» становится кукуруза. Согласно официальной статистике к 1960 году впервые удалось достичь дореволюционных показателей по- требления продуктов. Вряд ли это произошло в реальности. Но жизнь однозначно стала сытнее, чем десятилетие назад.

* Данные в целом по СССР. Специалисты оценивают уровень приписок в официальной статистике примерно в 25%.

1980

При Брежневе

Население СССР - 263 млн. человек, в том числе РСФСР - 138,1 млн.*

Олимпиада-1980. Если б не начавшаяся в конце 1979 года война в Афганистане, этот год можно было бы считать кульминацией самого спокойного периода в России XX века. Свободы не наступило, но за политические анекдоты уже давно не сажают. Голод остался в прошлых эпохах. Пережившие послереволюционную и послевоенную разруху удивляются жалобам молодых на дефицит деликатесов или предметов роскоши. Впрочем, сравнительно стабильное обеспечение населения доступными продуктами обусловлено ростом не экономики, а мировых цен на углеводороды. К 1981 году СССР становится одним из крупнейших импортеров зерна. Стал популярным анекдот про колбасные электрички из окрестных областей, на которых ездили в Москву за продуктами.

* Данные в целом по СССР. Специалисты оценивают уровень приписок в официальной статистике примерно в 30%.

1990

При Горбачеве

Население СССР - 291 млн. человек, в том числе РСФСР - 147,7 млн. Данные в целом по СССР.*

Если в 1980 году баррель нефти стоил $104, то в 1986 году - $30. Закупать мясо и хлеб за рубежом стало не на что. Генсек Михаил Горбачев объявил перестройку-гласность-демократию. В СССР пришла небывалая свобода. Упростили выезд за границу. Дали свободу печати.

Впервые со времен НЭПа был разрешен частный бизнес - кооперативы. Страну наводнил некачественный, но безумно дорогой отечественный ширпотреб. А вот накормить народ не удалось: к 1990 году полки магазинов оказались абсолютно пустыми. Товары первой необходимости вроде мыла или сахара, а также водка и сигареты продавались по талонам. Население страны познакомилось с такой экзотикой, как просроченные пайки НАТО, которые приходили в виде «гуманитарной помощи».

* Специалисты оценивают уро- вень приписок в официальной статистике не менее 50%.

1997

При Ельцине

Население РФ - 148 млн. человек, но впереди «демографическая яма».*

Через шесть лет после официального распада СССР жизнь, казалось бы, стабилизировалась. И товарный, и продовольственный дефицит давно в прошлом - страна завалена импортом. Цены на нефть - около $20 за баррель, но зато Запад дает щедрые кредиты. В 1998 году это заканчивается дефолтом по внешним долгам, банковским, а за ним и тяжелейшим экономическим кризисом.

На фоне гигантского социального расслоения средний уровень жизни крайне низок. В этот период не только возвращаются к огородам, но и распахивают под картошку участки зоны отчуждения у железнодорожного полотна. Хлеб и картошка - снова главная еда страны. В городах процветает нищенство.

* О реальности статданных в этот период судить сложно, поскольку вместе со всей советской системой вразнос пошла и статистика, которая все больше стала носить конъюнктурный характер - в зависимости от поставленных властью политических целей

2013

При Путине

Население РФ - 143,3 млн. человек, через год оно вырастет еще на 2,5 млн. за счет Крыма и Севастополя.*

Ельцинские 1990-е закончились и переломом на нефтяном рынке. Оттолкнувшись от минимальных за 25 лет $18 за баррель, нефть начала активный рост: в 2001 году уже $32, а в 2012 году - $115. В 2013 году был повторен рекорд 1990 года по мясу, только на этот раз без приписок.

Падение нефтяных цен в 2014 году, западные санкции, а равно как и наш ответный запрет на импорт продуктов из Европы, увы, отразились и на питании, и на общем уровне жизни. Впрочем, импортозамещение и государственная поддержка аграрного сектора приводят к быстрым результатам: Россия становится крупнейшим экспортером зерна.

* Реальное потребление может даже превосходить статистическое. В отличие от советских времен предприятия давно не приписывают в отчетности лишние объемы, а, экономя на налогах, наоборот, утаивают.

При каком правителе в России жилось сытнее всегоФото: Алексей СТЕФАНОВ

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Не хлебом единым

Алексей БОЯРСКИЙ

Сытность — это, конечно, важный показатель уровня жизни. Но только ли обеспеченность продуктами его определяет? Как говорится, не хлебом единым...

«А чем вы подтвердите, что в советское время продленка в школе была бесплатная?» - озадачила меня молодая коллега из отдела образования «КП». Сначала я опешил, а потом понял: эпоха СССР сегодня настолько мифологизирована, что новое поколение и не знает, чему верить. Если судить о сталинском времени по начинающейся его портретом книге «О вкус- ной и здоровой пище», то покажется, что все советские люди тогда питались высококачественными разносолами и «фермерскими продуктами». И пили отличные грузинские вина и марочные армянские коньяки. Реально так питалась лишь узкая прослойка номенклатуры, получавшая дефицитные продукты в пайках. А например, бесплатное государственное жилье представляло собой одну-две комнаты в коммунальной квартире, а то и отсек в бараке - отдельная жилплощадь при Сталине была скорее исключением.

Квартирный вопрос всерьез попытался решить Хрущев - отдельная квартира в пятиэтажке, презрительно называющейся сейчас хрущобой, в 1950 - 1960-е после коммуналки воспринималась хоромами. Но пообещавший коммунизм к 1980 году генсек в итоге запутался в реформах - при нем стало свободнее, но ненамного сытнее. В 1962 году СССР впервые начал закупать хлеб за границей. Государственные цены на хлеб и мясо были подняты на 30%. Но от перебоев в снабжении населения это не спасло. В Новочеркасске недовольство народа вылилось в демонстрацию рабочих - ее расстреляли вызванные войска.

Последовавший дальше брежневский застой, считающийся золотым периодом в России XX века, самый мифологизированный. В 1980 году: батон белого хлеба - 13 коп., проезд на метро - 5 коп., стакан газировки без сиропа - 1 коп. Бесплатные путевки в санатории, бесплатные отдельные квартиры, бесплатная земля под дачу и т. д. Все это правда. Но только при средней зарплате в 180 руб. мясо в магазине стоило 3 руб./кг. И это были кости. А хорошее - на рынке за 5 руб. Это как сегодня при зарплате 60 тыс. руб. мясо стоило бы 1 - 1,5 тыс. руб./ кг. А много ли можно было купить на зарплату колбасы по 2-5руб./кг, водки по 4-5 руб. за бутылку? Сравните нынешнюю стоимость этих продуктов с сегодняшней зарплатой и оцените, насколько они стали доступнее.

Если еще 30 лет назад свежие овощи зимой были невиданной роскошью, а сегодня это вполне обыденно. Разумеется, доступность обусловлена не столь мудростью правительства, сколько естественным техническим прогрессом - снижением себестоимости производства и логистики. Но это не отменяет того факта, что при нынешней власти жизнь оказалась лучше, чем за все предыдущее время.