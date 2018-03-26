Умер Сергей Мавроди
В понедельник, 26 марта, в Москве умер известный бизнесмен Сергей Мавроди.
Как сообщили СМИ, основатель финансовой пирамиды "МММ" скончался на 63-м году жизни в одной из столичных больниц.
Отмечается, что Мавроди был госпитализирован накануне. По некоторым данным, ему стало плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую помощь бизнесмену вызвал случайный прохожий.
Мавроди госпитализировали в 67-ю городскую больницу. Однако врачи не смогли его спасти. Причиной смерти мог стать сердечный приступ.
Сергей Мавроди родился в 1955 году в Москве. Прославился как основатель акционерного общества "МММ", которое стало крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. Пострадавшими от деятельности "МММ" сталои более 10 млн человек, ущербу по некоторым оценкам составил около 3 млрд рублей. В 2003 году Маровди осудили за мошенничество в крупных размерах, суд признал потерпевшими 10 454 человека.