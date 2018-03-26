Умер Сергей Мавроди

СЕГОДНЯ 12:33 2018-03-26T12:51:09+03:00

Основатель финансовой пирамиды "МММ" скончался на 63-м году жизни в московской больнице

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В понедельник, 26 марта, в Москве умер известный бизнесмен Сергей Мавроди.

Как сообщили СМИ, основатель финансовой пирамиды "МММ" скончался на 63-м году жизни в одной из столичных больниц.

Отмечается, что Мавроди был госпитализирован накануне. По некоторым данным, ему стало плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую помощь бизнесмену вызвал случайный прохожий.

Мавроди госпитализировали в 67-ю городскую больницу. Однако врачи не смогли его спасти. Причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Сергей Мавроди родился в 1955 году в Москве. Прославился как основатель акционерного общества "МММ", которое стало крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. Пострадавшими от деятельности "МММ" сталои более 10 млн человек, ущербу по некоторым оценкам составил около 3 млрд рублей. В 2003 году Маровди осудили за мошенничество в крупных размерах, суд признал потерпевшими 10 454 человека.