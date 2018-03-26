2018-03-26T14:09:42+03:00
В мире

Российские дипломаты призвали Трампа успокоить Лондон

И не делать отношения Москвы и Вашингтона заложниками сфабрикованных историй
Ася ХОВАНСКАЯ
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Посольство РФ в США обратилось к Дональду Трампу с призывом остудить пыл Лондона.Посольство РФ в США обратилось к Дональду Трампу с призывом остудить пыл Лондона.Фото: REUTERS
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На фоне утверждений в СМИ о возможной высылке из Соединенных Штатов чуть ли не в понедельник десятков российских дипломатов посольство РФ в США обратилось к Дональду Трампу с призывом не усугублять конфронтацию и остудить пыл Лондона.

- В последние дни в американских СМИ, явно с подачи русофобских кругов в Вашингтоне развязана очередная крупномасштабная антироссийская кампания. Даже без намека на доказательства утверждается, что за отравлением бывшего британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - граждан России - стоит Москва. Они уже возложили вину на нас, хотя расследование идет и результаты еще только будут опубликованы Организацией по запрещению химического оружия. Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фальшивой истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации - как главного союзника Даунинг-стрит - возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимы из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности. Российско-американские отношения столь многогранны. От них зависит стратегическая стабильность всего мира. Они не должны быть заложниками явно сфабрикованных историй, - говорится в заявлении российской дипмиссии в Вашингтоне.Напомним, ранее стало известно, что около 20 стран могут уже в понедельник выслать российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Среди них: Франция, Германия, Чехия, Нидерланды, Ирландия, Польша, страны Балтии, Болгария.

ОФИЦИАЛЬНО

Кремль будет реагировать только на факты

- Мы привыкли не ориентироваться на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений мы до сих пор не слышали и не видели из Вашингтона о предполагаемой высылке наших дипломатов. Будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ. Разумеется, в каждом подобном случае будет работать принцип взаимности, - прокомментировал слухи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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