Почему болит голова: самые популярные мифы

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-26T19:46:53+03:00

Врач-невролог, к.м.н., популяризатор науки Павел Бранд развенчивает самые распространенные мифы о головной боли и объясняет, когда важно обращаться к врачу

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Порой, когда начинает болеть голова, мы придумываем разные отговорки, чтобы не ходить к врачу. Подумаешь, голова болит, эка невидаль! Но невролог Павел Бранд предупреждает - некоторые заблуждения могут быть опасны!

1. Ну болит иногда голова, каждый раз бежать к врачу что ли?..

Во-первых, головные боли - это вполне самостоятельная группа заболеваний, многие из которых хорошо поддаются профилактике и лечению. Врач вполне может уменьшить количество приступов и их интенсивность, если не избавить вас от боли навсегда. Во-вторых, головные боли могут быть симптомом достаточно серьезных заболеваний. Чем раньше мы их выявим, тем больше у вас шансов сохранить жизнь надолго.

2. Как погода меняется, так голова трещит. Чем же тут врач поможет?..

Это самое распространенное заблуждение. Погода никак не влияет на возникновение головной боли. Это очень просто проверить. Например, можно отмечать в календаре дни, когда у вас болит голова в течение года, а потом посмотреть, какая погода была в эти дни. Вы увидите, что голова может болеть в любую погоду. По большому счету, погода - самое простое объяснение. А головная боль - сложное явление.

3. Не первый раз голова болит, таблетку выпью и пройдет.

Во-первых, далеко не все виды головной боли проходят от простых или комбинированных анальгетиков. Во-вторых, анальгетики далеко не так безобидны, как может показаться. В-третьих, бесконтрольный прием анальгетиков может привести к другому заболеванию - головной боли, вызванной приемом лекарственных средств (абузусной головной боли), которая существенно снижает качество жизни и крайне тяжело поддается лечению.

4. Голова начинает болеть только тогда, когда подскакивает давление. Вот и причина.

Да, связь артериального давления с головной болью существует, но она, скорее, обратная. То есть не голова болит от давления, а давление повышается из-за головной боли. Головные боли, вызванные артериальной гипертензией, чрезвычайно редки. Как и головные боли, вызванные повышением внутричерепного давления.

5. Голова болит, значит это мигрень.

Не обязательно. Мигрень действительно одна из самых частовстречающихся головных болей. По разным данным от мигрени страдает от 15 до 25% населения, но это не значит, что ваша головная боль - это мигрень. Видов головной боли - около 200. И какая из них у вас - определит только врач.

Порой, когда начинает болеть голова, мы придумываем разные отговорки, чтобы не ходить к врачуФото: EAST NEWS

6. В головной боли виноват шейный остеохондроз!

Маловероятно. Значение патологии шейного отдела позвоночника, как причины головных болей, сильно преувеличено. Чаще всего это две параллельные проблемы. Истинные цервикогенные (связанные с шейным отделом позвоночника) головные боли встречаются относительно редко.

7. Соседка говорит: если болит голова, то нужно сделать электроэнцефалограмму (ЭЭГ).

ЭЭГ - метод диагностики эпилепсии. К диагностике головных болей эта методика не имеет абсолютно никакого отношения. Так же как и ультразвуковая допплерография интракраниальных артерий и магистральных артерий головы, реоэнцефалография, транскраниальный доплер и т.д.

Так что не тратьте деньги. Лучше спросите совета лечащего врача.

8. Сделаю КТ/МРТ головного мозга, потом пойду к врачу.

В подавляющем большинстве случаев для диагностики головной боли КТ/МРТ не нужно. Более того, эти исследования могут выявить врожденные патологии, которые не требуют лечения, но могут здорово напугать. Например, арахноидальные кисты (доброкачественные образования, как правило, врожденные, которые фактически не дают симптомов). Лечить их не нужно, но тревогу они вызывают нешуточную.

Диагноз по поводу головной боли ставится на основании истории заболевания, неврологического осмотра и специальных шкал. Существует несколько тревожных симптомов, которые требуют обязательного проведения КТ/МРТ, так называемые «красные флаги». Определить их должен врач.

9. Сходил к неврологу по поводу головной боли, а назначенное лечение не помогает...

Скорее всего, проблема лежит в другой плоскости. Во-первых, у одного человека могут одновременно сочетаться несколько видов головной боли. Тогда избавление от одного вида головной боли не приносит глобального облегчения. Во-вторых, видов головной боли очень много (около 200). К сожалению, среднестатистический невролог помнит максимум 20 из них. Существует некоторая вероятность, что диагноз установлен неправильно, а, соответственно, и лечение подобрано неверно...

10. Мне вообще никакие таблетки от головы не помогают! Приходится все время терпеть, потому что от лекарств эффекта нет.

Рефрактерные (неподдающиеся лечению) головные боли действительно существуют, однако встречаются довольно редко. Проблема в том, что обезболивающие необходимо принять в первые минуты приступа головной боли. Тогда эффективность будет максимальной. Терпеть головную боль не нужно!

ВАЖНО

Почему же все-таки болит голова?

Абсолютное большинство головных болей (до 95%) составляют первичные головные боли, то есть головные боли, которые являются самостоятельными заболеваниями. В первую очередь, это головная боль напряжения. Во-вторую - различные формы мигрени. Да, эти формы головной боли неприятны сами по себе, снижают качество жизни, мешают эффективно работать. Но (за редким исключением) не представляют серьезной опасности для здоровья.

Гораздо опаснее так называемые вторичные головные боли (они занимают около 5 процентов от всех случаев). Они не сами по себе, а симптомы какого-то самостоятельного заболевания. В этом случае необходимо выявить и лечить основное заболевание, а не головную боль, как симптом. Причины вторичных головных болей самые разные:

+ опухоль головного мозга,

+ интоксикация (например, алкогольное опьянение, вирусное заболевание),

+ поражение черепных нервов,

+ менингиты,

+ патологии лор-органов,

+ предвестник геморрагического инсульта.

К часто встречающимся, но редко диагностируемым, например, относится головная боль из-за дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Пациенты с такими болями иногда годами ходят по врачам, не получая эффективной помощи.

Помните: любые «новые» для вас или необычные головные боли требуют обращения к специалисту, чтобы исключить вторичный характер головной боли.