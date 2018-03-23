В Москве презентовали фильм нижегородского журналиста Александра Демина «Олег Сорокин. Опровержение»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-03-23T12:28:44+03:00

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Ему предъявили обвинение по эпизоду пятилетней давности, по которому Верховный суд уже вынес решение, подтвердив, что подследственный не причастен к делу. Новых доказательств по делу общественности до сих пор пока не представлено, однако Олег Сорокин по решению суда все же находится на время следствия под арестом, что вызывает неоднозначную реакцию у экспертного сообщества.

У независимых наблюдателей процесса пока больше вопросов, нежели ответов. Сразу же после ареста в ряде средств массовой информации стартовала дискредитирующая PR кампания, направленная против Сорокина и его семьи. Спустя два дня «вышли в прокат» сразу два очерняющих фильма, в которых журналисты, не утруждая себя доказательствами, обвинили Сорокина «во всех смертных грехах» и привели несколько «жаренных фактов» в стиле желтой прессы. Так журналисты заявили, что при обыске в квартире подследственного полиция якобы 1,5 миллиарда рублей. Это, по всей видимости, по мнению заказчиков черной PR кампании должно было в сознании людей сформировать образ «махрового коррупционера».

Фильм-опровержение, снятый известным нижегородским журналистом, стал своего рода ответом на информационную кампанию, развернутую против Олега Сорокина. Как отметил сам автор, своим фильмом он разоблачает ложные факты и вбросы об Олеге Сорокине, его семье и их бизнесе, а также ставит целью беспристрастно и аргументированно разобраться в ситуации, представив объективную картину действительности. В фильме были представлены уникальные документы, которые впервые демонстрировались публично.

Общественный деятель Захар Прилепин выступил в защиту Олега Сорокина в суде. Фото: Андрей БАРАНОВ

Фильмом “Олег Сорокин. Опровержение” я протестую против беспредела, который творится сейчас в информационном пространстве и от которого может пострадать каждый из нас», – заявил автор фильма Александр Демин после показа своего фильма.

Так, в фильме опровергнуты заведомо ложные сведения, активно распространяемые в медиа о якобы найденных при обыске в квартире Олега Сорокина 1,5 миллиардах рублей. Официально в квартире подследственного было найдено около 30 миллионов рублей, что соответствует задекларированным доходам семьи Сорокина.

В ходе 17-часового обыска следователям так и не удалось найти никаких доказательств по делу Олега Сорокина, а все обвинение по эпизоду пятилетней давности до сих пор строится только на словах осужденного за коммерческий подкуп предпринимателя. Пять лет назад Верховный суд уже поставил точку в этом деле, признав Олега Сорокина абсолютно невиновным.

Опровергнутыми также оказались сведения о якобы незадекларированном имуществе подследственного. Вся земля под строительство ТЦ, недвижимость и многие другие активы были оформлены Олегом Сорокиным еще до того, когда он стал главой Нижнего Новгорода, что опровергает основные посылы компрометирующих фильмов против Олега Сорокина. Свои дела Олег Сорокин вед подчеркнуто «в белую», а за время своей предпринимательское деятельности, как подчеркивает автор фильма, бизнес семьи Олега Сорокина заплатил в казну разных уровней 2,8 млрд. рублей 2,8 млрд. рублей налогов, и еще около 8 млрд. рублей налогов перечислили в бюджеты разных уровней принадлежащие жене Сорокина организации.

Автор фильма также упоминает факт, что Олег Сорокин в Нижнем Новгороде известен благотворительной деятельностью: из личных средств он профинансировал реконструкцию и развитие театра для глухих детей «Пиано», выделял деньги на лечение детей-инвалидов, поддерживал многодетные семьи. По словам одного из спикеров фильма Захара Прилепина, Сорокин выделил из личных средств около 10 миллионов рублей через фонд Прилепина на гуманитарную помощь ДНР, прекрасно осознавая, что за этот поступок он мог легко загреметь под санкции.

После показа фильма собравшиеся федеральные эксперты, политики и юристы обсудили арест Олега Сорокина и проблему защиты бизнеса в России. В дискуссии по приглашению авторов фильма приняли участие общественный деятель Захар Прилепин, политик Никита Исаев, известные адвокаты Петр Баренбойм и Михаил Бурмистров, авторитетные нижегородские и федеральные журналисты, а также целый ряд экспертов-риэлторов и приглашенные дольщики строительных проектов. Поддержать Олега Сорокин пришёл также и его друг - ведущий Первого канала Дмитрий Дибров.

Эксперты сошлись во мнении, что вокруг дела нижегородского бизнесмена создается искусственный ажиотаж, тем самым заказчики кампании против Олега Сорокина пытаются компенсировать отсутствие доказательств вины подследственного. Угрозы поступают также семье и детям Олега Сорокина, а в СМИ организована травля, о чем ранее публично была вынуждена заявить супруга Олега Сорокина Элада Нагорная.

«Складывается впечатление, что Сорокин кому-то перешел дорогу. Его обвиняют в том, что он якобы совершил в 2004 и 2013 годах. Причем ранее уже были вынесены судебные решения о его непричастности к тем событиям», - заявил адвокат Сорокина Михаил Бурмистров.

Эксперты усматривают в кампании против Олега Сорокина заинтересованность конкурентов. Большие активы Олега Сорокина в регионе, разумеется, могут вызвать определенную заинтересованность.

«Желание некоторых людей заполучить бизнес Сорокина сошлось с политической конъюнктурой. Не удивлюсь, если в скором времени в область хлынут подрядчики из других регионов» - заявил участвующий в дискуссии известный нижегородский политик, экс-мэр Нижнего Новгорода и депутат Законодательного собрания Юрий Лебедев.

Ранее похожую позицию озвучивал поддерживающий Олега Сорокина известный общественный деятель Захар Прилепин: «Судят его, насколько я догадываюсь, вовсе не за то, что о нём рассказывают. Активы семьи Олега Сорокина, которые он не вывел из страны в офшоры, как многие, а оставил здесь – наверняка у кое-кого вызывают определённый интерес»

Свою оценку дал и политик Никита Исаев: «Сейчас в Нижнем идёт медийная война против семьи Сорокина. Что только не упоминают, кроме того, что касается самой сути дела.

Политик Никита Исаев видит в деле против Олега Сорокина рейдерскую атаку. Фото: Андрей БАРАНОВ

Заказчики антисорокинской кампании не гнушаются пользоваться услугами желтой прессы и черных политтехнологов: с самого начала дела создали искусственный ажиотаж, активно тиражируя фейковые новости, организовали самую настоящую травлю. Видимо, таким образом пытаются увести внимание общественности и компенсировать этим отсутствие доказательной базы. Параллельно вбрасываются негативные слухи о строительных объектах, которыми занимаются компании Олега Сорокина. Причем общественности сейчас это дело стараются преподнести под «политическим соусом». Но, я убежден, что экономики в деле Сорокина больше, чем политики. А все остальное - это декорации и дымовая завеса, скрывающие рейдерскую атаку строительного лобби, заинтересованного захватить нижегородские рынки».

Параллельно с силовым давлением на Сорокина, в СМИ организуются негативные то и дело появляются негативные вбросы о строительных объектах компании, что, по мнению экспертов-риэлторов, ставит своей целью нанести удар по бизнесу.

«В декабре 2017 дольщиков фирмы захлестнула информационная волна, которая была направлена на то, чтобы убедить их в скором банкротстве застройщика. Некие люди регистрировали в соцсетях фейковые аккаунты и размещали в группах дольщиков ссылки на материалы, порочащие Сорокина. Появляются лживые статьи о том, как люди бьют тревогу, рвут договора и так далее. Все это выглядит как спланированная информационная кампания» - сообщил в ходе обсуждения представитель Столицы Нижний, эксперт-риэлтор Борис Замский

Адвокат Петр Баренбойм отметил, что дело Олега Сорокина может иметь серьезный резонанс. «Сейчас правительство пытается привлечь уехавших за границу, чтобы и сами они вернулись, и капиталы вернулись, - напомнил Петр Баренбойм. – Это уже третья волна такой правительственной кампании, но она плохо идет, поскольку люди не верят, что они вернутся в страну и не будет проблем. Я думаю, что громкое дело Сорокина может повредить этой государственной кампании, которая еще только начинается».

В финале дискуссии телеведущий Дмитрий Дибров, который давно дружит с семьей бывшего главы Нижнего Новгорода, выразил уверенность, что у этой истории будет счастливый конец. «Зло может побеждать только на небольшом временном отрезке, а стратегически всегда побеждает добро. Зима пройдет, а следом за ней наступит весна, причем не только для Сорокина, но и для всей России», - сказал Дибров после презентации фильма.

Фильм «Олег Сорокин. Опровержение»