На ужин - через морг. Как мы сходили на модный квест

СЕГОДНЯ 13:35 2018-03-23T13:54:36+03:00

Понятно, что части зрителей, особенно молодых, куда интереснее изображать мертвецов, чем томиться в классических залах Фото: Евгения ГУСЕВА

Наш колумнист приняла участие в странном перфомансе, в котором отлично сыграл свою роль только повар

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Сейчас модны разные квесты. Ну это когда тебя приглашают в какой-нибудь особняк или, напротив, полусгоревший склад. И там на тебя накидываются привидения, сам ты превращаешься в зомби, убегаешь от вампиров, а повезет - наблюдаешь в натуре свальный грех. То есть активно участвуешь в действии.

Ничего против такого иммерсивного искусства я не имею. Понятно, что части зрителей, особенно молодых, куда интереснее изображать мертвецов или сидеть связанными в подвале, чем томиться в классических залах, слушая, как актеры со сцены бубнят о вечных ценностях.

Но, покупая билеты, к примеру, на квест "Зомби возвращаются", ты представляешь, что тебя там ждет. И на сайте предупреждают: нервных, впечатлительных просьба не беспокоиться.

А тут ничего не предвещало.

- Хочешь сегодня пойти на "Зеркало Карлоса Сантоса"? - спросила меня подружка.

- А что это?

- Написано: ужин с представлением. Ресторан нового типа.

Ну, в ресторан я завсегда.

Немного насторожило, что разыскать его оказалось непросто: подворотня на Дмитровке, подъезд жилого дома в темном закутке, последний этаж - все без единого указателя.

Короче, мы опаздывали. Наконец нам открыла дверь девушка - андроид, вся в белом. И быстро протянула подписать какие-то бумажки - договор оферты.

Смутное сомнение стало терзать меня.

- А что там написано? Не будет ли в спектакле каких ужасов, крови, кошмаров?

- Мы не можем рассказывать содержание! - с гордостью ответила белая девушка. - Но вы не бойтесь. Подписывайте! Главное, чтобы вы не трогали актеров и не портили реквизит!

- Ну это можно! - сказала я. И сдуру подписала невесть что.

Сначала в уютной комнате с 12 креслами психолог гипнотическим голосом попросила нас написать на бумажке свои самые потаенные желания.

Я хотела пить, но это желание психологу не понравилось.

Потом нас нарядили в серые маски и серые балдахины. Надели на головы наушники. И отправили нагуливать аппетит. Уже потом на сайте я прочитала, что это первый ресторан, где гости готовятся к встрече с едой путем духовного очищения перед приемом пищи.

Лучше бы просили вымыть руки!

Нет, вначале я только тихо посмеивалась наивным приемам доморощенных психотерапевтов, каковыми себя возомнили авторы: режиссер Талгат Баталов, драматург Максим Курочкин, автор идеи и концепции Евгений Кадомский.

Напыщенные монологи в наушниках убеждали меня в том, что я провела свою жизнь зря. Растратила на всякую ерунду типа работы, вместо того, чтобы всласть осуществлять детские мечты. Иллюстрировали этот нехитрый тезис корчащиеся между компьютеров офисные работники и моющиеся в душе посетители фитнеса. Правда, против чего они мылись, я так и не поняла: то ли против душа вообще, то ли против вредной борьбы за здоровье и красоту. Эх, знали бы вы, думала я, что лучшие мои годы прошли именно в офисе, а о посещении фитнеса можно только мечтать!

Дальше мне предлагали посмотреть в зеркало и увидеть там человека, который не достиг того, чего хотел.

Я такого человека в зеркале не увидела.

Меня вообще порядком достала эта выспренная и абсолютно предсказуемая игра с уровнем детсадовского психотренинга середины прошлого века. Но тут авторы, чувствуя, что представлению не хватает драйва, решили зажарить зрителей посильнее. До полной готовности.

Попинав нас, несчастных, по закоулкам темного лабиринта, олицетворяющего темноту и никчемность нашей прошлой жизни, они закрыли - каждого по очереди - в узком темном пенале. Там во всю стену был экран, на экране - рельсы метрополитена, надвигающийся поезд, и примерно такой текст. Ты чего-то хотел достичь? Ты думал, все можешь? Успеешь? А вот несется поезд. Твоя нога соскользнула. Ты падаешь на рельсы. Фигак! Все!

Получалось, что жизнь моя тут, под поездом, и закончилась.

- Обалдели! - подумала я. - Внушать мне, что я померла на рельсах! А если у меня воображение, как у актера Евстигнеева, который умер во время описания ему хода операции? Что тогда?

И на мой мысленный вопрос тут же ответили. Дверь распахнулась, парень в халате молча втолкнул железную каталку из морга. И попытался меня на нее уложить.

- На каталку не лягу! - отпрянула я. Вышла в коридор, и увидела, что моих товарищей по ДТП уже везут. В морг. То есть в грязную комнату, где в клубах белого пара на железных носилках уже отдыхают жмурики.

И вот тут я не выдержала.

Оттолкнула каталку, сорвала с себя маску и громко сказала:

- Пошли вы в ж... со своим моргом! Быстро выводите меня отсюда!

И меня вывели.

Дальше было скучно. Ну, вызвали администратора.

Я сказала, что думаю об этой прекрасной затее.

А думаю я вот что.

Нет ничего опаснее, чем игра в смерть. Любой нормальный психолог вам подтвердит, что заставлять человека переживать собственную гибель - экстремальная практика даже для подготовленных специалистов и согласных на это пациентов. Проводить такие опыты над ничего не подозревающими людьми, среди которых могут оказаться те, кто недавно потерял близких или сам пережил серьезную болезнь или операцию, да просто - впечатлительные люди с сердечными проблемами - значит подвергать их здоровье и жизнь опасности. А ведь, как рассказала мне потом с содроганием подруга, они пролежали в этом "морге" минут 15, и все это время им с физиологическими подробностями рассказывали, что происходит с их телом после смерти и что с ним делают в самом морге.

Да после такого и здоровый-то человек может запросто с приступом свалиться. Или уже потом, дома, свернуть с катушек.

- Вы понимаете, что используете запрещенные приемы? - спросила я администратора.

- Это прием художественный!

- Нет в нем ничего художественного. Вы бы еще зрителей на кладбище в гробах закапывали - для пущего эффекта!

- Но вы же подписали договор оферты! - хмыкнула она.

Я поняла, что в этой бумаге, которую нам так и не дали прочитать, наверняка написано, что зрители добровольно согласны на риск.

Правда, уверена, там и не сказано, что организаторы собираются влезть к вам в мозги, без всякой вашей просьбы перепрограммировать жизненные установки и превратить вас в покойников.

И я подумала: иногда свобода творчества подменяется беспределом.

Никакого контроля над множеством разнообразных "квестов", которые идут сейчас по всей Москве, нет. Авторы творят со зрителями, что хотят. И никто их на предмет допустимости приемов не проверяет, никто не защищает права посетителей. А если какой зритель возмутится "перебором" - пугают подписанным при входе договором.

Лично я считаю, что вот этот конкретный спектакль как опасный для здоровья надо закрыть. И переделать. Чтобы не довести кого-нибудь до печальных последствий. Но что я могу? Вот - только предупредить.

Организаторы хорошо подстраховались: они рекламируют свой эксперимент над нашими мозгами не по разряду представлений - как ресторанный ужин.

А к ужину претензий нет. Подруга рассказала, что еда была превосходной. Повар - единственный, кто отлично сыграл свою роль. Правда, мне оценить его мастерство не удалось.

- Может, я подругу в ресторане подожду? - спросила я у администратора.

- Нет! - ответила она. - Вы же вышли из игры. А у нас ужин только через морг!

Кстати, стоить этот ужас с ужином будет 6 тысяч рублей. Приятного аппетита.