«Ивановы-Ивановы»: Бедные и смешные

СЕГОДНЯ 16:16 2018-03-23T16:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Приходилось ли вам с черной икры переходить на пельмени? С личного вертолета пересаживаться на старый мотоцикл с коляской? Из особняка переезжать в халупу с удобствами на улице? Тогда вы поймете, какую боль испытают отдельные герои нового сезона «Ивановых-Ивановых».

Как мы помним, сюжет сериала строится вокруг банальной коллизии: детей с одинаковыми фамилиями перепутали в роддоме, и они росли в неродных семьях. Данила (Семен Трескунов) оказался в экстравагантной семейке под управлением безработного Алексея Викторовича (Михаил Трухин), его жены Лидии Семеновны (Анна Уколова) и деда Виктора Алексеевича (Юрий Ицков). Тогда как его настоящие родители - владелец автосалона Антон Павлович (Сергей Бурунов) с супругой Полиной (Александра Флоринская) в это время воспитывали Ивана (Алексей Лукин), биологического сына маргиналов Ивановых.

И если в первом сезоне проекта одни Ивановы пытались наладить отношения с другими, то в новых сериях им придется слиться в семейном экстазе. Ведь дело Антона Павловича прогорело, и теперь единственный путь - переехать в простенький дом. И жить там вместе с Ивановыми-нищебродами, воспитавшими их настоящего сынулю. Спасаются Ивановы-Ивановы как могут: открывают ритуальную контору, крутят колбасу, доят козу, воруют картошку с соседних участков и колют дрова.

- Бывает, из грязи в князи, а тут наоборот - из князей в относительную грязь, - объясняет Юрий Ицков, сыгравший колоритного деда. - Герои не могут сразу приспособиться к новым обстоятельствам, но это помогает им лучше узнать друг друга. Отсюда масса смешных поворотов и коллизий. Как неудивительно, но у сериала сумасшедший отклик со стороны детской аудитории. Я тут недавно убегал от целого класса ребят, которые, узнав меня, кричали вдогонку: «Дед! Иванов! Куда?!» Еле удрал. Подходят и подростки, и совсем маленькие дети, и взрослые, конечно. Что в очередной раз говорит о том, что наш сериал - для семейного просмотра.

СТС. «Ивановы-Ивановы». Понедельник-четверг/21.30.