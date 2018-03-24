СЕГОДНЯ 11:00 2018-03-24T11:51:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Cancer Research, более трети онкологических заболеваний можно было избежать. Для этого людям достаточно было вовремя изменить свой образ жизни. В одной только Великобритании это спасло бы жизни 135 500 человек в год.

Что конкретно подразумевается под изменением образа жизни? Это взялись выяснить ученые из Центра исследования рака в Великобритании.

Они скрупулезно изучили истории болезней всех онко-больных в стране и на фоне поученных данных составили список самых пагубных привычек, которые приводят к развитию онкологии.

Обратите внимание, исследование касалось только предотвратимых привычек, то есть тех факторов, которые во многом зависят от самого человека, и которые можно корректировать (в отличие от, например, генетической предрасположенности или других не зависящий от людей параметров).

Сэр Харпал Кумар, главный исполнительный директор Cancer Research в Великобритании обращает внимание на то, что здоровый образ жизни не гарантирует того, что вы не заболеете раком, но шансы определенно будут в вашу пользу:

- Результаты нашего исследования показывают, что в силах каждого из нас предпринять меры для того, чтобы снизить у себя все риски развития рака.

Итак, вот пять главных провокаторов рака по мнению ученых Центра исследования рака.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ - КУРЕНИЕ

Самой распространенной причиной возникновения рака, которую можно избежать, является табачный дым. Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Cancer, табачный дым вызвал развитие рака у мужчин в 17,7% всех онкологических случаев, у женщин этот показатель составил 12,4%.

В России курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее миллиона человек (это больше, чем от СПИДа, автокатастроф и употребления тяжелых наркотиков вместе взятых).

Самой распространенной причиной возникновения рака стало курениеФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИЧИНА ВТОРАЯ - ЛИШНИЙ ВЕС

Избыточный вес является второй по величине предотвратимой причиной рака. Около 6,3% случаев рака - на «совести» ожирения.

Причем женщины от него страдают больше - только в Великобритании за 2015 год по причине лишних килограммов у 13 200 женщин был диагностирован рак. У мужчин этот показатель составил 9 600 человек.

Ученые напоминают, что ожирение вызывает 13 видов рака, включая онкологию кишечника, груди, почек.

И к 2030 году России предрекают эпидемию ожирения. По лишним килограммам мы быстро догоняем самые "толстые" страны западного мира. По словам заместителя директора Института питания РАМН Александра Батурина, наша страна уже попала в список стран-лидеров по ожирению.

В России прогнозируют эпидемию ожиренияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ - ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Третьей по величине причиной рака является чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения. На рак кожи и меланому в год приходится 3,8% всех случаев онкологии.

Меланому, один из видов рака кожи, онкологи называют черной королевой опухолей за ее страшную силу. Этот вид рака развивается практически молниеносно, очень быстро дает метастазы и приводит к гибели человека в течение нескольких месяцев. Медики регистрируют все большее количество случаев заболевания, которые в общей сумме в три раза превышают заболеваемость раком кишечника, простаты, легких.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2000 году во всем мире было диагностировано более 200 тысяч случаев заболевания меланомой, и произошло 65 тысяч связанных с меланомой случаев смерти.

Алкоголь - в списке рисковФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ - АЛКОГОЛЬ

Злоупотребление спиртными напитками становится причиной развития рака печени, и для России эта проблема остается одной из самых острых.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ - ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

Плохая экология и грязная окружающая среда виноваты в примерно 3600 случаях рака легких, зарегистрированных за последний год в Великобритании (1% от всех случаев рака).

КСТАТИ

Больше всего людей в России, да и во всем мире, сейчас умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Онкология занимает второе место среди причин смертности. При этом число пациентов с разными видами рака действительно растет: за 10 лет - с 2002 до 2012 прирост заболевших составил 18%, сегодня онкологический диагноз у нас впервые ставят примерно 480 тысячам человек в год.

Однако очень важно, что показатель смертности от рака за это время практически не изменился и даже начинает понемногу сокращаться (читайте подробнее).