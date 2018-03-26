Фотографии с места пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: Огромное здание полыхало всю ночь

СЕГОДНЯ 04:00 2018-03-26T04:40:43+03:00

Среди версий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово - детская шалость и замыкание проводки Фото: Данил Айкин/ТАСС

Спасатели работают с риском для жизни и здоровья, но угроза обрушения и сильный дым, который видно на фотографиях с места пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, затрудняют работу

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На месте трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово работают более 660 спасателей. Сотрудники МЧС тушили огонь всю ночь, но несмотря на то, что пожар вспыхнул еще в 16 часов по местному времени в воскресенье, на третьем этаже до сих пор виден открытый огонь.

В 7 утра по местному времени у здания продолжают работать спасателиФото: Лариса МАРУЦАК

Известно, что стены здания были обиты горючим пластиком и утеплителем, что способствовало очень быстрому распространению огня, а также стало одной из причин гибели людей. Густой черный дым, столбом поднимающийся над торгово-развлекательным центром, хорошо виден на фотографиях с места пожара в Кемерово.

Огонь распространился больше чем на 1500 квадратных метров Фото: Данил Айкин/ТАСС

Как сообщает ТАСС, к утру одна из стен здания ТРЦ начала заваливаться внутрь. А из-за сильного дыма и угрозы обрушения конструкций спасатели никак не могут добраться до кинозалов на четвертом этаже. Именно там оказались заблокированы дети - по словам очевидцев, какой-то причине в момент начала пожара двери в один из залов были заперты. Сейчас неизвестна судьба более чем 60 человек, в том числе - 41 ребенка.

Пожар стал трагедией для всего города Фото: Данил Айкин/ТАСС

- Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры, - рассказал в ходе оперативного совещания на месте ЧП глава МЧС России Владимир Пучков.

Ночью возникла угроза обрушения конструкций, что еще сильнее затруднило работу спасателей Фото: Данил Айкин/ТАСС

Напомним, что по последним данным при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 37 человек, 9 из них это дети. Число пострадавших достигло 47.

Горючая обшивка здания стала одной из причин большого числа жертвФото: REUTERS

ВАЖНО

В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает телефон "Горячей линии" +7 (3842) 58-23-33.

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