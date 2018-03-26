Американец совершил полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская .

СЕГОДНЯ 13:36 2018-03-26T13:36:05+03:00

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61-летний “Безумный” Майк Хьюз, водитель лимузина из Калифорнии, взлетел на самодельной ракете на высоту более 570 метров для того, чтобы доказать, что Земля является плоской. Мужчина в течение нескольких месяцев работал над созданием аппарата в своем гараже, сообщает The Washington Post.

Запуск ракеты в пустыне Мохаве примерно в 320 километрах к востоку от Лос-Анджелеса первоначально планировался на ноябрь 2017 года. Однако старт несколько раз откладывался, отчасти потому что Хьюз не мог получить разрешение от федерального агентства провести его на общественных землях. В феврале мужчина в очередной раз попытался выполнить свой полет, из-за технических трудностей его ракета не загорелась.

В итоге запуск состоялся 24 марта. Хьюз соорудил рампу на базе передвижного дома и запустил ракету с надписью “Исследование плоской Земли” на частной территории пустыни Мохаве. Он поднялся на высоту 572 метра, а затем устройство пошло на снижение со скоростью 560 километров в час.

О самом летательном аппарате известно мало. Хьюз уточнил, что собирал его у себя в гараже и назвал “ракетой на паровой тяге”. После начала снижения Хьюз выпустил два парашюта, чтобы смягчить посадку, но при падении нос ракеты раскололся на две части.

61-летний Безумный Майк Хьюз взлетел на самодельной ракете на высоту более 570 метров.

Сам изобретатель чувствует себя нормально и жалуется только на боль в спине. В будущем Хьюс планирует создать ракету, которая поможет ему достичь космоса - чтобы доказать, что Земля является плоской.

“Я почувствую боль от травмы утром. Я не смогу встать с кровати. Но, по крайней мере, я поужинаю дома и увижу своих кошек сегодня вечером”, - заявил Хьюз.

Для будущей ракеты Хьюз уже придумал название - Rockoon. По его идее, она перенесется в атмосферу газонаполненным баллоном, затем отделится от него и зажжется. По прогнозам, эта ракета поднимет Хьюза на 110 километров.

“Я верю, что Земля похожа на фрисби? Я считаю, что это так. Знаю ли я точно? Нет. Вот почему я хочу подняться в космос”, - объясняет Хьюз.

Ранее чудак-испытатель назвал астронавтов NASA актерами, которые не были в космосе, а снимались перед созданным на компьютере образом круглого глобуса. В 2014 году мужчина построил свою первую пилотируемую ракету, и на ней ему удалось пролететь 402 метра над городом Винкельманом в штате Аризона. У него есть специальная съемочная группа, которая следит за всеми его стартами.

Кроме того, Хьюз завел страницу на сайте Gofundme для того, чтобы люди могли помочь со сбором денег для его начинаний. На момент написания заметки мужчина собрал всего 110 долларов из планируемых 10 тысяч.