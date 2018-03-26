Выбор специальности, ярмарка и танцы: В Тимирязевской академии прошел день открытых дверей

СЕГОДНЯ 18:00 2018-03-26T18:00:41+03:00

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- Дочка с детства любит животных, хочет связать свою жизнь с ними.

- У нас у нескольких знакомых дети тут учатся. Отзывы самые положительные.

- Это же главный аграрный вуз страны! Мы специально сегодня утром приехали из Смоленска.

Это лишь несколько причин, по которым люди пришли в субботу 24 марта на День открытых дверей РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

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СТУДЕНЧЕСКИЙ МИР В МИНИАТЮРЕ

29-й учебный корпус вуза встречал гостей хлебосольно. На первом этаже расположилась Тимирязевская ярмарка. Здесь можно было посмотреть, попробовать и купить продукцию вуза: цветы, картофель, мед, молоко, творог.

Но центром Тимирязевки в тот день был, несомненно, спортивный зал.

Уместить в одно помещение всю многогранную и многообразную студенческую жизнь — казалось бы, задача невозможная. Но у академии получилось!

Глаза разбегаются. Вот студенты тягают гири и отжимаются — готовятся сдавать нормы ГТО. Рядом стойка для армрестлинга, помериться силами с тимирязевскими богатырями может любой желающий. А вот студенты играют в баскетбол, подбадривает их команда чирлидеров. В противоположенном углу обустроили комнату общежития. Кровать, стол, шкаф — без роскоши, но все необходимое для жизни есть, даже гитара в углу примостилась. А запах какой, отсюда прямо веет свежеподжаренной яичницей.

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Постойте, да вот же она! Рядом с импровизированной комнатой кухня с электрической плиткой, на которой студентки и готовят угощения. Вроде, ничего экзотического, но как вкусно пахнет! Настоящая студенческая еда.

Рядом организаторы решили показать творческую составляющую жизни академии. Театральная группа красовалась в костюмах для спектакля «Женитьба Бальзаминова», а художники не отвлекаясь на обступивших их зрителей, рисовали. Конечно же, пейзажи.

В центре зала установлена модель современной теплицы. Внутри — сорта цветов и овощей, выведенные в стенах вуза.

ГРАНИТ НАУКИ

- Биологию сдаете?

- Сдаем!

- Тогда давайте к нам! - завлекают будущих абитуриентов на факультет почвоведения, агрохимии и экологии. Уже через пару минут девочки-десятиклассница внимательно слушают, что им рассказывает преподаватель.

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Это уже третий — и последний — день открытых дверей в этом учебном году. Поэтому школьники в основном приходят подготовленные, четко знают, чего хотят. Некоторые уже не только факультет, но и конкретную кафедру выбрали. Но есть и такие, кто все еще размышляет. Да и не обязательно ждать 11-го класса, чтобы задуматься о вузе, на день открытых дверей в Тимирязевку пришли и более младшие школьники.

Интересно им, кажется, все. Будущие студенты спрашивают у действующих тимирязевцев, трудно ли учиться, строгие ли преподаватели, хватает ли времени на увлечения и встречи с друзьями. У родителей вопросы конкретней: где сможет работать ребенок, окончив академию, отправят ли его на стажировку за границу.

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- Со второго курса двери открыты почти в целый мир, - с улыбкой рассказывают у стенда Управления международного сотрудничества. - Если знаешь язык, можешь выбирать из нескольких вариантов стажировки, у академии мощные связи.

Что касается факультетов, каждый пытается по своему удивить и привлечь абитуриентов. Факультет зоотехники и биологии использовал безотказный прием — выставлялся с питомцами «живого уголка». Ну как не подойти и не погладить чудесного дружелюбного йоркширского терьера? А позже достали из контейнера радужного удава, к которому тут же выстроилась очередь.

Чтобы разрушить стереотип о том, что наука — это скучно (если у кого-то в голове еще сидит такое предубеждение) студенты Тимирязевки организовали несколько конкурсов для своих гостей. Глядя в микроскоп, нужно было назвать, какую бактерию видишь перед собой. А по одному перу предлагалось узнать птицу, обитающую в России. Тем, кто с заданиями справился, дарили сувениры.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

Из спортзала гости Дня открытых дверей переместились в актовый зал корпуса. Тут организаторы мероприятия решили совместить приятное с полезным: презентации факультетов и институтов Тимирязевки объединили с концертом.

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С экрана к будущим абитуриентам обратились студенты, преподаватели и выпускники академии, рассказав о том, какую роль она сыграла в их жизнях. А творческие увлечения студентов ярко продемонстрировали коллективы Тимирязевки: эстрадного вокала «Sound Family», современного танца «7Dance», кавказского танца «Ирмула», «Беседы» и «Каблучок» и многие другие. На концерте с песней «Нарисую мир» выступил солист театра «Талисман» Артем Морозов.

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Кстати, прямая трансляция концерта шла не только на страницах вуза в соцсетях, но и в аккаунтах «Комсомольской правды»! В общей сложности ее посмотрело сто тысяч человек.

Ну а после торжественной части — более серьезный разговор. Преподаватели и их будущие студенты разошлись по факультетам и кафедрам, где смогли предметно обсудить и учебный план, и тонкости поступления, и помощь, которую вуз оказывает своим студентам.

ДОСЛОВНО

Илья Корнеев, первый проректор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

- Надеюсь, сегодня в этом зале много тех, кто уже принял решение поступать в наш университет. Думаю, все, что вы сегодня увидели, укрепило вас в этом мнении. В этом учебном году в нашем вузе произошел ряд важных перемен, которые сделали жизнь студентов Тимирязевки еще лучше. В плане научной и образовательной деятельности у нас появились новые направления подготовки, а также три новых института. Все это сделано для того, чтобы еще лучше следовать принципу, лежащему в основе нашей работы: «Исследуя, обучай». Тимирязевка обзавелась новыми традициями. Мы широко отметили Татьянин день и Масленницу, провели киноночь в нашем кинотеатре «Тимфильм», наши студенты лыжным пробегом поддержали российских атлетов на Олимпиаде. Мы разместили новые кормушки в лесопарковой зоне. Наши команды по хоккею, мини-футболу и самбо завоевали призы и кубки. Насыщенной была и научная жизнь. Наши молодые ученые приняли участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который возглавил президент страны Владимир Владимирович Путин. Проектами, представленными там, заинтересовались лидеры отрасли. 2018 — знаменательный для нас год. Мы будем праздновать 175-летие со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева. У него была заветная мечта — он хотел познакомиться с Чарльзом Дарвином. Ему удалось попасть в Англию, к нему в имение. Много часов они провели в научных беседах, а когда прощались, Дарвин сказал Тимирязеву такие слова: «В этом доме симпатии на вашей стороне. Мы каждое утро берем в руки газету с желанием прочесть известие о ваших новых научных победах». Этот пример подтверждает, что любую мечту можно исполнить.

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ВАЖНО

На День открытых дверей приехали особенные гости. В рамках мероприятия наградили победителей и призеров олимпиады школьников и Научно-технического конкурса «Открытый мир. Старт в науку». Помимо кубков, грамот и памятных подарков от вуза, школьники получили дополнительные баллы, которые зачтутся им при поступлении в Тимирязевку.