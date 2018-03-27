Регина Тодоренко: Все время снится, как я в разных странах замуж выхожу!

СЕГОДНЯ 01:45 2018-03-27T01:45:51+03:00

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Неутомимая путешественница, покинувшая шоу «Орел и решка» в ноябре, вернулась. Да еще как. Во-первых, она ведет программу «Мейкаперы», в которой молодые визажисты бьются за миллион рублей и право поработать на Каннском кинофестивале. Во-вторых, ей доверили вести проект «Голос улиц» - это рэп-батлы для хип-хоперов со всей страны с Бастой и Ресторатором. А еще Регина замахнулась на собственное вечернее шоу - возможно, оно выйдет уже в апреле - мае.

- Регина, как вам работается в гламурных «Мейкаперах» после вольницы «Орла и решки»?

- Оказывается, это гораздо сложнее, чем взбираться на горы, погружаться на дно океана, есть каких-то гадов. Нужно 12 - 16 часов быть в идеальном гриме, в красивом платье, с идеально расчесанными бровями. А я люблю гримасничать, кривляться и вообще давать волю эмоциям. Но формат шоу этого не предполагает. Если бы не мой соведущий Владислав Лисовец, я бы, наверное, сошла с ума. А он разбавляет всю эту строгость.

- Участники у вас зато очень эмоциональные...

- Они же, по сути, художники. Каждый из них пытается показать свой почерк на лице модели, хочет выделиться. Да, они немножко сумасшедшие, иногда чересчур. У нас была участница, которая практически напала на Влада Лисовца. Он принял удар на себя. Она на него орала. Это был ужас.

- После четырех лет в шоу «Орел и решка» у вас в некотором смысле дембель. Что вам чаще всего снится из «армейского прошлого»?

- Оно еще не стало прошлым. В последние пару месяцев, знаете, что мне снится? Как я замуж выхожу. Все время в разных странах. Даже во сне я путешествую.

- Кстати, семья не терроризирует вас вопросом: когда замуж?

- Мама с 18 лет на протяжении лет шести говорила: «Тебе замуж сейчас не надо. Надо работать». А теперь - наоборот: «Доченька, все подружки твои замуж повыходили. Может быть, и ты уже?» А я не могу пожертвовать работой.

- Вы допускаете, что планировать можно что угодно, а судьба может распорядиться вами по своему усмотрению? Влюбитесь - и все.

- А я действительно влюбилась, и это случилось совершенно внезапно. Конечно, сложно, потому что много работы и у меня, и у него. Я ухожу рано, он приходит поздно. Такое, наверное, у всех.

- Даже неловко теперь спрашивать, как вы выходили из кризиса, когда разорвали предыдущие отношения...

- Ну, я не жалею. Наверное, стоило этот момент пережить. Но зато мы до сих пор хорошие друзья. Мы теперь работаем вместе над моим новым шоу. Никто не верит, что такое возможно. Все мои родственники в шоке: «Вы же жили пять лет вместе, а сейчас просто работаете?!» Я говорю: «Да. Но мы же еще и дружили. У нас есть общие интересы».

- Вы девушка самостоятельная. Не хочется иногда побыть слабой женщиной?

- Я дома слабая женщина. Готовлю лазанью, рыбу на гриле. Убираю иногда. Потому что там, где я дома, там мужчина сильнее меня. И мне это нравится. А на работе я сильная. Здоровая, взрослая баба, которая тащит паровоз за собой.

«Мейкаперы». По средам, 17.00, 22.00.

«Голос улиц». Со 2 апреля по понедельникам, 21.00, Пятница.