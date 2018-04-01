Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева: глава Кузбасса покидает свой пост

СЕГОДНЯ 07:02 2018-04-01T07:47:35+03:00

26 марта 2018. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время брифинга по поводу пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". ФОТО Максим Григорьев/ТАСС

В региональной администрации подтвердили отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - он подал прошение о досрочном уходе со своего поста [видео]

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Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева подтверждена в областной администрации. Пост главы региона Тулеев занимал свой пост с 1997 года. Об этом стало известно в воскресенье, 1 апреля.

- Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области, - говорится в сообщении администрации Кемеровской области.

Как следует из Устава Кемеровской области, теперь исполняющим обязанности главы Кемеровской области будет первый заместитель губернатора.

73-летний Тулеев является одним из старейших губернаторов России. До работы главой региона он был сенатором от области и год поработал министром по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. На последних региональных выборах 13 сентября 2015 года он победил с результатом 96,69%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644685" frameborder="0"></iframe> Тулеев: на митинге бузотерят 200 человек.Как губернатор Аман Тулеев отчитался перед Путиным на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове

В мае прошлого года Тулеев ушел в длительный отпуск, во время которого перенес операцию на позвоночнике. Однако затем губернатор вернулся к своим обязанностям.

По некоторым данным, отставку губернатора ускорила трагедия в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой стали 64 человека, включая не менее восьми детей. Как сообщала «Комсомольская правда», в числе погибших - 11-летняя родственница Амана Тулеева.