2018-03-27T13:39:44+03:00
Звезды

И все-таки беременна: в сети появилось фото Сати Казановой в положении

Несмотря на то, что певица старается скрыть тот факт, что скоро станет мамой
Ольга АНТОНОВА
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На кадрах видео заметно, что певица находится минимум на четвертом месяце беременности.На кадрах видео заметно, что певица находится минимум на четвертом месяце беременности.
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О том, что Сати Казанова ждет ребенка, пресса написала еще месяц назад, но официально ни звезда, ни ее пресс-служба этот факт подтверждать не стали, однако, на всех последних фотографиях, которые певица публиковала в своем инстаграме, она стала выбирать позы, которые закрывали бы живот. Да и наряды звезды теперь стали что называется «скрадывающими полноту».

Вот и для выступления на концерте МУЗ-ТВ Сати Казанова выбрала свободное и блестящее платье с завышенной талией, но ветер на сцене «показал все, что скрыто» и стало видно: звезда находится минимум на четвертом месяце беременности.

Напомним, в октябре прошлого года бывшая солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Свадьбу гуляли целых три раза: на родине невесты – на Кавказе, в Москве и Италии. Поскольку работа мужа звезды связана с постоянными разъездами, он был вынужден частенько оставлять молодую жену одну в Москве, но в последнее время старается все свободное время проводить с ней. Так, на прошлые выходные пара съездила вместе в Ивановскую область. Там супруги отдохнули в элитном доме отдыха, насладились природой и «надышались» кислородом. В общем, все процедуры, которые будут полезны будущей маме были пройдены.

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#WeJustTooGood #ToBeTruth Каждый год в Москве проходит церемония Пара года , #парагодаbest где награждаются влюбленные союзы российского шоу-бизнеса. И мы там были #КрасивыеТакие Мы со Стефано @ получили статуэтку самые первые, как настоящие чемпионы любви, в номинации любовь без границ #ВсемБезграничнойЛюбви Спасибо за чудесное платье @dasha_gauser Muah @alenakiselevastylist
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Надо отметить, что в начале года певица выпустила песню под названием «Мама», в которой спела о своей любви к родительнице. Сейчас идет подготовка к съемкам клипа, и Казанова запустила в Сети глобальный флешмоб. Она попросила своих подписчиков снять и прислать в почту видео-обращения к матерям. Смысл: признаться своим мамам в чем-то, в чем не могли раньше. Певица уверена, что это поможет налаживанию взаимопонимания между мамами и их детьми. А заодно сделает выводы для себя.

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«Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей», — говорит Казанова. — Любовь матери очень похожа на любовь Бога к нам. Она любит всегда, до конца наших дней, принимая, переживая и оберегая. Мать дает своим детям очень многое – свою кровь, свою родовую силу, родовую память. Свой образ, свою любовь, свои ценности, пример жизни, пример отношений к себе и другим. Быть мамой — это труд и не каждая готова стать настоящей мамой. С этим справится может не любая женщина. Родить не так сложно. А стать матерью —– это путь!»

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