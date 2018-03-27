Те, кто продают фальшивые лекарства, совершают убийство

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-27T13:42:31+03:00

По статистике МВД на начало 2010-х, в России поддельной являлась каждая 10-ая таблетка. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Несколько лет назад в разных городах начали появляться однотипные сообщения о массовой гибели детей от поддельных лекарств. И хотя это оказалось не более чем провокацией, панику среди родителей едва удалось сдержать. Возможно потому, что для нее были и другие - не менее пугающие – причины.

По статистике МВД на начало 2010-х, в России поддельной являлась каждая 10-ая таблетка. Торгово-Промышленная Палата приводила и другие данные: 60% на рынке лекарств - фальшивки.

Вспомнил об этом на днях по пути из Страсбурга, куда летал с нашей делегацией вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой на церемонию передачи ратификационной грамоты о присоединении России к Конвенции «Медикрим» (о борьбе с фальсификацией медицинской продукции).

Конвенцию наша страна ратифицировала в декабре прошлого года. Ведь производство и распространение фальсификата – деятельность международная, сравнима с торговлей наркотиками и незаконным оборотом оружия.

На текущий момент, мы устранили пробелы в законодательстве, приняли поправки в Уголовный Кодекс и по усилению ответственности за подделку лекарств и их оборот. Уголовный Кодекс - потому что это не экономические преступления, они направлены против жизни и здоровья людей.

За время работы этих поправок, значительно выросло число возбужденных по ним уголовных дел. Если в 2015 году Следственный комитет возбудил их всего 10 , то в 2016 – уже 25, а в 2017 – 39. Недавно Росздравнадзор сообщил, что количество фальсифицированных лекарств в России снизилось вдвое. А значит, процесс пошел.

И это хорошее начало. Почему только начало? Потому что на повестке дня еще одна проблема. По оценкам экспертов, 50% поддельных лекарств в мире распространяется через Интернет.

Вот почему планирую вынести на обсуждение коллег по Госдуме решение по ужесточению наказания для распространителей фальшивок через интернет. Срок лишения свободы за такик преступления должен быть не менее 12 лет.

Кто-то скажет, не слишком ли сурово? Давайте посмотрим мировую практику. В США торговля фальшивыми лекарствами карается пожизненным заключением. В Индии – тоже пожизненное. В Турции — тюрьма от 30 до 50 лет. В Китае - смертная казнь.

Жесткость этих мер обоснована лишь одним: на кону жизни людей. А те, кто ими рискует во имя собственной выгоды, совершают убийство.