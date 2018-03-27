2018-03-27T14:00:50+03:00
Недвижимость

Какие домашние растения опасно держать в доме

Осторожно! Сок некоторых цветков выделяет яд [фото]
Стефания ЛАРИНА
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ФОТО: ВикипедияФОТО: Википедия
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Многие домашние цветы не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Некоторые из них ядовитые. А вы и не знаете. Мы собрали список самых опасных комнатных растений. Уверены, вы удивитесь.

1. Диффенбахия

Это очень популярное растение у россиян. Имеет желто-зеленые листья, которые образуют пушистую крону. Цветок опасен своим соком, который выделяется при надрезе листьев или стебля. Если домашний питомец или ребенок решат пожевать его, то это вызовет сильное отравление.

Диффенбахия ФОТО: Википедия

Диффенбахия ФОТО: Википедия

2. Олеандр

Цветок красив своими маленькими малиновым цветками. Однако мало, кто знает, что если сок олеандра попадет в глаза, то это может вызвать слепоту! Да даже запах цветущего растения способствует головокружению и плохому самочувствию. Так что скорее убирайте его подальше.

Олеандр ФОТО: Википедия

Олеандр ФОТО: Википедия

3. Молочай

Молочай содержит в своем стебле и листьях белый сок, который приводит к ожогам и раздражению на коже. При попадании в организм тоже вызывает сильное отравление.

Молочай ФОТО: Википедия

Молочай ФОТО: Википедия

4. Азалия

Это тоже распространенное растение среди любителей цветов. Славится пышным и привлекательным цветением. Расцветки бывают самые разнообразные: белые, розовые, красные, желтые у цветков азалии. Опасной считается именно Азалия Симса (Индийская Азалия). Попадание в организм листьев этого цветка вызывает кишечные колики и даже судороги.

Азалия ФОТО: Википедия

Азалия ФОТО: Википедия

5. Мимоза стыдливая

Внешне это растение похоже на папоротник: у него такие же тонкие стебельки и мелкие листья. Однако ботаники уверяют, что длительный контакт человека с этим цветков приводит к потере и выпадению волос. Иногда доходит и до полного облысения. Дело в том, что это растение выделяет вредные и токсичные вещества, которые отравляют человеческий организм.

Мимоза стыдливая ФОТО: Википедия

Мимоза стыдливая ФОТО: Википедия

6. Адениум

Растение красивое, монументальное. Представлено толстым тучным стеблем в виде небольшого ствола дерева. На верхушке находятся негустые листья и большое количество розовых цветков среднего размера. Растение является очень токсичным, особенно опасен сок адениума. При контакте с организмом вызывает отравление и ожоги.

Адениум ФОТО: Википедия

Адениум ФОТО: Википедия

7. Монстера

Особенность этого растения в том, что его листья вырастают до огромных размеров. За это его и ценят домохозяйки. Ведь с появлением в доме монстеры становится, как минимум, красивее. Однако сок монстеры способен вызывать ожоги на коже, расстройство пищеварительной системы, а при попадании в глаза — повредить их.

Монстера ФОТО: Википедия

Монстера ФОТО: Википедия

8. Тюльпан Геснера

Это растение очень впечатляюще цветет. Имеет среднего размера стебель, на котором располагается большой цветок. Окрас разнообразный — от желтых до красных. Но нахождение с этим цветком продолжительное время в помещении приводит к потере волос и облысению.

Тюльпан Геснера ФОТО: Википедия

Тюльпан Геснера ФОТО: Википедия

Вообще, список ядовитых домашних растений гораздо больше. Мы привели самые популярные цветы. Поэтому при покупке цветка, поинтересуйтесь, к какому семейству оно относится. Иначе пострадать могут ваши дети, животные, да и вы сами.

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