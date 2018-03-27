2018-03-27T17:05:54+03:00
Звезды

14-летняя дочь Андрея Краско хочет вернуться в Россию и пойти по стопам отца

По словам мамы девочки, Алиса растёт копией легендарного актёра
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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В Барселоне Каролина работает фрилансеромВ Барселоне Каролина работает фрилансеромФото: Личный архив
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Звезда фильмов «Агент национальной безопасности», «72 метра», «Сволочи», «Турецкий гамбит», «Жмурки» Андрей Краско ушёл из жизни в июле 2006 года, не дожив до 50 лет.

Любимая женщина артиста Каролина Фатьянова вместе с семьёй переехала в Испанию.

В Барселоне Каролина работает фрилансером: пишет об иммигрантах в Испании и психологии отношений. Плюс ко всему поёт в испанском хоре и устраивает творческие мероприятия.

— Несколько раз меня в России номинировали на Национальную литературную премию... Ничего не получила, правда, — смеется гражданская жена актера.

В Испании растёт и дочь артиста Алиса (от предыдущих отношений у Краско остались двое сыновей — Ред.).

По словам Каролины, их дочь с Краско растёт копией своего знаменитого отца.

— Алисе 14 лет. Несмотря на нежный возраст, дочь — очень ответственный, самостоятельный и взрослый человек, умеющий принимать решения и нести за них ответственность. Алиса уже подрабатывает, — призналась «КП» любимая женщина Андрея Краско. — Проводит экскурсии для детей в музее науки. Временами она очень сожалеет, что у нее нет папы. Очень не хватает его любви и опеки. Хочется побыть девочкой, которую бы папа баловал. Алиса умна не по годам. Ее способности к наукам и тяга к знаниям стали проявляться ещё в раннем детстве, когда в 7 лет она прочла всю серию «Гарри Поттера» не один раз. К 10 годам скорость чтения дочери достигла 100 страниц в час. Книгу в 450 страниц она могла «проглотить» за вечер.

Алиса растёт копией легендарного актёра Фото: Личный архив

Алиса растёт копией легендарного актёраФото: Личный архив

В прошлом году на олимпиаде по математике в Каталонии Алиса обошла 98% участников. Но ее успехи, слава Богу, пока не кружат ей голову.

Она очень экзистенциальный человек...

Как рассказывает Каролина Фатьянова, у 14-летней Алисы была мысль пойти по стопам своего легендарного отца.

— Очень хотела быть актрисой. Я сказала, что нужно сдавать русский и литературу. Она скачала себе всю школьную программу языка и литературы и стала заниматься самостоятельно, — делится с «КП» мама дочери Краско. — Со временем мечту об актерстве сменила любовь к животным, и Алиса всерьез задумалась стать кинологом. Она говорит на четырех языках: русском, кастильском (испанском), каталонском, английском.

В силу того, что дочь Краско растёт в Испании, с дедушкой Иваном общается не часто. В последний раз Каролина общалась с Краско-старшим пару лет назад.

Но поскольку дочь за несколько лет соскучилась по России, скорее всего, дедушка и внучка увидятся этим летом, когда Каролина с семьёй приедет погостить в Москву.

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