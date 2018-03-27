44-летняя модель Хайди Клум встречается с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel

СЕГОДНЯ 17:30 2018-03-27T17:47:19+03:00

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Супермодель Хайди Клум недолго оставалась в одиночестве после того, как рассталась с последним бойфрендом — 31-летним лос-анджелесским арт-дилером Вито Шнабелем. У 44-летней манекенщицы новая любовь, и, похоже, с каждым годом избранники немки становятся все моложе и моложе. Новый сердечный друг модели — 28 летний музыкант, гитарист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц.

О романе пары стало известно случайно: на днях Хайди появилась на съемках телешоу America’s Got Talent, которое она ведет уже несколько лет. Модель была одета в яркий костюм с мини-шортиками, приковывавший к ней все внимание окружающих. В перерыве Хайди покинула съемочную площадку и направилась прямиком к поджидавшему ее в сторонке Каулитцу. Хайди и Том поцеловались, не обращая внимания на то, что на них в этот момент были обращены не только взгляды членов съемочной группы, но и камеры папарацци. Похоже, таким образом Клум решила «передать привет» бывшему возлюбленному Вито Шнабелю и показать ему, что она не слишком долго горевала после их расставания.

О романе пары стало известно случайно: на днях Хайди появилась на съемках телешоу America’s Got Talent, которое она ведет уже несколько лет. Манекенщица выбрала для съемок яркий костюм с мини-шортиками.Фото: EAST NEWS

Как именно познакомились Том и Хайди, неизвестно. Впервые их заметили вместе неделю назад в одном из ресторанчиков в Голливуде, где они коротали вечер за романтическим ужином. Похоже, гитариста не смущают ни 16-летняя разница в возрасте, ни то, что у Хайди — четверо детей. Впрочем, парня можно понять: Клум, долгое время считавшаяся одной из самых высокооплачиваемых моделей планеты, до сих пор привлекательна и сексуальна.

Том Каулитц на 16 лет младше Хайди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Хайди Клум и Вито Шнабель начали встречаться в 2014 году. Поговаривали, что молодой возлюбленный не был верен Хайди: так, весной 2017 года папарацци застали его в Швейцарии на горнолыжном курорте в объятиях бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой. А после летом — на заднем сиденье лондонского такси целующим длинноногую брюнетку. Хайди все терпеливо сносила и окончательно рассталась со Шнабелем только в сентябре прошлого года, когда он оказался замешанным в скандал с наркотиками. Тогда Клум взяла паузу в их отношениях и заявила журналистам, что им «надо подумать об их будущем». Но уже в январе 2018-го Вито и Хайди снова засветились вместе на публике. «Как же так? Неужели она все простила?» - недоумевали друзья манекенщицы. Видимо, им все-таки удалось вразумить модель, и она окончательно дала Шнабелю отставку.

Вито Шнабель и Хайди КлумФото: GLOBAL LOOK PRESS

В статусе матери-одиночки Хайди живет уже шесть лет — после того, как в январе 2012 года она объявила о разводе со своим мужем, певцом Силом. Брак пары был окончательно расторгнут в 2014 году. Вместе они были с 2005-го: Хайди встретила Сила, когда была беременна от владельца «Формулы-1» Флавио Бриаторе, с которым она была помолвлена. Сил не только удочерил Хелен - дочку Хайди от Бриаторе, но и стал отцом еще троих малышей, которых ему родила Клум. Говорят, брак музыканта и манекенщица дал трещину из-за неверности Сила.