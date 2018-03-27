Пришел Рафшан, пришел Джумшут - квартире наступил капут

СЕГОДНЯ 16:16 2018-03-27T16:20:55+03:00

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Когда в моем «Едином платежном документе г. Москвы» появилась строка «Взнос на капремонт» и в ней сумма 946 руб. 90 коп., я сперва всплакнула. На 946 руб. можно недели две кататься на метро. Или модно подстричься в эконом-парикмахерской. Теперь, думаю, главное, чтобы до нас этот капремонт не очень скоро добрался. А то, люди сказывают, есть большие умельцы любой ремонт угробить… Эти вести от друзей друзей и знакомых знакомых меня тревожили, но виделись довольно абстрактно.

ТОВАРИЩ, УБЕРИТЕ ПОТОЛОК!

Пока однажды ко мне в дом (по адресу Петрозаводская улица, 17, корпус 1, САО, район Ховрино) не пришли официальные лица. Они вошли, элегантные, как агенты Малдер и Скалли, вооруженные ворохом бумаг.

- У вас скоро начинается капитальный ремонт. Покажите ваше помещение, - объявили они. Прохаживаясь по помещению, ремонт которого мне, к слову, обошелся в пару миллионов рублей, они время от времени делали драматические лица:

- Вот эту стену придется ломать… И эту… А здесь пройдут трубы, потолок придется убрать. И полы.

- Куда убрать? - мямлила я.

- Ну, демонтировать, - парировали агенты. Зайдя в ванную, они присвистнули: - Э, да тут все придется… демонтировать.

- Не надо!!! - взмолилась я нечеловеческим голосом.

- Успокойтесь, женщина, - сказала агент Скалли, - подпишите документы, и никто вам ничего не сделает.

Я поставила самую красивую подпись, на какую была способна. Как потом выяснилось, отказ подписал чуть ли не весь наш дом.

И скоро наш капремонт завершился. Нам поменяли лампочки в подъезде: теперь они зажигаются, когда входишь, а когда выходишь - гаснут. Нам прибили новенькие металлические реечки к старому, изгрызенному временем линолеуму. Нам покрасили бледно-зеленой краской подъезд. Но в квартиры после всеобщего отказа вторгаться не стали.

ТРУБЫ ЗАМЕНИЛИ НА РЖАВЫЕ

А через месяц капремонт посетил мою старушку маму. Она живет в соседнем со мной доме (Петрозаводская улица, 17, корпус 2), поэтому я всячески ее успокаивала, мол, ничего, все подпишешь, и заживем по-прежнему. Но вышло по-другому. К маме не пришли агенты Малдер и Скалли, никто не пришел вообще. К ней явочным порядком сразу нагрянули мастеровые люди с каменными лицами. Она только успела пискнуть:

- А моя дочь подписывала отказ! Дайте я тоже…

Но ей подписать ничего не дали, а молча приступили к своему ремонтному делу.

И деловито-мастеровито испортили квартиру. Сначала они заменили газовые трубы. Это они проделали почти ювелирно. Разве что это длилось неделю. Мастера приходили-уходили. Газ не работал. Мама варила яйца в чайнике. Зато в конце концов над плитой возвысилась совершенно новая труба. Только почему-то немножко более ржавая.

Вероятно, в нашу драму вмешался, так сказать, и языковой фактор. Абсолютно все наши мастера были выходцы из республик Средней Азии. Они едва умели сказать здравствуйте. Моей маме каждый раз приходилось исполнять авторскую пантомиму, чтобы изобразить возмущение. В ответ они делали невинные глаза и бормотали что-то невнятное. Разумеется, не по-русски. Пару раз я наблюдала этот спектакль, и у меня закралось ощущение, что подрядчики специально нанимают таких «безмолвных» работников, чтобы легче было заниматься халтурой.

Лучшее украшение гостиной. Новенькие, с иголочки, трубы отопления. А через дырки можно подслушать все тайны соседей!Фото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

ЧАЕПИТИЕ С ГУЗЕЕВОЙ

А потом маме заменили трубы отопления - в кухне и гостиной. Для этого пришлось разодрать натяжной потолок и расковырять маленько паркет. Проделали такие шикарные, широкие дыры в полу и в потолке, видимо, чтобы трубам вольготней жилось. Рабочие слегка припорошили дырки монтажной пеной и удалились.

Надо сказать, мы их немножко подождали - месяца три. Но тщетно. Они покинули нас навсегда. Мама позвонила рабочим, которые когда-то делали ей натяжной потолок. Те предъявили счет: 7 тысяч рублей за реставрацию драного угла. Да, придется теперь немножко собраться с деньгами. И вот как-то я пришла к маме в гости. Сидим, беседуем на личные темы. И вдруг с потолка, словно трубный глас, как гаркнет голос Ларисы Гузеевой: «...А это наш третий жених Валерий! Идите, Екатерина, знакомьтесь!» Я дернулась на стуле и стала озираться. А мама говорит: «Не волнуйся, дочка, это соседи наверху телик включили». Конечно, в наших панельных домах всегда была так себе звукоизоляция, но теперь у нас возникло острое чувство, что Гузеева вместе с Валерием и Екатериной сидит с нами за столом. Это же теперь пукнуть неловко в собственном доме!

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Пишите претензию - подрядчик все исправит, чтобы не доводить до суда

Я позвонила адвокату Дмитрию Лесняку, специалисту по защите прав потребителей в области капитального ремонта.

- Реальная практика показывает, что наиболее эффективно обращаться с претензией к подрядчику, который эти работы производил, - рассказал правозащитник. - Закон говорит о том, что потребитель не обязательно сам должен оплачивать услуги. То есть то, что за вас работу оплачивали из фонда капремонта, с точки зрения правовой - это то же самое, что вы сами заплатили. В претензии к подрядчику максимально подробно укажите недостатки, приложите к этому фотоматериалы и потребуйте устранить. Сроки исполнения вы назначаете сами. Если реакции нет и работы никакие не выполнены или выполнены плохо, я предлагаю проводить оценку восстановительного ремонта за свой счет и требовать деньги через суд. Обратиться можно в любую оценочную организацию, там оценку проведут независимые эксперты. Это платная услуга - в среднем 10 - 15 тысяч. Некоторые делают оценку по фотографиям, без выезда, но лучше все-таки, чтобы приехали на дом. Судя по моей практике, случаи халатного капремонта бывают нечасто. Даже, собственно, и судов не было. Вопросы решаются на уровне телефонных разговоров с подрядчиками. Им дорога репутация.

- А я была права, что подписала отказ? - спрашиваю у адвоката.

- Я бы со своей стороны предложил подрядчику подписать бумагу, что готов предоставить доступ на условиях гарантии восстановления. Такой документ дисциплинирует подрядчика, работать у вас он будет аккуратнее. Но, конечно, если у вас на стенах какие-нибудь уникальные авторские картины нарисованы (в моем случае - фактурная штукатурка. - Авт.), их вряд ли восстановят. Так что дизайнерский ремонт квартиры лучше затевать после капитального.

Гении ремонта, с которыми жестокий рок свел мою маму, - с виду приличная фирма. На ее сайте значится, что это искусные монтажники, сварщики и мастера инженерных коммуникаций. Наверняка им дорога репутация, и они исправят содеянное. Будем писать претензию.