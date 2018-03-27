2018-03-27T21:40:17+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Тетя выжившего в пожаре в Кемерове 11-летнего Сережи Москаленко: «Выйдя из комы, ребенок заплакал, вспомнив, как летел из окна»

Осиротевшему мальчику перечислил финансовую помощь Филипп Киркоров
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Увы, родители мальчика и его сестренка не успели выбраться из торгового центра, погиблиУвы, родители мальчика и его сестренка не успели выбраться из торгового центра, погиблиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» стал трагедией для миллионов россиян.

11-летнему Сергею Москаленко чудом удалось спастись. Очевидцы трагедии засняли жуткие кадры, как мальчик рухнул из окна на асфальт.

От пламени Сережу спас отец, вытолкнув ребенка из окна. Увы, родители мальчика и его сестренка не успели выбраться из торгового центра, погибли. Сережу с тяжелейшими травмами доставили в больницу, сейчас мальчик пришел в сознание.

Помочь ребенку, оставшемуся сиротой, вызвались миллионы россиян. Не остался в стороне и Филипп Киркоров, который обратился через свой Инстаграм к родственникам мальчика.

- Кемерово... Страшное горе и чудовищная трагедия. Скорблю, соболезную родным и близким и молюсь. И верю, что виновные будут наказаны! - написал в своем блоге Филипп Киркоров. - 11-летний Серёжа смог спастись. Его родители и маленькая сестренка погибли, а сам он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии! Помогите, пожалуйста, найти родственников!!! То немногое, что я могу сейчас сделать для него, - это помочь выкарабкаться!

Инициативу Киркорова поддержали его подписчики:

oksanasmile8 Большое горе... Искалеченные судьбы, прерванная жизнь. Вы правы, Филипп, сейчас важно не только сострадание, сочувствие, наказание виновных, но и реальная помощь..

katyunja_k Говорят, что папа Сережи вытолкнул его из окна, спасая, а сам погиб с семьей. Это страшно.... Мальчику скорейшего выздоровления и сил все это перенести!!!

karaseva.oksana Спасибо Вам, Филипп за то, что поможете мальчику. Царствие небесное его родителям и маленькому ангелочку, его сестренке. Скорбим. Сердце кровью обливается.

По словам родственников 11-летнего сироты, помощники артиста уже вышли с ними на связь. Сам Киркоров не захотел комментировать свой поступок.

- Спасибо Киркорову за помощь. Его помощники нашли телефон бабушки Сережи, сказали, что артист перечислит финансовую помощь завтра утром, - рассказал «КП» Вячеслав, дядя мальчика.

Мальчик потерял родителей и сестру

Мальчик потерял родителей и сестру

- Как себя чувствует Сережа?

- Бабушка уже была у него в больнице. Сережу вывели из комы, но он пока почти не разговаривает. На вопросы отвечает, а сам никаких вопросов не задает, - делится тетя Сережи Елена.

- Он, наверное, пока еще не знает, что родители и сестренка погибли…- осторожно спрашиваем мы у родственников ребенка.

- Думаю, он все помнит, - горько вздыхает тетя мальчика.- Утром, когда пришел в себя, увидел бабушку, заплакал.

Вечером врач у него спросил: «Сереж, помнишь, как ты к нам попал?» И ребенок ответил: «Я летел...»

Похороны родителей 11-летнего Сережи Москаленко пройдут в Кемерово 28 марта.

«Комсомолка» приносит соболезнования всем пострадавшим.

КСТАТИ

Как помочь 11-летнему сироте из Кемерово?

- Елена, читатели «КП» спрашивают, как можно помочь Сереже. Писем и звонков много. Есть ли какой-то счет? - обратились мы к тете 11-летнего Сережи Москаленко.

- Мы не просили о помощи, но видим, что люди хотят помочь. Плюс много мошенников появилось, выдающих себя за родственников пострадавших. Вот реквизиты, по которым можно отправить помощь Сереже:

Вера Александровна Лаврова (родная сестра погибшей мамы Сережи Олеси Москаленко)

Номер счета карты: 40817810426002954376

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 043207612

Корр. счет: 30101810200000000612

ИНН: 7707083893

КПП: 420502002

Мальчик, выпавший из окна горящего ТЦ, пришел в себя.В детском многопрофильной больнице Кемерова пришел в себя 11-летний подросток, который выпал из окна горящего ТРЦ «Зимняя вишня»

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