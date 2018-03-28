Глава Счетной палаты Татьяна Голикова: Многие социальные пособия надо платить только нуждающимся

СЕГОДНЯ 01:31 2018-03-28T01:38:53+03:00

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Счетная палата России проверяет, как тратятся казенные деньги. За прошлый год ведомство нашло нарушений почти на 2 трлн. руб. Но чтобы следить за тем, куда уходят бюджетные рубли, их сначала нужно заработать. Как повысить доходы казны? Нужно ли менять налоговую систему? И стоит ли делать социальные пособия в России адресными? Об этом в интервью «КП» рассказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ НЕ НУЖНО»

- Татьяна Алексеевна, на недавнем инвестиционном форуме в Сочи чиновники снова обсуждали налоговую систему. Неужели опять что-то будут менять? И главное - зачем?

- Налоговая система должна быть предсказуемой и стабильной - это главное. Мы обсуждали несколько вопросов. Во-первых, налоговые полномочия регионов. То есть могут ли они вводить у себя самостоятельно какие-то сборы, чтобы пополнять свои бюджеты. Во-вторых, общую фискальную нагрузку: как налоги, так и неналоговые платежи. Этот вопрос постоянно ставят работодатели. Если на это будет воля, здесь предстоит очень много сделать.

- Для простых россиян что-то будет меняться?

- Все зависит от того, какие налоги мы имеем в виду. Например, я считаю, что очень осторожно нужно относиться к пересмотру ставок подоходного налога.

- Почему?

- Любая шкала усложняет администрирование (подсчет и сбор платежей. - Ред.). Кроме того, если мы вводим такую шкалу, значит, какие-то категории нам нужно будет освободить от уплаты подоходного налога. Например, льготников или тех, у кого низкие зарплаты. Но тогда это потери бюджетов регионов, особенно с низкими уровнями зарплат. Для них подоходный налог - бюджетообразующий источник. Нужно внимательно оценивать последствия таких изменений и предлагать компенсационные меры для бюджетов.

- Но ведь тогда это и сделает налоговую систему более справедливой. Мы же вроде к этому и стремимся. И глава Минфина об этом все время говорит, и почти во всех странах действует прогрессивная шкала. Чем мы хуже?

- Добиваться справедливости можно и другими механизмами, а не только подоходным налогом. Необходимо все очень серьезно взвесить. НДФЛ в том виде, в котором он у нас существует, - это серьезное достижение нашей фискальной (налогово-бюджетной. - Ред.) политики. Мы научились его администрировать, научились пресекать теневые схемы.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ДО СИХ ПОР В ТЕНИ

- Ну насчет пресекать - это громко сказано. По официальной статистике, до сих пор 14 млн. человек находятся в тени. Это почти 20% трудоспособного населения...

- Этих людей даже самыми низкими налогами из тени не вывести. Здесь свою роль должна сыграть налоговая служба. У нее появился мощный информационный ресурс. Есть несколько баз по взиманию налогов - подоходного и имущественных (транспорт, земля и недвижимость), а также страховых взносов. Теперь все они находятся в руках ФНС. Это дает возможность понять, кто какие налоги уплачивает. С их помощью можно выявить тех, кто доход получает, но ничего государству не отдает. Понятно, что все 14 млн. мы не выявим. Но очевидно, что это серьезный инструмент в руках государства. Итоговые данные за прошлый год скоро будут получены, и с ними можно будет работать, в том числе и для последующей модернизации механизмов выявления теневой занятости.

- А что тут можно выявить? И как заставить платить?

- Один из примеров - транспортный налог. В некоторых регионах дорогостоящий автомобиль оформляют на инвалида II группы. По закону ему положена льгота, налог он не платит. И вот тут возникает двоякая ситуация. С одной стороны, государство такому человеку обязано помогать, потому что он нетрудоспособен и не может зарабатывать деньги. С другой - если этот человек может позволить себе дорогую машину, значит он в помощи государства не нуждается. Либо реально автомобилем пользуется другой человек, который просто не платит налог, а инвалид - подставное лицо.

- Народ у нас умеет пользоваться такими лазейками в законах... Но все, что вы сказали, сложно доказать. Как будете выводить на чистую воду?

- Совмещение баз данных дает возможность управлять системой. Очень важно, прежде чем принимать решение о снижении или повышении налогов, правильно воспользоваться большим аналитическим ресурсом. Сейчас он у налоговой службы появился. А задавать неудобные вопросы - дело правоохранителей.

КОМУ НУЖНЫ ПОСОБИЯ: ВСЕМ ПОДРЯД ИЛИ ТОЛЬКО НУЖДАЮЩИМСЯ?

- Вы уже привели пример, когда человек получает помощь от государства, но при этом с доходами у него все в порядке. Вы считаете, что платить надо только тем, кто реально нуждается, а не всем подряд? Что-то подобное недавно предлагал и Антон Силуанов...

- Частично мы согласны с коллегами из Минфина. У нас многие пособия действительно платятся не исходя из критериев нуждаемости и адресности. Такой подход неэффективен как с точки зрения борьбы с бедностью, так и с точки зрения рационального использования бюджетных средств. Важно провести инвентаризацию всех мер социальной поддержки на всех уровнях власти (от федеральной до муниципальной), систематизировать их по целям предоставления - стимулирующие (демографические), оценочные (за заслуги), по бедности и пр. По возможности они не должны смешиваться. Есть устаревшие меры, которые ввели еще в 90-е годы. Их не тронули, когда реформировали систему разграничения полномочий между центром и регионами в 2004 году. Тогда это сделали, чтобы регионы не могли обрушить уровень жизни населения. Но уже прошло 14 лет, суммы стали ничтожными.

- Какие пособия вы имеете в виду?

- Это пособие на ребенка. Его размер обычно составляет 200 - 300 рублей. Еще пример. Установлена ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям граждан, в том числе матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях, по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Сейчас ее размер (с полутора лет. - Ред.) - 50 рублей в месяц. Какая здесь может быть эффективность?

- И что с ними лучше сделать?

- Правильнее было бы консолидировать такие маленькие пособия. И весь ресурс использовать на предоставление помощи тем, кто реально нуждается.

- То есть может получиться так, что кому-то выплаты отменят?

- Вряд ли тем, кто уже пользуется льготами, мы можем их отменить. Логичнее делать ограничения и вводить принцип нуждаемости только для вновь назначаемых получателей. Плюс, конечно, особого подхода заслуживают выплаты, назначаемые за заслуги перед страной (например, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям), а также в порядке возмещения вреда (пострадавшим от чернобыльской катастрофы). При назначении таких выплат не может использоваться критерий нуждаемости.

- А материнский капитал останется? Максим Галкин в прошлом году заявил, что они с Аллой Пугачевой не планируют его получать, потому что «им хватает»...

- Я считаю, что материнский капитал должен выплачиваться всем. Цель благая - поддержка рождаемости, семей с детьми. И здесь вводить адресность не нужно, решение демографической проблемы важнее. Хотя по желанию люди могут его просто не оформлять. К некоторым пособиям надо относиться осторожно. Например, сейчас «демографические» выплаты, связанные с поддержкой женщин, имеющих детей, особенно актуальны. Рождаемость в прошлом году упала на 10%. Не зря с этого года появился новый демографический пакет, подписанный президентом.

- Что в него входит?

- Во-первых, пособие на первого ребенка. Его могут получать семьи с низкими зарплатами. Во-вторых, возможность для таких семей расходовать средства материнского капитала на текущие нужды. В-третьих, льготная программа ипотечного кредитования, позволяющая семьям со вторым и третьим ребенком приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке. Также поставлена задача по ликвидации очередей в ясли. На выплату пособия на первого ребенка в региональные бюджеты в 2018 году будет направлено 21,4 млрд. рублей из федерального бюджета.

Кому положена выплата на первого ребенка

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Откуда взялись «работающие бедные»?

- В последние годы появилась тенденция: богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Причем во всем мире. Появился даже термин «работающие бедные». Почему так происходит? Многие, сколько ни работают, все равно еле сводят концы с концами...

- Чтобы эту проблему решить, нужно реализовать совокупность мер. В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами, чем те, которые у нас есть. Значит, и налоговую систему надо видоизменять, и инфраструктуру развивать, и эффективнее имеющиеся ресурсы использовать, и проводить структурные реформы в социальном страховании. Всего не перечислить. По данным Росстата, в 2016 году среди малоимущего населения 64,2% - это люди, относящиеся к экономически активным. В последнее время некоторые решения мы приняли. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда доведут до уровня прожиточного минимума населения, утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и содействие занятости».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Правила выдачи денег на первенца могут поменять

Евгений БЕЛЯКОВ

Многим семьям сейчас отказывают в их получении.

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду подумать над поправками в закон о выплатах на первого ребенка. Их ввели с января этого года. Назначают пособия семьям с небольшими заработками. Тем, чей доход в пересчете на каждого члена семьи (включая новорожденного) не превышает 1,5 прожиточного минимума. Сейчас он в среднем по стране составляет 11,2 тыс. рублей.

По данным Минтруда на середину марта, за пособием уже обратились 20,7 тыс. семей, сообщал глава Минтруда. Но выплаты назначили только 15,4 тыс. семей (в среднем по стране пособие составляет 10,2 тыс. рублей в месяц). Остальные либо получили отказ, либо их заявки еще рассматривают.

Суть нового закона в том, чтобы поддержку от государства получали реально нуждающиеся в ней. Но механизм подсчета доходов неправильный, считают эксперты. В документе прописан такой алгоритм: берется доход обоих членов семьи за последние 12 месяцев до появления первенца. То есть если и мама, и папа работали, то доходы у семьи могли быть приличные. Но все изменилось после рождения ребенка - мама ушла в декретный отпуск, и теперь доходов только мужа не хватает.

Получается, семья стала нуждающейся, но рассчитывать на пособие по закону родители не могут.

Эксперты считают, что расчет доходов нужно делать за три последних месяца перед рождением ребенка. Так будет корректнее, ведь мама уже будет в декретном отпуске. И тогда больше людей смогут получить поддержку от государства.