Новая глава ЦРУ Джина Хаспел участвовала в пытках заключенных в секретных тюрьмах

СЕГОДНЯ 01:35 2018-03-28T01:45:57+03:00

На этом официальном фото г-жа Хаспел лучится улыбкой. И не скажешь, что она специалист по пыткам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Лэнгли, где расположена штаб-квартира ЦРУ, сейчас наверняка переполох - впервые в истории этого ведомства его возглавила дама. Да не просто женщина, а настоящий «мясник в юбке». Это одно из прозвищ, которое приклеилось к новому директору американского разведывательного ведомства Джине Хаспел.

КРОВАВАЯ ДЖИ

Информации из открытых источников о Хаспел практически нет. Она родилась в 1956 году. Но не известно ничего ни о ее семье, ни о месте учебы. Так или иначе, но уже в 1986 году она поступила на работу в ЦРУ и с тех пор ни разу не расставалась с разведывательным ведомством, успев помотаться по всему миру и выполняя секретные задания.

Как сообщили наши осведомленные источники, Хаспел известна российской контрразведке уже давно. Она засветилась в Эфиопии в конце 1980-х годов, работала в Турции, Таиланде, была резидентом ЦРУ в Лондоне в 2009-2012 годах, а потом занимала важный пост в нью-йоркском отделении управления. Кроме того, до недавнего времени именно Хаспел возглавляла российское направление в ЦРУ. Новый глава разведки имеет репутацию жесткого и весьма целеустремленного сотрудника, готового идти на риск ради достижения результата.

Мир узнал о Хаспел благодаря секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, являвшейся частью системы нелегальных мест заключения, используемых американскими спецслужбами для пыток и жесткого допроса пленных, подозреваемых в терроризме. Американка прославилась там под именем «кровавой Джи».

В 2002 году она руководила секретной тюрьмой ЦРУ под кодовым названием «Кошачий глаз» в Таиланде, где держали подозреваемых в принадлежности к «Аль-Каиде». В числе прочих обязанностей Хаспел контролировала применение пыток в отношении узников. Об издевательствах тюремщиков информации очень мало, но даже то, что известно, поражает жестокостью. Например, саудовца Абу Зубайда, которого ошибочно считали одним из лидеров «Аль-Каиды», в течение месяца пытали 83 раза, то есть практически по 3 раза в день. Потом его держали в клетке для собак и в гробу, запускали к нему насекомых. В результате Абу Зубайда потерял левый глаз и серьезно подорвал свое психическое здоровье.

ПЫТАЛАСЬ СКРЫТЬ УЛИКИ

По данным, которые «КП» получила от европейского центра конституционных прав и прав человека (он, кстати, намеревался привлечь Хаспел к суду), будущий директор ЦРУ непосредственно руководила истязательствами в возглавляемой ею тюрьме в Таиланде и не сделала ничего, чтобы их остановить. А Эдвард Сноуден вообще считает, что «новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии».

Дело в том, что Джина не просто «давала жару» сидельцам, но и пыталась уничтожить доказательства по этому делу. В 2005 году, когда вся тема пыток начала всплывать в прессе, Хаспел поняла, куда дует ветер и решила хорошенько подчистить досье ЦРУ по этому вопросу. Вместе с главой антитеррористического центра Хосе Родригесом она уничтожила видеозаписи измывательств над заключенными, чтобы ни Белый дом, ни СМИ в случае проверки не нашли бы, к чему придраться. Кстати, Родригес потом утверждал, будто благодаря пыткам тот же Абу Зубайда предоставил ценную информацию, которая помогла спасти жизни американцев. Но последующая проверка показала, что никакой особо значимой информации от пленных добыть не удалось.

Кстати, самой Хаспел участие в пытках аукнулось еще в 2013 году, когда ее выдвинули на пост замдиректора национальной секретной службы, которая руководит всеми агентами ЦРУ в мире. Но тогда она не прошла утверждение в сенате. Члены верхней палаты конгресса припомнили ей именно участие в «усиленных допросах» и проголосовали против ее кандидатуры.

Один из видов допроса с пристрастием: пленника травят собакой. Фото: wikimedia.org

ЧЕГО ЖДАТЬ РОССИИ?

Джина Хаспел - типичный представитель американских ястребов. Ее мировоззрение формировалось в годы холодной войны, и весь ее опыт работы в ЦРУ проникнут сперва противостоянием с Советским Союзом на исходе его существования, а затем попытками поставить под контроль внешнюю политику России.

- Назначение Хаспел директором ЦРУ стало очередным шагом Дональда Трампа по формированию команды, полностью лояльной президенту, - заявил «КП» политолог-американист Виктор Олевич. - Думаю, что на своей должности она усилит разведработу по Ирану, КНДР и, конечно, по России.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Пытки в тюрьмах:

Людей сутками лишали сна и топили в воде

Идея использовать пытки родилась в ЦРУ в начале 2002 года, когда США развернули охоту на Усаму бен Ладена и его «Аль-Каиду», ответственных за террористические атаки на Нью-Йорк (тараны самолетами башен-близнецов) и Вашингтон 11 сентября 2001 г. Информации о планах террористов у американцев не хватало, и было решено выбивать ее из захваченных пленников.

Тогда же были организованы секретные тюрьмы ЦРУ, созданные за границей (ведь на территории США применять физическое воздействие к подозреваемым законы не позволяли). Похищенные люди тайно вывозились из стран пребывания и помещались в секретные изоляторы, находящиеся вне юрисдикции США, без предъявления каких-либо обвинений. Всего известно о 50 подобных тайных тюрьмах ЦРУ в 28 странах, включая Польшу, Румынию, а также Гуантанамо (Куба) и Абу-Грейб (Ирак).

«Усиленные допросы», как стыдливо назывались пытки в документах ЦРУ, предусматривали такие, например, действия: заключенных под угрозой изнасилования швабрами держали в темноте и холоде, лишая сна в течение нескольких дней, в результате чего люди умирали прямо в камере.

Особенно любили тюремщики имитацию утопления. Человека связывали, клали спиной на пол, обвязывали лицо тряпкой, которую заливали водой, в последний момент не давая жертве захлебнуться.