Как Мясникова превратилась в Асмус, Машнов в Гнойного, а Панфилов в Кинчева

СЕГОДНЯ 01:46 2018-03-28T02:12:28+03:00

Люди верят в приметы, счастливые числа, а также в то, что имя влияет на судьбу - как назвали родители, так и жизнь сложится

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Возможно, наши звезды тоже суеверны, поэтому меняют родные имена на звучные псевдонимы, которые принесут успех и процветание. Согласитесь, сложно стать секс-символом даже красавице с аппетитной украинской фамилией Галушка, а Вере Брежневой - совсем другое дело. «Комсомолка» решила вспомнить артистов, которых теперь зовут по-другому.

Рокеры: Время менять имена

Красивая фамилия Кинчев появилась у лидера группы «Алиса» не случайно. Константин рассказал историю ее появления: «В тридцатые годы репрессии не миновали и мою семью. Мой дед, болгарин, умер в Магадане, куда был репрессирован. Его вдова, моя бабушка, снова вышла замуж. И у моего отца, родившегося в первом браке, появилась фамилия нового мужа моей бабушки. С тех пор мы Панфиловы, хотя по крови Кинчевы. Поэтому Кинчев - моя прямая фамилия, а Панфилов - это мой псевдоним». Рокер признавался, что менять фамилию официально не будет - лень.

А вот Александр Уман официально поменял документы, став Шурой Би-2 по паспорту. Не надо только грешить на наших паспортисток - у солиста группы «Би-2» австралийский паспорт: «У них с цифрами фамилий раньше не было. И им пришлось поменять компьютерную систему в 1997 году из-за моего предложения».

В 18 лет бессменный лидер «Алисы» взял фамилию деда, и до нынешней поры поклонники следят за творчеством 59-летнего Константина Кинчева.Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Певица, известная нам как Пелагея, на самом деле Полина Ханова. История гласит, что сотрудники загса решили не слушать маму и посчитали, что Полина - это производное от устаревшего имени Пелагея, и записали ее Полиной. Но когда будущая судья «Голоса» получала паспорт, поменяла имя на то, что задумывала ее мама. А от фамилии на сцене и вовсе отказалась.

Шоу-бизнес: Иветта, Лизетта, Жанетта, Жоржетта...

Согласитесь, Кристина Мясникова звучит грубовато и образ сразу рисуется вовсе не трепетной барышни. А вот Асмус - другое дело. Когда будущая звезда «Универа» и супруга Гарика Харламова окончила театральное училище, то решила порыться в документах. И оказалось, что фамилия деда подходит ей как влитая.

Авраам Руссо вряд ли завоевал бы девичьи сердца, если бы выступал под родным именем Абрахам Ипджян. Говорят, что звучное имя придумали ему поэтесса Лариса Рубальская и опальный олигарх Тельман Исмаилов. Сам же Руссо утверждал, что это фамилия его отца: «Я отлично понимал, что, входя в российский шоу-бизнес, не могу использовать фамилию Ипджян».

Чтобы не быть очередной Каролиной на эстраде, еще в детстве будущая певица стала Ани Лорак.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оксана Нечитайло - тоже не самое яркое имя для красивой девушки. Согдиана - звучит куда лучше! Назвавшись так, артистка сразу же получила большую восточную аудиторию. Талантливая украинка говорила, что псевдоним придумала себе сама, заполняя какую-то анкету. Мол, первое, что пришло в голову. Псевдоним оказался настолько удачным, что даже родители стали называть дочь вместо Оксаны Согдианой.

Решили остановиться на одном красивом имени без фамилии и коллеги Согдианы по шоу-бизнесу Сара Шор, превратившаяся в Жасмин, и Зарифа Мгоян, ставшая просто Зарой. Елка тоже не Елка, а вполне себе Елизавета Иванцив. Прозвище в честь вечнозеленого дерева она получила еще в школе, оно и стало ее сценическим псевдонимом.

А вот Каролину Куек ее имя вполне устраивало. Но когда юная девушка приняла участие в конкурсе «Утренняя звезда», то оказалось, что Каролина уже есть на российской эстраде. Так на свет появилась Ани Лорак: «Чтобы публика не запуталась, надо было срочно менять имя. А мне мое очень нравилось! У нас было время - целая ночь. И мы с моим тогдашним продюсером сидели придумывали варианты. И вдруг нас осенило: Ани Лорак - это Каролина наоборот. И не пришлось чужое брать».

Парни тоже, бывает, ищут более звучные варианты для сцены. Например, Коля Бортник - скучнее не придумать. А вот Макс Барских звучит изысканно, да и девочкам больше нравится.

Батл между Федоровым и Машновым был бы не столь интригующим, как между Oксимироном и Гнойным (справа). Фото: youtube.com/versusbattleru

Рэперы: Жанр обязывает

Резко ставшие популярными в стране рэперы практически не пользуются именами и фамилиями, данными им при рождении, - исключением был, пожалуй, только Тупак Шакур - так замысловато его назвала мама. Нейминг в этом жанре обязательная дань стилю. И российские исполнители стараются соответствовать.

Когда появился тот самый батл века, многих коробило от псевдонима Гнойный, который взял себе для словесной битвы Вячеслав Машнов. Как оказалось, создатель движения антихайп не сам придумал себе такое мерзкое прозвище, а позаимствовал его у товарища по цеху, рэпера Овсянкина. А потом решил оставить себе, так как оно наиболее правдиво отражало его неприятный характер.

Его оппонент Oxxxymiron в миру имеет стандартные имя и фамилию Мирон Федоров. Замороченный псевдоним у него появился еще в 2008 году. Вариантов его происхождения несколько. Самый вменяемый выглядит так: Окси - по первым буквам Оксфорда, заведения, где будущий рэпер грыз гранит науки. Мирон - соответственно имя. А тройное «х» - отсыл к использованию ненормативной лексики.

Еще один знаковый персонаж для нашей рэп-тусовки изначально звался Баста Хрю - по его словам, не было долгих выборов псевдонимов, и в свои 15 он стал зваться так по причине свинства в быту и постоянного разбрасывания одежды. Друг тогда сказал ему: «Ты выбрал имя, с которым никто в жизни никогда ничего не добьется». В итоге Хрю отвалилось, появился Баста, под которым Василия Вакуленко знает вся Россия.