"Ну, извините, что моя дочь не сгорела заживо..." - Виктория Боня высказалась о селфи во время траура

СЕГОДНЯ 12:18 2018-03-28T13:49:44+03:00

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Пока большинство российских селебрити постили в своих аккаунтах посты с просьбой объявить национальный траур (до того, как он был все- же утвержден 28 марта) и словами соболезнования родственникам погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» людей, бывшая звезда «Дом-2» Виктория Боня опубликовала в своем инстаграме фото с огромным букетом и геотегом «Париж». Подписчики инстаграма красавицы не стали молчать и тут же написали в комментариях, что сейчас не время заниматься самолюбованием. И вообще, это все попахивает цинизмом. Боня молчать не стала и разместила в ответ текст, который еще больше озадачил пользователей.

Профессиональная красавица опубликовала скриншот комментария, на котором одна из возмущённых пользовательниц упрекнула её в бездушности, и сопроводила его гневной речью.

«Вот так у нас "скорбят" люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. <...> Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! <...> И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём», - заявила модель. И добавила:

«Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берёт верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное», - добавила она.

Что тут началось?! Пользователи просто засыпали звезду гневными откликами. Пост набрал больше 5 тысяч комментариев, где Виктории вспомнили все, в том числе, каким образом она зарабатывает и на свою безбедную жизнь, и на поездки в дорогой Париж.

victoriabonya Вот так у нас скорбят люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре Вот так у нас страна поддерживает людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей... Это не касается всех... Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём Черти!

"Мне кажется, у вас просто нет сердца», «Какой башкой надо было думать, чтобы в момент огромного горя написать: "Извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём"?!», «Как вы не боитесь писать такие слова, ведь все же под Богом ходим!», «Вы же мать, Виктория, как вам не жалко тех родителей, чьих детей уже нет в живых и которые погибли так страшно!», - написали звезде инстаграма десятки пользователей.

Чуть позже, видимо, осознав, что написала слишком откровенный пост, девушка опубликовала картинку-соболезнование погибшим в Кемерово, однако ни предыдущий пост, ни комментарий к нему удалять не стала.