Анна Меликян выберет лучший фильм

СЕГОДНЯ 18:15 2018-03-28T18:22:49+03:00

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2 апреля состоится открытие первого Сухумского международного кинофестиваля (СМК). В программе киносмотра - конкурс короткометражных игровых фильмов. Председателем жюри будет известный кинорежиссёр, сценарист и продюсер Анна Меликян. А членами жюри - режиссёры и сценаристы Владимир Фенченко и Михаил Местецкий, продюсер Елена Гликман, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Также в состав жюри войдёт народный артист Абхазии, кинорежиссёр, сценарист, директор киностудии «Абхазфильм» Вячеслав Аблотия.

Из почти трёх тысяч заявок для конкурсной программы были отобраны 32 киноновеллы, созданные в Абхазии, России, странах Западной Европы (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции). Также будут представлены фильмы из Узбекистана, Ирана, Марокко и других государств.

В течение недели участники и гости смогут посетить конкурсные и специальные кинопоказы, мастер-классы режиссёров Михаила Местецкого и Нигины Сайфуллаевой. Кинематографисты смогут принять участие в дискуссии по актуальной теме «Кому нужен короткий метр, кроме режиссёра?». А 6 апреля на церемонии закрытия кинофестиваля в Государственном русском театре драмы имени Искандера победителям конкурса вручат призы-статуэтки и денежные премии.

Основные номинации: гран-при за лучший фильм (награда - 200 тысяч рублей), второе место (100 тысяч рублей), третье место (50 тысяч рублей), лучшая режиссёрская работа, лучший оператор, лучший сценарий, лучший актёр и лучшая актриса.Также будет вручен приз зрительских симпатий.

Инициатор проведения Сухумского международного кинофестиваля – Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике. Основными же целями нового кинофестиваля являются развитие культурного обмена между странами и поддержка молодых кинематографистов.