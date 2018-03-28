В Кемерово посадят 64 яблони в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня»

28 Март 23:15 2018-03-28T23:24:10+03:00

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В Кемерово посадят яблоневый сад в память о погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Саженцы городу решили передать студенты Тимирязевской академии, принявшие беду сибиряков близко к сердцу.

По словам ректора Российского государственного аграрного университета Галины Золиной, инициатива передать яблони принадлежит самим учащимся. Саженцы выращены в теплицах Тимирязевской академии. Сегодня ребята вместе с преподавателями отобрали 64 саженца – именно столько жизней унес пожар. Яблони подготовили к транспортировке и поместили до отправления в одну из теплиц академии. В мае, на 40 дней со дня пожара, деревца посадят на месте трагедии в Кемерово.

Тимирязевцы уверены, что яблони приживутся в суровом сибирском климате: отечественные сорта «Белый налив», «Антоновка», «Богатырь», а так же отобранные студентами немецкий «Штрейфлинг» и английский «Мельба» хорошо переносят зиму и отличаются морозоустойчивостью.

Студенты отобрали 64 саженца – именно столько жизней унес пожар. Фото: timacad.ru

- Мы хотим разбить сад в Кемерово, чтобы каждую весну яблоневый цвет напоминал о безвременно ушедших, у кого вся жизнь была еще впереди, и вселял надежду, что такое никогда не повторится,- говорит Светлана Саламайкина, студентка третьего курса факультета агрономии и биотехнологии.

27 марта студенты РГАУ-МСХА принесли цветы к представительству администрации Кемеровской области в Москве. А в домовом храме Тимирязевской академии прошла заупокойная служба в память о погибших на пожаре в Кемерово.