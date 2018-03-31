Молодая супруга Ивана Краско: Боюсь, что Иван вернется к бывшей жене

СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-27T17:43:13+03:00

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Иван Краско вполне дружно живет с молодой женой Натальей Шевель. Учитывая 60-летнюю разницу в возрасте, можно было бы предположить, что именно муж должен ревновать супругу. Но в этой семье все наоборот. Недавно Наталья заявила, что муж слишком много времени проводит со своей прежней семьей (в браке с третьей женой Натальей Вяль у Ивана Краско родились двое сыновей, сейчас Ване - 15 лет, Феде - 14). Мало того, на недавние выборы Президента России Краско пришел не с последней, а с предыдущей супругой. Мы позвонили молодой супруге Ивана Краско Наталье Шевель, чтобы узнать: что же происходит в семье народного артиста?

«Новый год встречал не со мной»

- Наталья, почему Иван Краско пошел голосовать с бывшей женой, а не с вами?

- Как мне объяснил Иван Иванович, он поехал на избирательный участок, а по дороге решил заехать за детьми. Наталья Николаевна (предыдущая жена Краско Наталья Вяль. - Ред.) вызвалась идти с ними, поскольку они приписаны к одному избирательному участку.

Меня несколько задело то, что он меня об этом не предупредил. Узнала обо всем, когда появились публикации в СМИ и друзья стали присылать мне фото... Нет, я ему не выговаривала. Просто мне не понравилось, что я об этом узнала последней. Иван Иванович не посчитал нужным мне сказать, он не придает этому такого значения, как мы, женщины.

- Вы как-то сказали, что «детей Краско стало слишком много в вашей с ним жизни». Вас раздражает, что муж много времени уделяет сыновьям от прошлого брака?

- Раздражало скорее не это, а то, что его бывшая жена звонила буквально каждое утро, что меня сумасшедше бесило. Она жаловалась ему на детей и просила «отца поговорить с ребенком». По первости я очень ревновала Ивана Ивановича к ней. Но справилась с этим. Сейчас, если и ревную, это не причиняет каких-то острых эмоций. Да, Иван Иванович много времени проводит с детьми. Но я сама росла без папы и знаю, насколько детям, особенно мальчишкам, необходим отец.

Краско пришел на выборы не с Натальей Шевель, а со своей бывшей - 40-летней Натальей Вяль.Фото: Максим СЮ

- Вы ладите с детьми Ивана Ивановича?

- Ну как... Я им не звоню, в соцсетях с ними не переписываюсь. Но если они приходят: «Привет, пока». Нормально, по-дружески.

- А с его бывшей женой Натальей Вяль общаетесь?

- Иногда. Не скажу, что друзья. Но можем поговорить, решить что-то.

- Вы можете мужу сказать: не хочу, чтобы ты туда шел, останься со мной?

- Я никогда Ивану Ивановичу ничего не запрещаю. Куда хочет, туда и идет. Захотел, например, этот Новый год провести на даче с детьми и со своей бывшей супругой - пожалуйста! В прошлом году на зимние каникулы мы с ним были в Венеции. В эти планировали отправиться в Париж вдвоем. А ему позвонила предыдущая жена, и он поехал отмечать Новый год с ними...

- И вы отпустили?!

- Да. Конечно, я знала, что она там будет. И я решила с ним не ехать, подумала: пусть они побудут все вместе, родители и дети. Это нормально. Он ее там в постель не волок, я уверена. И даже если... ну неприятно мне это представить.

- Он вас звал с собой?

- Да. Но я сказала, что проведу этот праздник в моей театральной «семье». И прекрасно отметила Новый год с друзьями.

«Будет облизывать - и хорошо!»

- Наталья Вяль, прожив с Краско 10 лет и родив двоих детей, бросила его ради другого. Теперь, когда она рассталась с молодым мужем, она смотрит на Ивана Ивановича другими глазами?

- Сейчас Наталья Николаевна жалеет, что рассталась с Иваном Ивановичем, но что поделать... То, что возникает желание вернуться к оставленному человеку, понятно. У меня такое тоже было. До Ивана Ивановича у меня был первый брак. И у меня иногда возникали мысли: а может, снова попробовать, вдруг что-то поменяется? Потом понимала, что это пройденный материал.

Меня пугала мысль, что Иван Иванович когда-нибудь скажет: «Я не могу без них, я хочу к ним». Если такое случится, что я смогу сделать? Держать его? Насильно мил не будешь. Наверное, если он решит вернуться в ту семью, я скажу: «Вперед!» Да и вообще ревность - это неуверенность в себе. Когда ты думаешь: вот она лучше, сексуальнее, она лучше готовит, она будет его облизывать... Будет облизывать? Да и хорошо! Взрослые умные люди поступают так: если твоему любимому человеку хорошо где-то, даже если не с тобой - пусть ему и будет хорошо там... В любом случае Иван Иванович уйдет к детям, а не к ней.

- Может, и вам родить?

- Я не готова. Когда-нибудь, конечно, захочу. Но сейчас не могу представить себя матерью.

- Сомневаетесь, будет ли Иван Иванович хорошим отцом?

- Нет, не сомневаюсь. Просто не хочу. Знаете, я была рождена последним ребенком в семье, которая и так была неблагополучная. Спрашивается, зачем ты рожала? (Биологическая мать бросила Наталью, и ее воспитывала другая женщина. - Ред.) Я хочу, чтобы ребенок был желанный, чтобы я могла дать ему что-то. Сейчас мне нечего дать ему.

Я сама еще не понимаю, чем мне заниматься в жизни. Да, у меня съемки, репетиции. Я пишу стихи, но что конкретно - мое? Я себя ловила на мысли: а если я приеду в другую страну, где не будет этого ажиотажа вокруг нас, что бы я могла там делать? Сейчас я сама как ребенок, который претерпевает кризис поиска себя.

- Над чем сейчас работаете в театре?

- В нашем «Травести-театре» репетирую спектакль «Травести-перезагрузка», основанный на комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Ивана Ивановича в этом спектакле нет, это наш театр.

- Он к вам ходит на репетиции?

- Да. Но это зарубежная литература, он ее не очень воспринимает. Ему ближе русская классика или пьесы советского образца. Потому я на репетиции его особо не зову. Но на спектакли ко мне он постоянно приходит.

ПРЕЛЕСТИ СЛАВЫ

«За телешоу хорошо платят»

- Вас не раздражает постоянный ажиотаж вокруг вашей семьи?

- Не могу сказать, что очень радует. Скорее мешает нормальной жизни. Вот недавно звонят мне журналисты и спрашивают: «Наталья, кто-то сказал, что вас заметили в гей-клубах». Я все ожидала, но, услышав такой вопрос, чуть телефон не уронила. Ну да, говорю, хотите, варианты заголовков вам накидаю: «Я - лесби, а Иван Иванович моя гетеросексуальная ширма». А лучше: «Иван Иванович - гей, а я его гетеросексуальная ширма».

- Что вас заставило инициировать проведение генетической экспертизы, чтобы проверить, родные ли по крови дети Ивану Ивановичу?

- На самом деле я особо и не сомневалась. Просто телевизионщики предложили за это хорошие деньги. И я подумала: почему бы не проверить? Разве вы не понимаете, как делаются эти телешоу?

СПРАВКА «КП»

Иван Иванович КРАСКО женат четвертый раз.

Первой женой актера (с 1951 по 1955 г.) была Екатерина Иванова, в браке родилась дочь Галина.

Вторая жена (1956 - 1997) - Кира Петрова, в браке родились сын Андрей и дочь Юлия.

Третья жена (2001 - 2011) - Наталья Вяль, в браке родились сыновья Иван и Федор. После развода Иван Иванович оставил свою квартиру Наталье и детям.

В сентябре 2015 года Иван Краско женился на студентке Наталье Шевель.

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Коротко о главном. Наталье Вяль - 40 лет, в браке с Краско она родила двух мальчишек, Федора и Ивана. Сейчас им 14 и 17 лет.

Наталье Краско (в девичестве — Шевель) — 27 лет. За артиста она вышла в 2015 году. Детей у них нет. (подробности)