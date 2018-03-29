Путешествие с домашним питомцем: Лишь бы за время пути собаке с ума не сойти

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-28T20:31:19+03:00

Советы тем, кто собрался в дорогу с котом или псом

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Автомобиль Анны Шалыгиной на улице Сургута был остановлен сотрудником ГИБДД. Ему настолько хотелось её оштрафовать, что не найдя никаких нарушений, изобретательный инспектор выписал Анне штраф за езду без ремня безопасности пассажира. В роли последнего выступил четвероногий питомец автомобилистки - собака крупной породы. Логика инспектора была проста: раз живое существо находится на пассажирском сиденье, значит это пассажир, а он должен быть пристегнут. Случай широко обсуждался в сети. Было поднято законодательство. Вывод: действия сотрудника неправомочны. Вопрос перевозки животных ПДД вообще никак не регулирует: формально, вози как хочешь – штрафовать за «непристегнутую собаку» не имеют права.

Однако, пробел в законодательстве не причина забыть о безопасности: и собственной, и своего питомца. Ведь старую истину о том, что в машине и самолете все, что плохо пристегнуто, хорошо летает, ничто не отменяет.

Приучить к машине

Прежде, чем пристегнуть, животное нужно еще и усадить в автомобиль. Конечно, некоторые питомцы обожают путешествовать и прекрасно себя чувствуют в дороге. Но многим владельцам, чтоб загрузить питомца в салон приходится попотеть.

- Собака может нервничать в поездке, что будет доставлять дискомфорт и её самой, и всем остальным рядом. Щенка можно и нужно приучать к машине с самого маленького возраста. Начините с простого кормления в салоне. Цель – связать нахождение в машине с приятными ощущениями. Когда щенок радостно запрыгивает в салон, виляет хвостом и ждет еды, можно пробовать пристегнуть его на несколько секунд. Пристегиваем, кормим и сразу отстегиваем. Так постепенно мы добиваемся того, что щенок спокойно и с удовольствием находится в машине без движения. Только после этого начинаем совершать короткие поездки на небольшой скорости. Если вы можете ездить на машине к любимым местам выгула собаки – замечательно, это поможет закрепить положительные эмоции с поездкой. Короткие, регулярные поездки помогут щенку привыкнуть к машине, он перестанет воспринимать их как что-то необычное. Приучать к шлейке или переноске нужно отдельно, - рассказала «КП» инструктор центра дрессировки «Собачье дело» Юлия Кесслер.

Все те же правила и подходы действуют и в отношении кошек.

Как и человека, животное в машине может укачивать. Даже взрослое. Специалисты рекомендуют начинать с небольших поездок - со временем вестибулярный аппарат адаптируется. И собака, и кошка сможет получать такое удовольствие от поездки. Приученные животные легко переносят даже многочасовые переезды. Но перед дорогой лучше не кормить как минимум за 6 часов. Если поездка очень долгая, то в пути кормить часто и маленькими порциями. Делайте остановки каждые несколько часов и обязательно предлагайте воду. В жаркую погоду пользуйтесь кондиционером, защищайте животное от прямых солнечных лучей. Можно использовать даже специальную охлаждаюшую амуницию.

Посадить и закрепить

Исследователи американского «Центра безопасности животных» (Center for Pet Safety) провели, тесты различных удерживающих устройств, используя те же методики, что применяются при оценке безопасности людей.

Вполне предсказуемо выяснилось, что варианты перевозки «на ручках» или во всевозможных гамаках оканчиваются плачевно даже при минимально серьезном столкновении. Само животное погибает или оказывается на дороге, выброшенным через разбитое стекло. ДТП для наших питомцев стресс еще больший, чем для нас. Поэтому, шанс, что животное в этом случае если и выживет, то убежит, очень велик.

Популярные переноски - пластиковые боксы-будки и клетки, в подавляющем большинстве случаев абсолютно не защищают животное. Они лишь ограничивают его перемещение в салоне. Само по себе это неплохо - собака или кошка не помешают водителю и не отвлекут его. Но вот с сохранностью жизни животного у большинства продуктов серьезные проблемы. Дешевые изделия разрушаются и приводят к серьезным ранениям у животных. Создается опасность и для пассажиров авто: представьте, какие травмы можно получить от 10-20 килограммового питомца, прилетевшего вам с ускорением?

Удачно прошли тест только изделия компании Gunner Kennels, оснащенные специальными приспособлениями для креплений в систему ISOFIX.

В других тестах, проходивших по тем же условиям, что и испытания для людей, отличные результаты показали изделия фирмы Variocage - массивные клетки, встраиваемые в багажное отделение авто. Испытаны они и жизнью. В Cети можно найти фото реальных ДТП, после которых клетка Variocage оставалась практически неповрежденной, а животное не получало никаких травм.

К сожалению, такие перевозки стоят очень недешево - $400-1000.

Неплохой бюджетной альтернативой ($300-600) может быть мягкая перевозка Sleepypod Mobile Pet Bed. Она устанавливается на сиденье и закрепляется с помощью ремня безопасности.

Более доступным, но не менее эффективным средством показали себя удерживающие устройства на основе собачьих шлеек ($35-90).

В упоминаемых выше тестах, наилучший результат продемонстрировали изделия марки Sleepypod : Sleepypod Clickit Terrain и Clickit Sport. Так же хорошие результаты показали шлейки ZugoPet (модель Rocketeer Pack)

Все эти приспособления применимы равно как для собак, так и кошек – выбор определяется размером четвероного друга.

Как выбрать изделие

- Удерживающие системы для животных не являются объектом технического регулирования и не подлежат сертификации. Мы проводили испытания подобных систем, результаты являются собственностью заказчика и не подлежат разглашению, - рассказал «КП» руководитель отдела продаж НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Олег Удолов,

Получить какую-либо информацию от российских представительств автомобильных брендов также оказалось невозможным. Мало толку и от консультантов в магазинах, торгующих товарами для животных. Большинство продавцов искренне полагают, что цель у перевозок одна - сделать так, чтобы животное не мешало в салоне.

Так что, выбирая перевозку или шлейку для своего питомца, российским автомобилистам следует изучать описание продукции, зарубежные сайты производителей и ориентироваться на наличие отметки «Five Star Crash Rating from Center for Pet Safety» («Пять звезд рейтинга краштеста»).

ДОКУМЕНТЫ

Если вы перевозите животное в пределах РФ на своем автомобиле, то никакие документы не требуются. Хотя, неплохо иметь при себе ветпаспорт. Так вы сможете доказать, что животное действительно ваше. С общественным транспортом всё немного сложнее.

Согласно законодательству, с 2017 года перемещение по территории Российской Федерации домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемое без смены владельца и не связанное с осуществлением предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия, не требует оформления ветеринарно-сопроводительных документов. Однако, железнодорожники и представители авиакомпаний зачастую имеют на этот счет свое мнение – чтоб не тратить время и нервы на пререкания, ветпаспорт стоит взять с собой.

Если ваше путешествие предполагает пересечение границы, то у животному обязательно необходим ветпаспорт международного образца. Следует помнить, что даже внутри Евросоюза есть отличия в требованиях к документам на животное и их перечень стоит проверить перед поездкой.

Для путешествия за границу с собакой или кошкой ее необходимо чипировать. Ввоз животных в Европу без микрочипа (там его называют «транспондер») запрещен! Прочиповать можно в ветеринарной клинике и обязательно зафиксировать данные в международном ветеринарном паспорте. Исключение делается для четко читаемых клейм-татуировок, сделанных до 3 июля 2011 года.

КОМФОРТ

Что касается самой поездки, то помимо амуниции, уделите внимание и тому, как ваш питомец переносит поездки и как сделать поездку комфортнее для него.

Возьмите с собой в дорогу запас воды и мисочку, знакомую собаке или кошке. Корм или лакомство. Последнее поможет закрепить у животного положительные эмоции от поездки. Нелишним будет запас детских салфеток.

Также нужно взять любимую игрушку, подстилочку - привычные запахи снимут стресс от перемены места.

В случае с собаками активных пород стоит взять с собой кольцо-пулер или веревку – потнимать-поперетягивать во время остановок для физической нагрузки.

Фелинолог Олеся Успенская:

"Множество проблем, связанных с выездом из дома, решаются с помощью правильно подобранной переноски, к которой котик правильно же приучен. Лучше выбирать пластиковые переноски - они хорошо проветриваются, легко моются и не деформируются. Размер переноски должен быть таким, чтобы котик в ней мог встать в полный рост, развернуться и лечь - переноска, которая "жмёт в плечах", удобной не будет. Теперь дело за малым - помочь котику понять, что это не страшное узилище, а домик, убежище. Для этого переноска со снятой дверцей всегда должна стоять в свободном доступе - рано или поздно все котики понимают, что это клёвая уютная нора. Внутрь стелим что-то мягкое и приятное, можно периодически сбрызгивать подстилку спреем с кошмятой. Все самые вкусные лакомства и новые игрушки предлагаем в переноске. Пройдёт очень немного времени, и переноска свяжется у котика с ощущением уюта и безопасности, и даже если он тяжеловато переносит машину или стрессует в клинике, ему уже будет легче от ощущения "я в домике".

И если вы приехали с котиком в гости, или и вовсе переезжаете, помните одно правило - котик сажается и закрывается в переноске ДО того, как началась суета с выносом вещей, и выпускается ПОСЛЕ того, как всё внесли на новом месте. Именно выпускается, а не вытаскивается - просто откройте дверцу и позвольте зверю самому решить, когда идти обследовать новую территорию".

Главное при перевозке - животное в салоне должно чувствовать себя комфортно. Если оно скулит или мяукает, суетится, тяжело дышит или дрожит, то это говорит о дискомфорте, возбуждении или стрессе. Если вы убеждены, что причин для физического дискомфорта у питомца быть не может, обратитесь к специалисту по поведению - кинологу или фелинологу, за консультацией и исправьте состояние животного как можно скорее. Тогда ваши поездки станут одинаково приятны и безопасны и вам, и вашему питомцу.