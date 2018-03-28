Горького отравил Сталин? Да ладно!

СЕГОДНЯ 15:35 2018-03-28T15:36:12+03:00

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За десятилетия существования свободы слова в России, а потом и интернета, фигура советского классика номер один обзавелась роскошным шлейфом кривотолков, какому может позавидовать любая звезда шоу-бизнеса. Это понятно: звезды шоу-бизнеса в большинстве своём живы, а Алексея Максимовича нет с нами уже много лет. Как нет и тех, кто близко знал его лично.

Накануне юбилея писателя мы решили разобрать несколько бродячих мифов о нем.

Миф № 1. Горький был психически больным человеком

В постперестроечное время, когда пришла мода на всякие «альтернативные» сведения, стали говорить, будто с психикой у «буревестника революции» не все в порядке.

Вообще-то у Алексея Максимовича были - в том числе, наследственные - основания съехать с катушек. Оба его дедушки, Савватий Пешков и Василий Каширин были садистами - живыми иллюстрациями для учебника по психиатрии. Первый вышел в офицеры из солдат. А потом был сослан в Сибирь за жестокое обращение с нижними чинами. Сына своего, отца Горького, дед Пешков избивал смертным боем и даже как-то раз травил собаками.

Дедушка Каширин - по материнской линии - официально увековечен в галерее злодеев русской литературы, став в один ряд с Некрасовскими помещиками-изуверами и педофилами Достоевского, благодаря повести «Детство». Атмосфера вражды и насилия в доме Кашириных напоминает сегодняшние новостные заметки про маньяков, которые отрубают руки жёнам, истязают собутыльников и выкидывают в окошко детей. В одном эпизоде маленький Алёша помогает бабушке Акулине Ивановне вынимать из-под кожи шпильки для волос, которые буквально вбил туда дедушка, колотя жену головой об стену. В другой раз мальчик бросается с ножом на отчима, который колотит мать ногами в грудь. А по выходным самого Алёшу и его кузенов секут розгами до потери сознания. « Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновлённой уверенностью, отвечаю себе - стоит; ибо это - живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать её из памяти...».

Ну и, естественно, эта правда Горького весьма интересовала психиатров. Самым заметным человеком, который заподозрил писателя в ненормальности, был доктор И.Б. Галант. Алексей Максимович вступил с врачом в переписку, однако тот никаких серьезных диагнозов не обнаружил, только мелочь всякую: склонность к бродяжничеству и суициду в юности, а в зрелости - к мазохизму. В садизме Горького заподозрить трудно. На своих домашних он руку никогда не поднимал. Да и мазохизм понимался Галантом как « любовь к людям, любовь до самозабвения, до самопожертвования». Но это-то мы и без врачей знали! Довольно вспомнить «Песню о Соколе» или Данко. Такая любовь есть и в горьковских босяках. И даже в самом противном персонаже Климе Самгине есть что-то самопожертвенное: как где-то бунт или революция, он тотчас лезет в гущу событий, чтобы подробно запечатлеть происходящее для человечества. Современные психологи аплодируют Горькому: свои неврозы он прорабатывал через литературу.

Миф № 2. Много раз пытался покончить с собой

Сам Горький остался очень недоволен выводами психиатра Галанта. Особенно насчёт суицидомании. Хотя в детстве у писателя была пара моментов, напоминающих самоубийство. Один случай - уже упомянутый, когда он с ножом кинулся на отчима, собираясь потом зарезать себя. Другой - когда болел оспой и в бреду выбросился из окна. Однако осознанную попытку уйти из жизни Алёша Пешков сделал всего одну - в 1887 году после смерти бабушки и дедушки (мать умерла ещё раньше, а больше близких у него не было). Купил на рынке тульский пистолет, изучил в анатомическом атласе строение грудной клетки, нащупал у себя сердце, выстрелил и... промахнулся. Позже он назовёт этот опыт «унизительной глупостью». Его герои будут стреляться, вешаться и убивать себя об стену - буквально, но он сам уже - никогда.

Миф № 3. Последняя любовь Мария Будберг была агентом НКВД

Встреча с ней - возможно, самой сильной любовью всей жизни, состоялась у Горького в послереволюционном Петрограде. Мария Игнатьевна, вдова, лишенная имущества, дома, вынужденная пользоваться гостеприимством своего бывшего повара, отчаянно нуждалась в поддержке. О происхождении и магнетизме этой женщины сказано уже много, не будем повторяться. Она была парадоксальной личностью, какие всегда притягивали Горького. Пила много водки, курила, но между тем успела самостоятельно выкормить грудью двоих здоровых детей - сочетание нестандартное, согласитесь. Она совершенно владела английским. В восемнадцатом году, в Петрограде, часто посещала английское посольство (где просила помощи). Но реальную помощь ей оказал Корней Чуковский, устроивший её секретарём к Горькому. Из-за ее визитов в иностранное посольство, очевидно, и сложилась аксиома: Мария Игнатьевна сотрудничала с ОГПУ, а, возможно и с британской разведкой.

Да, яркие, влиятельные светские женщины в двадцатые-тридцатые годы очень претерпели. Их активно вербовали органы, а за несогласие - жестоко расправлялись. Ходят слухи, будто именно из-за отказа сотрудничать поплатилась жизнью бывшая жена Есенина Зинаида Райх: неизвестные ворвались к ней в квартиру, нанесли 17 ножевых ранений и выкололи глаза. Мария Игнатьевна Закревская-Будберг жила мирно и пользовалась расположением Сталина. Однако ни одного сколько-нибудь убедительного доказательства, что она была завербована НКВД - или кем-либо ещё, - по сей день не существует.

Миф № 4. Горького уничтожил Сталин

Советская история литературы приписывала Горькому нежнейшую дружбу и с Лениным, и со Сталиным. Постсоветская - качнулась в обратную сторону. Де-с Лениным-то писатель разругался, а Сталин так и вовсе мечтал извести того, кого считал «инженером человеческих душ». В самом деле: Горький не принял Октябрьскую революцию, полагая ее «взрывом зоологических инстинктов». Не поладив с новыми революционными властями, он отбывает на Капри. Но спустя десять лет возвращается. Сталин его радушно приветствует. В ту пору Горький был что-то такое вроде блогера-миллионщика. Отцу народов было совсем не выгодно избавляться от такого человека. Смерть сына Максима

Версия об отравлении не выдерживает критики.

Угасал Горький долго - несколько месяцев. Простреленное в юности легкое, позже диагноз «туберкулёз», который лечили без антибиотиков (их тогда ещё не было). Плюс - курение несколько десятков папирос в день. Это больше пачки. Плюс возраст 68 лет. Вы все ещё думаете, тут замешан Сталин?

Вот выписка из заключения о смерти, которая говорит всю правду:

«Смерть А. М. Горького последовала в связи с острым воспалительным процессом в нижней доле легкого, повлёкшем за собой острое расширение и паралич сердца...».

Миф № 5. Горький умирал дважды

Это самый мистический пункт биографии писателя, широко растиражированный. В воспоминаниях секретаря П.П. Крючкова есть странная запись: «Умер А. М. – 8-го». Хотя известно, что Горького не стало 18 июня 1936 года. Действительно, восьмого июня ему сделалось совсем худо. « Пульс еле заметный, неровный, дыханье слабело, лицо и уши и конечности рук посинели», - вспоминала законная вдова Екатерина Павловна Пешкова. И тут верная сиделка, медсестра Олимпиада Черткова, сделала писателю инъекцию камфары, которая уже прежде, вроде бы, спасла Горького в Сорренто. За первым уколом следует второй. Доктора, наблюдавшие писателя, не возражают против манипуляций. Хотя и не видят в этом смысла: у Горького затяжное воспаление лёгких, эмфизема, он все равно не жилец. Но тем не менее больной на время «оживает». К взбодрившемуся после укола писателю приезжают Сталин, Молотов и Ворошилов....

После смерти Горького некоторых врачей, лечивших его, естественно, посадили.