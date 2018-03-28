Дневник трижды мамы: ”Живём скромно, поэтому дача у нас на балконе”

СЕГОДНЯ 19:33 2018-03-28T21:50:50+03:00

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См. предыдущие части.

***

Мне кажется, все тараканы подъезда - а может быть и района! - молятся на моих детей. Идолища поганые возводят, приносят в жертву дворовых кошек. И порчу наводят - как пить дать. Чтобы дети болели, сидели дома и разводили грязь из воды и еды. Масштабы этих авгиевых конюшен таковы, что мы могли бы не только миллион тараканов кормить, но небольшую африканскую страну. (Пока я это пишу, Ванадий в сотый раз вылил воду из кружки и слизывает с пола). Бесконечно вытираю, отскабливаю, переодеваю. До кровавых мальчиков в глазах. А, нет, это они не кровавые, это они фломастерами перемазались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644975" frameborder="0"></iframe> Дневник трижды мамы.

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Маргарита рано постигла суть вещей. Поэтому она называет меня не "мама", а "мимо".

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Ёлки-палки! (В сердцах бьёт себя по лбу монтировкой). Сотый раз собираюсь написать и всё не досуг. У моей мамы сильная аллергия на кошек. До детей это не было проблемой - мы сами ездили к маме в гости и все были довольны. Когда появились внуки, мама стала ездить "к нам на Колыму". И через 30 минут нахождения в одной квартире с Муркой у мамы отекало лицо до состояния утопленника не первой свежести. Мурка уехала жить к чудесной женщине - верному другу семьи, у которой ещё две кошки и парочка собак. Всё это стадо располагается в частном доме на 17 сотках земли. Мурке хорошо. Мама не чешется и не плачет, внуки радуются, мы с Харизмычем эгоистично погоревали и успокоились.

Шуруп от нас уехал, когда детям исполнилось месяцев восемь. Кстати, их он провёл либо под кроватью, либо яростно огрызаясь на совершенно безобидных младенцев. Собака породы «йоркширский терьер» гадила на все детские коврики и вещи. Я злилась, но ждала, когда пройдёт. Потом нашла Ритунишку в луже – только вышла переодеть кого-то из сыновей в ванную, и сразу сюрприз. Гнев мой не ведал границ, я кричала мужу в мессенджер капслоком. Кроме того, представьте себе, Харизмыч работал во вторую смену, я мёртвая после целого дня с младенцами, насилу уложившая детей после долгих криков. И тут пожалуйте гулять в 22:00 с Шурупом. Дети при этом что? Дома одни, спят. Муж на работе до 24:00. И вот брела я в темноте, выгуливала скотинку, жалко же. Про себя размышляла: "А что если там кто-то в кроватке орёт? А что если меня сейчас в темноте убьют? Или я приложусь головой об гололёд, а дети там останутся одни и, возможно, без матери?" Кошмар полный, а не мысли. В общем, собака живёт в чудесной семье, где двое взрослых детей. Шурупа стригут у мастера, который берёт дороже моего. Ему покупают клёвую одежду и игрушки. Оба зверя попали в рай при жизни. Считаю, что устроила всё наилучшим образом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644976" frameborder="0"></iframe> Дневник трижды мамы.

***

Разглядываем с детьми книжку-гляделку про Лунтика. Прошу Риту показывать персонажей: Лунтика, Вупсеня, Пупсеня и прочую насекомую срамоту. Дело доходит до старого уродливого паука, которого я как назло не помню, как зовут. Но помню, что на "Ш". С языка внезапно слетает то, что я даже не предполагала, есть в моём словаре: "Рита, а покажи где здесь дядя Шлимазл!" Думаю, пора пересмотреть "Ликвидацию".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644977" frameborder="0"></iframe> Дневник трижды мамы.

***

Живём скромно, поэтому дача у нас на балконе. На даче принято носить всякую рванину. Откровенного мусора у нас не нашлось, а вот вещей не по росту - это пожалуйста. Все облачились кто во что горазд и пошли шнырять среди завалов. На видео наглядно представлена размерная сетка имеющихся в наличии детей в количестве трёх штук. На балконе всё разгромили, в комнату вернулись, танцуют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644978" frameborder="0"></iframe> Дневник трижды мамы.

***

Мои хорошие мамские дни отличаются от плохих только тем, что в удачные я вижу много смешного в происходящем. Дни тяжёлые чаще всего наполнены обычной рутиной, но я вижу в ней только опостылевшее, доводящее до безумия и нервных срывов. Получается, что от настроя сильно зависит оценка происходящего. А настрой, собака, зависит от множества факторов: день цикла, погода, положение звёзд на небе и интенсивность лучей, которыми нас облучают враги! В смысле, никаких шансов просчитать алгоритм. Как страшно жить, а.

***

Ванадий с утра дерзко выкрал пачку кетчупа, открыл и выдавил соус себе на голову. На белую пижаму тоже попало. Ходил такой, пошатывался, как раненный красноармеец.

***

Дети прорвались из окружения - высыпались на балкон с криками, напоминающими "ура!". Нашли коробочку с замороженной клюквой. Теперь у меня целый отряд красноармейцев, посечённых вражеской шрапнелью.

***

От обеда все трое отказались. Фёдор только пару раз охнул и отбыл в объятия Морфея, не снимая синих резиновых сапожек.

***

Маргарита насмотрелась "Маши и Медведя" и постоянно теперь говорит: "Ага!" или "А-х-ха..." (задумчивый вариант). Это безумно потешно выглядит в дочкином исполнении.

"- Чего мы хотим? - Не знаем! - Когда мы этого хотим? - Прямо сейчас!" -- Маргарита страшно расстроена тому, что мама не разрешила разорить шкафчик с лекарствамиФото: Анастасия АКСЯНОВА

***

А ещё к нам приезжала бабушка и за сутки научила детей изображать гротескное чиханье. Теперь главное не просить детей показать "как бабушка чихает" в непосредственной близости от собственного лица - мне Фёдор едва бровь не рассёк, так старался.

Продолжение следует.

См. предыдущие части.